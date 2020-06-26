سيدة سعودية بالحرس الملكي
سيدة سعودية بالحرس الملكي
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“بملابس ضيقة على الخصر والجسد” .. “بن سلمان” يسير على طريقة “القذافي” ويُعين نساء بالحرس الملكي!

كتب وطن
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كشفت صورة تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قراراً اتخذه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، يقضي بتعيين النساء السعوديات في صفوف ، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً على مواقع التواصل.

ورصدت “”، صورة نشرها ، ظهرت فيها وترتدي كمامة على وجهها، وإلى جانبها أحد مرتبات الحرس الملكي.

وتباين ردود أفعال السعوديين ورواد مواقع التواصل ما بين مؤيد ومعارض وساخر من تعيين المرأة بالحرس الملكي معتبرين أن ذلك يأتي في إطار تقليد الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.

الجدير ذكره، أن شروط التقديم للتجنيد، تشمل أن تكون المرأة في الفئة العمرية بين (21-40 عاما)، وأن تكون سعودية الأصل والمنشأ، إضافة إلى وجوب ألا تكون متزوجة من غير سعودي، ويكون الحد الأدنى لطولها 155 سم، وأن يكون وزنها متناسقا مع قامتها.

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