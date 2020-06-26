كيف جلعت إسرائيل والصين من الإمارات مرحاضاً عمومياً؟! .. مغرد قطري شهير يُجيب
سخر مغرد قطري شهير من الاتفاقيات التي يجريها ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، مع إسرائيل والصين، بزعم جهوده في مكافحة فيروس كورونا المستجد محلياً وعالمياً.
وتساءل المغرد “بوغانم”: “هل هناك ربط بين الاتفاق الصيني الإماراتي لجعل الامارات حقل تجارب لاختبار لقاح ضد فايروس كورونا وبين التعاون الاماراتي الإسرائيلي لاختبارات لقاح ضد كورونا”.
وأضاف في تغريدة رصدتها “وطن”: “بمعنى الصين واسرائيل جعلوا من الامارات مرحاض عمومي”.
بدورهم تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تغريدة بوغانم، معتبرين أن الإمارات فشلت في مساعي تبييض صورتها عالمياً وتمرير التطبيع مع إسرائيل على الدول العربية.
وصباح اليوم، كشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، تفاصيل هبوط طائرة إماراتية محملة بمئة ألف جهاز فحص كورونا في مطار بن غوريون الإسرائيلي نهاية شهر مارس/أذار الماضي، وذلك ضمن التعاون الإسرائيلي الإماراتي.
وقالت الصحيفة، إن “طائرة إماراتية هبطت في إسرائيل محملة بـ 100 ألف جهاز فحص كورونا”، مشيرة إلى أن الطائرة التي أقلعت من أبوظبي، سارت بشكل مباشر إلى مطار “بن غوريون” في تل أبيب.
وفي السياق، ردت الإمارات بعذر أقبح من ذنب، وقالت إن “شركتين إماراتيتين خاصتين أطلقتا مجموعة مشاريع طبية مشتركة مع شركتين إسرائيليتين في إطار جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد”.
وأوضحت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، أنه في ظل تفشي جائحة كورونا في العالم وفي ظل الظروف التي تفرضها هذه الأزمة على كافة دول العالم والمتمثلة في السعي إلى تضافر الجهود في مجال البحث والتطوير والتكنولوجيا وتكريسها لصالح مسيرة الإنسانية، أعلنت شركتان من القطاع الخاص الإماراتي وشركتان إسرائيليتان إطلاق عدة مشاريع مشتركة في المجال الطبي ومكافحة فيروس COVID-19”.
وأضافت الوكالة: “تأتي هذه الشراكة العلمية والطبية لتتجاوز التحديات السياسية التاريخية في المنطقة ضمن أولوية إنسانية وتعاون بناء يهدف إلى التصدي لجائحة COVID-19 والتعاون لأجل صحة مواطني المنطقة”.