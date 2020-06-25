قطر “الصغيرة” بعد 7 سنوات من حكم تميم بن حمد.. 2017 سنة فارقة والحصار زاد التفاف الشعب حول أميره الشاب

احتفى قطريون بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالذكرى السابعة لتولي الأمير تميم بن حمد آل ثاني حكم البلاد، وتصدر وسم يخص هذه المناسبة قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر.

إنني اليوم أخاطبكم كي أعلن أنني أسلم مقاليد الحكم للشيخ تميم بن حمد آل ثاني وأنا على قناعة تامة أنه أهل للمسؤولية جدير بالثقة وقادر على حمل الأمانة وتأدية الرسالة ..

وإنني على يقين راسخ بأنكم ستكونون خير سند له كما كنتم معي ..

صاحب السمو الأمير الوالد

25.06.2013 pic.twitter.com/uU6GwauA8T — جوعان بن حمد (@JoaanBinHamad) June 25, 2020

الوسم بعنوان “#ذكرى_تولي_تميم_المجد” تصدر قائمة المواضيع الأكثر تداولاً في قطر، بعد أن أطلقه النشطاء احتفالاً بمرور سبعة أعوام على تولي الأمير تمام مقاليد الحكم، بعد تنازل والده الأمير حمد بن خليفة له في مثل هذا اليوم من العام 2013، حيث كان لافتاً ولأول مرة في العالم العربي تنازل أمير عن إدارة البلاد لابنه الشاب الذي لا يتجاوز الـ 33 عاماً من عمره حينها، كأول زعيم عربي بهذا العمر، وأحد أبرز حكام العالم في هذا السن.

25 يونيو الذكرى السابعة.

نجدد البيعة والولاء والسمع والطاعة ذكرى تولي حضرة صاحب السمو #الشيخ_تميم_بن_حمد_آل_ثاني مقاليد الحكم في البلاد. #ذكرى_تولي_تميم_المجد pic.twitter.com/oA8iyTxJRm — محب سمو الأمير❤️تميم كلنا قطر (@HHSTamimalThani) June 24, 2020

أقولها بالمختصر ..

وأجيبها لك في الصميم ..

عطني وطن يشبه قطر ..

أو حاكم يشبه تميم ..@TamimBinHamad 🇶🇦❤️#ذكري_تولي_تميم_المجد pic.twitter.com/nzw4xYMEOq — تـــمـــيـــم الـــمــجـــد (@M__jb0) June 25, 2020

يشار إلى أن الأمير تميم بن حمد عين ولياً للعهد في 5 أغسطس عام 2003 حتى عام 2013، وقبل أن يصل إلى سدة الحكم شغل الشيخ تميم عدة مناصب في الدولة، مثل منصب رئيس مجلس إدارة هيئة الأشغال العامة والهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني، ورئيس مجلس إدارة جهاز قطر للاستثمار، إضافة إلى توليه رئاسة مجلس أمناء جامعة قطر ورئاسة اللجنة الأولمبية الأهلية القطرية.

#ذكري_تولي_تميم_المجد اللهم احفظ لنا أميرنا وأعوانه ووفقهم لماتحبه وترضاه وأرزقهم البطانة الصالحة وأعن الشعب القطري والمقيمين على النهوض بالفرص ومواكبة التنمية ومواجهة أعباء الحياة وأحفظ دولة قطر من كل سوء ومكروه pic.twitter.com/sjBjugTo74 — أحمد بن علي الحمادي (@AhmadAlhamadi) June 25, 2020

كما تولى منصب نائب القائد العام للقوات المسلحة القطرية، ونائب رئيس مجلس العائلة الحاكمة، إضافة إلى أنه شغوف بالرياضة، ويشرف على ملف مونديال العام 2022 الذي ستستضيفه قطر.

#ذكري_تولي_تميم_المجد الله يحفظه ويحفظ أبوه فخرنا و تاج راسنا . pic.twitter.com/YRUNT2ZBe0 — ‏​أحمد مبارك آل شافي (@Alshafi7) June 24, 2020

وحرص القطريون مسؤولين ومواطنين في هذه الذكرى على تجديد البيعة للأمير الشاب، معبرين عن دعمهم الكامل له ومشيدين بإنجازاته القوية التي حققها طيلة الـ7 سنوات الماضية وخاصة إدارته لأزمة الحصار بقوة واحترافية عالية جعلت قطر حديث العالم.

#ذكري_تولي_تميم_المجد



ربي اعنه ووفقة ويسر له الطريق … pic.twitter.com/SrtnJMh8lC — خلـــيفة بـــن حمـــد آلــ ثانــــــي (@khm_althani) June 24, 2020

نبارك #لقطر وشعبها ولكل من يقيم على أرضها الذكرى السابعة لتولي سمو الشيخ #تميم مقاليد الحكم سائلا. الله جلت قدرتة أن يمد في عمره ويعينه على حمل الأمانة ويرزقه البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه ..!!#ذكري_تولي_تميم_المجد pic.twitter.com/zabaJDov66 — Abdulla M. Al-Khater (@AMKAlkhater) June 25, 2020

خير خلف لخير سلف

أعانك الله وأطال الله في عمرك 💓

وحعلك دوماً عوناً للمظلومين 📍#ذكري_تولي_تميم_المجد pic.twitter.com/d7rMB6ivKp — RMD – 🇶🇦 RED LINE 🇶🇦 (@RMD_ALMAHMOUD) June 24, 2020

حصار قطر علامة فارقة في حكمه

يشار إلى أنه في 5 يونيو 2017 تعرضت لأزمة سياسية هي الأكبر في تاريخ قطر ومجلس التعاون الخليجي، حيث فرضت عليها السعودية والإمارات والبحرين ومصر إغلاقاً برياً وجوياً وبحرياً، بتهمة دعم الإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة مؤكدة أن ذلك جاء في إطار السيطرة على قرارها السيادي.

في 2013/6/25

تولى الشيخ #تميم_بن_حمد مقاليد الحكم في دولة #قطر خلفا لوالده الكريم باني #قطر الحديثة الشيخ #حمد_بن_خليفة_آل_ثاني لتتواصل مسيرة إنجازات #قطر .. إنسانا ووطنا ..

تحديات رسّخت زعامة الشيخ #تميم كقائد محنك أدار كل الأزمات بحكمة ورشد ..#الذكرى_السابعة_لتولي_تميم_المجد pic.twitter.com/cTAbBxSKdi — جابر الحرمي (@jaberalharmi) June 25, 2020

وتجاوزت قطر بقيادة أميرها الأزمة بعد أشهر قليلة، ثم وصلت إلى مرحلة من الاكتفاء الذاتي في العديد من المجالات، خصوصاً في مجال التصنيع المحلي والإنتاج، إلى درجة وصول بعض مصانعها ومزارعها إلى مراحل التصدير إلى دول جارة وصديقة.

محدً كفو لك وانت ليث الجزيره ..

اصبحت للحكام قدوة ونبراس ..



مواقفك لله ماهي لغيره ..

باسبابها حبك فرضته على الناس ..@TamimBinHamad #ذكري_تولي_تميم_المجد @Bin__ghidah pic.twitter.com/KsrNr8LVP9 — جوعان بن حمد (@JoaanBinHamad) June 25, 2020

كما استثمر أمير قطر الأزمة في تقوية علاقات شراكة مع مختلف دول العالم، بدءاً بالحوار الاستراتيجي مع أمريكا والشراكة في مكافحة الإرهاب، وصولاً إلى تحالفات مع الدول الصديقة، على رأسها تركيا التي فعّل معها اتفاقية عسكرية ساهمت في تبادل الخبرات مع الجيش القطري.

إنجازات تاريخية ونهضة اقتصادية

وبقي اسم قطر في عهد الشيخ تميم حاضراً في التأليف بين الفرقاء كوسيط مطمئن، فكان لها الدور الأول في إنهاء الحرب بين حركة طالبان والولايات المتحدة، باتفاق تاريخي، وتواصل حالياً التوفيق بين الحركة والحكومة الأفغانية.

حنكة التدبير وحكمة التعامل وسيادة القرار وطفرة الإنجاز، أربعة مرتكزات نستحضرها مع الذكرى السابعة لتولي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المُفدى مقاليد الحكم ..

ذكرى خالدة في القلوب، أدامك الله يا سيدي أميراً محبوباً وقائداً ملهماً .. #الذكرى_السابعة_لحكم_الشيخ_تميم pic.twitter.com/DZBNKElpD4 — جوعان بن حمد (@JoaanBinHamad) June 25, 2020

ولم تكن الأزمة السياسية التي اندلعت بين قطر ودول الخليج إلا فاتحة لتفوق اقتصادي واسع خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث حققت الدوحة بإدارة من الشيخ تميم، نمواً اقتصادياً في عام 2019 بنسبة 2%، وبنسبة 2.8% في 2018، متجاوزة بذلك توقعات صندوق النقد الدولي.

#ذكري_تولي_تميم_المجد

انت الذي للمجد اسمك وفعلك

وانت الذي شعبك بالاروح يفيدك#وجه_السعد pic.twitter.com/k1N81kKPwO — بندر آل شافي (@Bandaralshafi) June 24, 2020

كما حلَّت دولة قطر بالمرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الدول المحققة للنمو الاقتصادي خلال 20 عاماً مضت.

وحققت الدوحة متوسط نمو اقتصادي سنوي مركّب يبلغ مستوى 10.5%، في حين حلَّت الصين بالمرتبة الثانية عالمياً بنسبة نمو اقتصادي بلغت 9.1%، وجاءت إثيوبيا في المرتبة الثالثة عالمياً بنمو بلغت نسبته 8%.

هذه ذكرى عزيزة ومصدر فخر لكل القطريين والشعوب الحُرّة بينما يُعتبر اليوم ذكرى أليمة عند الأنظمة الظلامية القمعية في #دول_الحصار لأنهم لا يعتقدون بتداول السلطة سلميّا ولا يؤمنون بقدرات الشباب وجيل الشباب !!!#قطر_تواصل_مسيرة_المجد #الذكرى_السابعة_لتولي_تميم_المجد



🇶🇦❤️🇶🇦❤️🇶🇦 — صوت قطري 🇶🇦 (@QATAR_2022Cup) June 25, 2020

ورغم أزمة وباء فيروس كورونا المستجد المنتشر في أنحاء العالم، من المتوقع أن تحقق فائضاً بنسبة تزيد على 5% من الناتج الاقتصادي في نهاية 2020، وفق “صندوق النقد الدولي”.

وتتصدر قطر قائمة صندوق النقد الدولي لأسرع الاقتصادات الخليجية نمواً في عام 2021، وهو الموعد المرجّح لانتهاء جائحة كورونا.

خير خلف لخير سلف .. ومسيرة العز مستمرة بإذن الله ومحبتنا وتقديرنا لهذا البلد الغالي قطر كذلك وقيادته وشعبه ❤️🇶🇦#الذكرى_السابعة_لتولي_تميم_المجد #قطر #Qatar pic.twitter.com/QodavDp8XE — هيثم أبو صالح (@Haitham_A_S) June 24, 2020

ويشار إلى أن الشيخ تميم ولد في العاصمة القطرية الدوحة عام 1980، وحصل على الشهادة الثانوية من مدرسة شيربورن في المملكة المتحدة بعام 1997، وتخرج في أكاديمية “ساندهيرست” العسكرية الملكية بالمملكة المتحدة.

تاريخ أسرة آل ثاني

ويعود نسب آل ثاني إلى المعاضيد وهم عشيرة من الوهبة إحدى بطون حنظلة بن مالك من بني تميم، وتشير المصادر التّاريخية إلى أن أجداد آل ثاني هاجروا من أشيقر بمنطقة الوشم في نجد واستقروا في بلدة يبرين إلى الجنوب الشرقي من شبه جزيرة قطر، ومن هناك انتقلوا إلى “اسكك” في جنوب البلاد، ثم ارتحلوا شمالا إلى الرّويس وفويرط، ثم إلى الزبارة حيث ولد الشيخ ثاني بن محمد، إلى أن استقرت الأسرة في الدوحة وتولت الحكم وتأسيس إمارة قطر.

#الذكرى_السابعة_لتولي_تميم_المجد

سمو أمير البلاد يهنئ أمير قطر بالذكرى السابعة لتوليه مقاليد الحكم.. وأشاد سموه بما حققته قطر في عهد سموه من إنجازات حضارية بارزة شملت مختلف المجالات.. سائلا سموه المولى تعالى أن يديم على #أمير_قطر موفور الصحة المسيرة التنموية في البلد الشقيق. pic.twitter.com/E6jJdvPiPJ — مشعاب المشعاب🇰🇼 (@meshab1983) June 25, 2020

ولم تكن القبائل التي استقرت في شبه الجزيرة القطرية، حتى أواسط القرن التاسع عشر، في وضع سياسي متماسك يساعدها على إقامة إمارة. إلا أن قوة آل ثاني نمت في هذه الفترة واتسعت ثروتهم من تجارة اللؤلؤ وتعزز مركزهم الاجتماعي والمالي، فتمكنوا من توحيد القبائل وقيادة البلاد في ظل ظروف مضطربة تمثلت أساسا في الصراع البريطاني العثماني للسيطرة على المنطقة.