“السيسي ينقع التهديد بالتدخل ويشربه” .. الجيش الليبي جاهز وبانتظار شارة الإنطلاق لتحرير سرت

في رسالةٍ واضحة لرئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي الذي لوّح بالتدخل العسكري في ليبيا، أعلن الجيش الليبي، الجمعة، انه استكمل كل التجهيزات لبدء عملية تحرير مدينة سرت، غربي البلاد، من مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر.

جاء ذلك على لسان العميد إبراهيم بيت المال، قائد غرفة عمليات تحرير “سرت- الجفرة”(تابعة للجيش)، في تصريح لوكالة “الأناضول”.

وأكد أن “التجهيزات لعملية تحرير سرت استكملت، ونحن في انتظار التعليمات من القائد الأعلى للجيش فائز السراج (رئيس المجلس الرئاسي للحكومة) لبدء العملية”.

وأشار بيت المال إلى أنه “تم رصد العديد من طائرات الشحن الروسية وصلت لقاعدة (القرضابية) الجوية في سرت، وآخرها كانت الخميس”.

وأوضح بيت المال أن “الطائرات التي وصلت جزء منها يحمل معدات وأسلحة وجزء آخر يحمل مقاتلين (لم يحدد جنسياتهم)”.

وذكر أن “المرتزقة الروس يسيطرون على قاعدة القرضابية، وعدم استهدافها من سلاح الجو الليبي يرجع إلى وجود 3 منظومات للدفاع الجوي بالقاعدة ومحيطها”.

والثلاثاء، نشر الجيش الليبي، صورا لعقود مع شركات أمنية يتم بموجبها جلب مرتزقة من سوريا للقتال مع مليشيا حفتر.

ومنتصف أبريل/ نيسان الماضي، جمعت روسيا نحو 300 مسلح من القنيطرة جنوبي سوريا، وأرسلتهم للقتال في ليبيا بعد إخضاعهم لتدريب قصير في معسكر تابع لها في محافظة حمص (وسط).

ولوّح رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي قبل ايام بالتدخل عسكرياً في ليبيا .

وقال السيسي في كلمةٍ له خلال تفقد عناصر المنطقة الغربية العسكرية إن أي تدخل مصري مباشر في ليبيا باتت تتوفر له الشرعية الدولية . حسب زعمه

واعتبر “السيسي” أنّ تجاوز سرت والجفرة خط أحمر بالنسبة لمصر.

وزعم رئيس النظام المصري أن أي تدخل مصري في ليبيا يهدف لتأمين الحدود وحقن دماء الشعب الليبي.

وقال ان جاهزية القوات المصرية للقتال باتت أمرا ضروريا.

وأعلن “السيسي” إن نظامه سيقوم بتدريب وتسليح القبائل الليبية.

وادّعى أن جيشه لن ييكون “غزاة وليس لدينا أي أطماع في ليبيا”.حسب تعبيره

وقال السيسي لعدد من الطيارين من القوات الجوية والقوات الخاصة في القاعدة “كونوا مستعدين لتنفيذ أي مهمة هنا داخل حدودنا أو إذا تطلب الأمر خارج حدودنا”.

وأضاف “الجيش المصري جيش قوي صحيح، ومن أقوى جيوش المنطقة صحيح، لكن هو جيش رشيد، جيش بيحمي مش بيهدد، جيش بيأمن مش بيعتدي، دي استراتيجيتنا ودي عقائدنا… اللي مبتتغيرش”.

وتعليقاً على تهديدات السيسي بالتدخل العسكري في ليبيا، رآى مغرّدون عرب أنّ الإمارات والسعودية تريدان توريط الجيش المصري في المستنقع الليبي، وجعله يصطدم بتركيا هناك، عبر تمويل التدخل.

ويأتي ذلك في وقت تعثرت فيه مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، حيث أعلنت مصر، الجمعة، أنها طلبت من مجلس الأمن التدخل لحل الأزمة.