ما فعلته كويتية “سكرانة” مع صديقتها في السيارة أثناء الحظر “مخجل” وصادم!

نقلت صحيفة “الراي” الكويتية تفاصيل حادث صادم لاعتداء فتاة كويتية كانت في حالة سكر، على ضابط بالسب والإهانة في منطقة السالمية بعدما تم توقيفها أثناء الحظر وكانت برفقة صديقة لها عربية الجنسية.

الفتاة ووفق ما نقلته الصحيفة المحلية تطاولت على ضابط شرطة برتبة ملازم أول ووجهت له سبابًا بكلمات خادشة للحياء العام.

ونقلت “الراي” عن مصدر أمني أنه خلال جولة تفقدية لدورية تابعة لأمن السالمية بقيادة ملازم أول بالقرب من دوار الجوازات، أبصر رجالها مركبة على متنها فتاتان تسير في وقت الحظر الجزئي.

وعلى الفور تم استيقافها للتحقق من هوية مَنْ فيها، وبالاطلاع على هويتيهما اتضح أنهما مواطنة وسورية، وبدا من تصرفاتهما أنهما في حال سُكر بيّن.

وبالتحقيق الأولي مع الفتاتين ـ بحسب المصدر الأمني ـ أمسكت المواطنة بهاتفها ووضعته على أذنها مرددة (في ضابط قاعد… واسمه… ومو عاجبني)، وحين طالبها الضابط الذي كان يقوم بواجبه بركوب الدورية، أطلقت لسانها عليه وتمادت في حديثها أكثر.

وقالت الفتاة السكرانة ما نصه (تخسي)، إلّا أن الضابط أصرّ على تطبيق القانون بعد أن تجاوزت حدودها وأُحيلت إلى مركز المنطقة، حيث أكملت وصلة الإهانة، قائلة (…، والله أوريك…)، وأُحيلت مع السورية على التحقيق.

المصدر أضاف للصحيفة الكويتية أنه “سُجّلت بحق الأولى قضية سُكر وإهانة موظف عام وكسر الحظر، فيما تم تسجيل قضية سُكر وكسر الحظر ضد مرافقتها”.