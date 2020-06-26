أم نزعت قلبها وارتكبت جريمة مرعبة بحقّ طفلتيها وهما نيام .. وتعترف: خنقتهما لهذا السبب!

في جريمةٍ مروّعة هزت الرأي العام في مصر، أقدمت مواطنة مصرية على قتل طفلتيها (6 و 7 سنوات)، خنقاً وهما نيام؛ بسبب سوء معاملة زوجها .

وقالت المتهمة، إنها كانت تعيش حياة هادئة مع زوجها، ولكن بمرور السنين بدأت معاملة زوجها لها تتغير، وكان يعتدي عليها بالضرب ويعاملها معاملة سيئة فقررت أن تقتل طفلتيها ثم تنهي حياتها.

وأضافت: “أصبت بحالة نفسية سيئة جراء معاملة زوجي، فقررت أن أريح نفسي وأنقذ أطفالي من العذاب”.

وتابعت: “في يوم الحادث انتظرت توجه زوجي إلى عمله ثم دخلت غرفة نوم الأطفال وخنقت الطفلتين أثناء نومهما”.

وأشارت إلى أنها حاولت إنقاذ طفلتيها من الموت بعدما شعرت بجريمتها ولكنهما كانتا فارقتا الحياة.

وكانت الأم المتهمة حاولت تمويه التحقيقات، وأدعت أنهما توفيتا نتيجة إصابتهما باختناق، بسبب تسريب غاز في الشقة .

وأمرت نيابة ثان شبرا الخيمة بحبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيق وعرض جثة الطفلتين على الطب الشرعي.