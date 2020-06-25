كاتب كويتي يدافع عن “المثليين جنسياً” وينصح “سفهاء القوم” باللجوء إلى طبيب!

أثار الصحفي الكويتي الليبرالي، أحمد الصراف، وهو صاحب عامود رأي في الصحيفة اليومية الكويتية، “القبس”، جدلاً في مقال نشره أعلن خلاله تأييده لحقوق المثليين جنسياً واعتبارهم ضحية.

ومهد الصراف إعلان تأييده في بداية مقاله، بالحديث عن الحجاب والنقاب، وكتب: “كنت أتساءل دائما: لماذا يجب أن أفرض على المرأة أن تنتقب أو تتحجب، أو حتى أن تضع “إيشاربا” على رأسها؟ من أكون لكي أفرض عليها ذلك؟ لماذا لا يترك القرار لها؟ الا يكفيها ما تعانيه في مجتمع “ارتخى واعتاد “على تحقير المرأة ووضعها دون الرجل بكثير ليأتي من يضعها في كيس أسود، على الرغم عن إرادتها؟ ومن هي هذه المرأة؟ أليست أقرب الناس إلينا، وصاحبات الفضل علينا؟ فكيف نفرض عليهن ما لا نحبه لأنفسنا؟”.

نصف قرن وأنا أعلن مواقفي وآرائي من مختلف القضايا، علنا.

لم أكن مصيبا دائما لكني لم أخذل نفسي في الأمور الأساسية، ليس عن تميز على أحد بشيئ بل لأن تلك الآراء والمواقف كانت الأقرب دائما لفهمي للعدالة والإنسانية، بخلاف ما كانت تؤمن به الأغلبية الساحقة!

للمزيد: https://t.co/QZXwkLRTpE — احمد الصراف (@ahmedalsarraf1) June 25, 2020

وكشف الصراف أن موقفه التحرري الليبرالي من المرأة، هو الذي حدد اتجاهاته في أمور كثيرة، منها تأييد المثلية.

أتساءل:

لماذا يجب أن أفرض على المرأة أن تنتقب أو تتحجب، أو حتى أن تضع إيشاربا على رأسها؟

من أكون لكي أفرض عليها ذلك؟

لماذا لا يترك القرار لها؟

الا يكفيها ما تعانيه من تحقير، لكي أزيد على ذلك بوضعها في كيس أسود؟

أليست هي الأقرب لنا وصاحبة الفضل، فلم نفرض عليها ما لا نحبه لأنفسنا؟ — احمد الصراف (@ahmedalsarraf1) June 25, 2020

وكتب في مقاله: “تأييدي للمثليين لم يأت من منطلق معرفتي بأحد منهم، بل اسمع بهم كما يسمع غيري، بأن فلاناً لديه ميول مختلفة. وبالتالي موقفي منهم مبدئي وإنساني، وبأن ليس من حق أحد أن يعاملهم بأقل من كونهم بشراً مثلنا”.

1.تأييدي للمثليين لم يأت من منطلق معرفتي بأحد بل اسمع بهم كما يسمع غيري

موقفي منهم مبدئي وإنساني، وبأن ليس من حق أحد أن يعاملهم بأقل من كونهم بشراً مثلنا

ظروفهم شاءت أن يولدوا بهذه أو تلك الصورة، وبالتالي يمكن الحكم على كل من يعاديهم بأنهم أصلا من كارهين الآخر المختلف دينا عرقا.. — احمد الصراف (@ahmedalsarraf1) June 25, 2020

وأضاف: “شاءت الظروف أن يولدوا بهذه الصورة وتلك، وبالتالي يمكن الحكم على كل من يعاديهم، ولكون سفهاء القوم، بطبعهم كارهين للآخر المختلف، بصرف النظر إن كان الاختلاف في لون البشرة أو الدين او المذهب أو التصرف”.

2. لا يحتاج الكاره لهم غير مكالمة مع أي طبيب مختص ليشرح له أن هؤلاء لديهم «اختلافات» خلقية، وليسوا شواذَّ، ولا يد أو ذنب لهم في ما هم عليه جنسيا، والاختلاف معهم أو نبذهم يُعدّ ممارسة متعسفة وغير مبررة.



للمزيد: https://t.co/QZXwkLRTpE — احمد الصراف (@ahmedalsarraf1) June 25, 2020

ونصح الصراف “سفهاء القوم” بحسب تعبيره، والمُهاجمين للمثليين والشواذ جنسياً، باللجوء إلى طبيب مختص ليشرح لهم أن هؤلاء المثليين لديهم اختلافات خلقية، وليسوا شواذَّ، ولا يد أو ذنب لهم في ما هم عليه جنسيا، مشيراً إلى أن الاختلاف معهم يُعدّ ممارسة متعسفة وغير مبررة.

من يدافع عن حقوق هذه الفئات المظلومة يسمون سفهاء وقليلي الحياء وهذا يعني: ارتكاب جريمة جنسية في حق مسكينة مسألة فيها نظر. أما الوقوف مع فئة مظلومة، فجريمة لا تغتفر!

يدعي البعض أنني منحرف فكريا، ويهددوني بعذاب الآخرة، فمنذ متى كانوا جديرين بالحكم على الغيرhttps://t.co/QZXwkLRTpE — احمد الصراف (@ahmedalsarraf1) June 25, 2020

وعاد الجدل حول المثلية الجنسية بعد قيام الناشطة المصرية سارة حجازي بالانتحار في كندا الأسبوع الماضي فى مدينة تورونتو، وتركت رسالة كتبت فيها: “إلى أخوتى.. حاولت النجاة وفشلت.. سامحونى”.. “إلى أصدقائى.. التجربة قاسية وأنا أضعف من أن أقاومها.. سامحونى”.. “إلى العالم.. كنت قاسيًا إلى حد عظيم.. ولكنى أسامح”.

وتعد سارة حجازى الشقيقة الكبرى بين إخوتها الأربعة، وتنتمى لعائلة محافظة من الطبقة المتوسطة، وبعد وفاة والدها، أستاذ العلوم، ساعدت والدتها فى رعاية أشقائها الصغار، وعملت كإخصائية فى تكنولوجيا المعلومات مع إحدى الشركات، قبل تعرضها للمسائلة القانونية إثر تورطها فى تهم مرتبطة بالمثلية الجنسية، وذلك بعد إعلانها مثليتها الجنسية عام 2016، الأمر الذى أثار الجدل حولها كثيرًا حتى غادرت مصر لتقيم فى كندا منذ عامين.