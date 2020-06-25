شقيقة هيفاء وهبي تفجر موجة غضب واسعة بفيديو من الحمام وهي عارية تماما:”خلقة الله لا شفط ولا نحت”!

عادت رولا يموت، -الأخت غير الشقيقة للفنانة هيفاء وهبي– لتثير جدلاً وغضباً واسعاً بمواقع التواصل الإجتماعيّ، بعد نشرها مقطعا فاضحا أو تحديدا إباحي صريح، بحسب وصف النشطاء الذين شنوا عليها هجوما عنيفا.

وهذه المرّة نشرت “رولا يموت” عبر حساباتها بمواقع التواصل، فيديو استعرضت فيه جسدها ومفاتنها بشكل فاضح جدا حيث ظهرت عارية تماما في الحمام وهي تستحم وتستعرض مؤخرتها في مشهد مبتذل وسافل عرضها لهجوم عنيف.

وعلقت رولا على الفيديو الذي نشرته عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” قائلة: “تدليل مؤخرتي الذهبية في المنتجع الصحي”.

وتابعت:” ماشالله خلقة الله.. لا شفط ولا نحت ولا ربط معدة ولا Bulimia nervosa ولا شي.. الحمدالله يا رب وماشالله ناعم ومكثر”.

وهاجم النشطاء بشدة تعليقها على الفيديو واعتبروه مستفزًا لذكر الله في وصف جسدها ومؤخرتها.

ودائما ما تتخطى العارضة اللبنانية رولا يموت حدود الجرأة بأشواط، وتواصل نشر صوراً فاضحة تعرض من خلالها جسدها العاري أمام الجمهور عبر السوشيال ميديا.

ولا تخجل يموت من نفسها، ولا تهتم بالانتقادات الكثيفة التي تتعرض لهاو يومياً، وتواصل عرض جسدها.

وسبق أن نشرت صورا فاضحة ظهرت فيها عارية الصدر تماما وقد وضعت فقط شيء أشبه بالريشة الصغيرة على مقدمة صدرها، كما نشرت صورة أخرى تعمدت فيها إبراز ثدييها بشكل فاضح.

وتعتذر (وطن) عن نشر هذا المقطع مراعاة لمتابعينا الأجلاء نظرا لما يحتويه من مشاهد خادشة تتنافى مع الذوق العام وآدابه.