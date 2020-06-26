ظهر وهو سكران .. مغرد إماراتي: محمد بن زايد المهدي المنتظر .. وردود ساخرة من “شيطان العرب”

في آخر تقاليع المطبلين للنظاميين الإماراتي والسعودي، اعتبر مغرد إماراتي ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد المهدي المنتظر والذي يخلص الناس من ظلم آخر الزمان وبشر به الرسول محمد صلي الله عليه وسلم.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو رصدته “وطن”، لمغرد إماراتي، قال فيه: “محمد بن زايد يعتبر المهدي المنتظر، هذا الكلام ليس لصغار العقول وإنما لكبار العقول”.

وأضاف: “ما هو المهدي المنتظر هل هو مرتبط بيوم القيام لا طبعا، في عهد يكثر فيه الظلم يطلع رجل هو الشيخ محمد بن زايد”.

إماراتي يقول: (المهدي المنتظر هو محمد بن زايد) !



سقوط لا قاع لهpic.twitter.com/EyRIcjscS1 — نحو الحرية (@hureyaksa) June 26, 2020

رواد مواقع التواصل الاجتماعي سخروا من تصريحات المغرد الإماراتي، مستذكرين جرائم محمد بن زايد في العالم العربي وتمويله للإنقلابيين والحروب في المنطقة.

الحبوب لاعبتن فيه لعب. — رمح (@7asebalwagt) June 26, 2020

اكيد تقصد المسيح الدجال — Monim (@Monimsoctab) June 26, 2020

واضح من كلامه سكران بسبب شربه للخمر فلا يعي بما يتكلم به. — فاهد الفاهد🇸🇦 (@KkFahed123) June 26, 2020

خله يصحي حتى يدري وش يقول — ابن ناشر (@IBRAHIM23624334) June 26, 2020

هههههه قصدك العاهر المنتظر يا كلاب 🐕 الحكام ماذا بكم الهذا الحد غلف على قلوبكم واعمى الله بصيرتكم حشركم الله معه ومع فرعون — كلمة حق (@Aziz16743846) June 26, 2020

يلي بعرفوا انه الاعور الدجال نفس الفصيله 😅 — غزال 🤎 (@3asola82) June 26, 2020

الجدير ذكره، أن محمد بن زايد يتحالف مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في تمويل الحروب بالمنطقة وتأجيج الصراعات في ليبيا واليمن وسوريا ودول الربيع العربي .