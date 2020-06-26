تقطيع خاشقجي وإخفاء جثته .. تركيا تبدأ رحلة معاناة جديدة لمحمد بن سلمان

كشفت مصادر قضائية تركية، عن رفض السلطات السعودية تسليم المتهمين في قضية قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي وتقطيع جثته في قنصلية بلاده باسطنبول قبل نحو العامين.

وقالت المصادر، وفق قناة “الجزيرة”، إن محكمة جنايات اسطنبول حددت الثالث من يوليو/تموز المقبل موعداً لبدء محاكمة قتلة خاشقجي.

وأضاف المصادر: “المحاكمة ستكون غيابيا لعدم قبول السلطات السعودية بتسليم المتهمين”.

وتحاكم تركيا عدداً من المسؤولين السعوديين الذين تتهمهم بقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي على أراضيها غيابياً، في ظل اتهام النظام السعودي بالتستر على الجريمة ورفض التعاون في المحاكمة.

وقبل عدة أيام، قالت برلمانيتان ألمانيتان بارزتان إن الاتحاد الأوروبي يعمل على إنشاء آلية تجيز له محاكمة مرتكبي الجرائم الأجانب، الموجودين خارج الاتحاد الأوروبي، داخل أراضيه.

وضربت كل من مارغريته باوس عضو البرلمان الألماني والقيادية بحزب الخضر، وهانا نايمان النائبة بالبرلمان الأوروبي عن الحزب مثالا لذلك بحادثة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول.

وقالت البرلمانيتان إن تلك الحادثة بيّنت بالدليل القاطع أهمية وجود آلية قانونية بفرض عقوبات “مؤلمة وموجهة” على الجناة.

وأضافتا -في مقال مشترك نشرته صحيفة فرانكفورتر روندشاو الألمانية- أن هذه الآلية الجديدة ستمثل علامة فارقة في مكافحة الإفلات من العقاب، وأن رئاسة ألمانيا للاتحاد الأوروبي ستكون نقطة ارتكاز في تنفيذ هذه الآلية لتتبع الجناة خارج الاتحاد.

وتابعت القياديتان الألمانيتان أن مقتل وتعذيب خاشقجي -الذي أثار ضجة عالمية كبيرة دفع بالبرلمان الأوروبي إلى الدعوة إلى “تحقيق دولي مستقل نزيه ومحاكمة عادلة” للمسؤولين عنه، وأن صدور أحكام من محكمة سعودية في ديسمبر/كانون الأول 2019 هو كما وصفته المقررة الخاصة للأمم المتحدة كالامارد بأنه “مهزلة”.