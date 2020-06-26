“بملابس ضيقة على الخصر والجسد” .. “بن سلمان” يسير على طريقة “القذافي” ويُعين نساء بالحرس الملكي!

كشفت صورة تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قراراً اتخذه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، يقضي بتعيين النساء السعوديات في صفوف الحرس الملكي السعودي، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً على مواقع التواصل.

ورصدت “وطن”، صورة نشرها الأمير سطام بن خالد، ظهرت فيها امرأة بلباس الحرس الملكي وترتدي كمامة على وجهها، وإلى جانبها أحد مرتبات الحرس الملكي.

💚🇸🇦💚 pic.twitter.com/RRcKKS2Vfv — سطام بن خالد آل سعود (@sattam_al_saud) June 25, 2020

وتباين ردود أفعال السعوديين ورواد مواقع التواصل ما بين مؤيد ومعارض وساخر من تعيين المرأة بالحرس الملكي معتبرين أن ذلك يأتي في إطار تقليد الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.

سمو الدب الداشر في طريقة للقذفنة

شرط الكفاءة= فيرجن #غرام_العسكريه pic.twitter.com/YpXgq1fDN3 — غانم الدوسري (@GhanemAlmasarir) June 26, 2020

مشاركة المرأة في #الحرس_الملكي تسر الناظرين، المرأة لابد ان تحظى بالثقة في قدراتها👌

وهذا أمر لا يخالف شرعنا وثقافتنا، ولا يرى عكس ذلك الا متخلف

*دينياً، ابحثوا عن (أم عمارة) والتي دافعت عن النبيﷺ في غزوة احد

*ثقافياً، ابحثوا عن البطلة السعودية غالية البقمية التي دحرت العثمانيين pic.twitter.com/PDbuHXioO8 — إبراهيم المنيف (@altamimi14) June 25, 2020

هذه الصورة الجميلة استفزت العقليات التي تعتبر القوات العسكرية حكرا على الرجال، أولئك يعتبرون التجنيد مسألة جندرية تعكس الرجولة وتتطلب أشنابا..



تلك فكرة متخلفة تناقض النماذج الواقعية لأقوى جيوش العالم والتي تضم نساءً ورجالا منهم مثليين ومثليات وكذلك ترانسجندر مؤخرا!#الحرس_الملكي pic.twitter.com/Dl3ZN4UHEZ — طارق بن عزيز (@t_alaziz) June 25, 2020

الحراسة والأمن شأن الرجال وليس النساء..

المرأة ممكن بالجوازات لتفتيش النساء لكن ضابط أمن وحراسة غير مناسب بالأصح لايجوز — ًbally (@ballyEHD) June 26, 2020

انا والشباب غيري تجاوزت اعمارنا الثلاثين عاطلين اولى فيها المراة لها وظائف خاصة بها — اشرقت الشمس (@XNOXpBswm0zOc0S) June 26, 2020

والله هذه سخافة . فهل قل الرجال لكي تستعينوا بالنساء للحراسه الملكيه .؟

أم هو استعراض وتلبية شهوات ورغبات .؟

كفااااكم عبثا . ففوقكم رقيب لا تنام عينه .

الشباب طايحين عاطلين بلا أعمال وانتم تستعرضون بتوظيف النساء دون الرجال .

على الأقل اجعلوهم الخط الثاني في حال العجز ليس الأن — يوسف الزهراني (@bOlqRDyEidzQdMx) June 26, 2020

صار هذا آخر طموحنا ، الشباب أولى من الفتيات في مثل هاذي الوظائف بالذات اللي تتطلب قوة وحضور وتحمل ، أما اللي قاعد أشوفه ديكور لا أكثر — Salman Eid 💛💙 (@Selly_vip) June 25, 2020

فيه شباب قدمو على العسكرية مانقبلو

مو هما اولا

مع احترامي لكل الأراء — 🍃 زينة🤍 (@awraq_48) June 25, 2020

الجدير ذكره، أن شروط التقديم للتجنيد، تشمل أن تكون المرأة في الفئة العمرية بين (21-40 عاما)، وأن تكون سعودية الأصل والمنشأ، إضافة إلى وجوب ألا تكون متزوجة من غير سعودي، ويكون الحد الأدنى لطولها 155 سم، وأن يكون وزنها متناسقا مع قامتها.