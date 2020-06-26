ظهر وهو سكران .. مغرد إماراتي: محمد بن زايد المهدي المنتظر .. وردود ساخرة من “شيطان العرب”

في آخر تقاليع المطبلين للنظاميين الإماراتي والسعودي، اعتبر مغرد إماراتي ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد المهدي المنتظر والذي يخلص الناس من ظلم آخر الزمان وبشر به الرسول محمد صلي الله عليه وسلم.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو رصدته “وطن”، لمغرد إماراتي، قال فيه: “محمد بن زايد يعتبر المهدي المنتظر، هذا الكلام ليس لصغار العقول وإنما لكبار العقول”.
وأضاف: “ما هو المهدي المنتظر هل هو مرتبط بيوم القيام لا طبعا، في عهد يكثر فيه الظلم يطلع رجل هو الشيخ محمد بن زايد”.
رواد مواقع التواصل الاجتماعي سخروا من تصريحات المغرد الإماراتي، مستذكرين جرائم محمد بن زايد في العالم العربي وتمويله للإنقلابيين والحروب في المنطقة.
الجدير ذكره، أن محمد بن زايد يتحالف مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في تمويل الحروب بالمنطقة وتأجيج الصراعات في ليبيا واليمن وسوريا ودول الربيع العربي .