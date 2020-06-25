بدا ثملاً وغير قادر على الحركة.. “شاهد” مارادونا يخلع سرواله أثناء وصلة رقص ساخنة مع فتاة شقراء!
تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مُسرب وخادش للحياء، لأسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا.
ويظهر مارادونا بالفيديو المُنتشر والذي رصدته “وطن”، وهو يرقص بصعوبة مع إحدى السيدات، ويبدو ثملاً وقد تغير شكله كثيراً وترهل جسده واكتسب الكثير من الوزن في عمر الـ59، ثم يقوم فجأة بخلع سرواله وملابسه الداخلية، وإستكمال الرقص بطريقة فاضحة.
يأتي تسريب الفيديو بعد أيام من ذكرى مرور 34 عاماً على ظهور عبقرية مارادونا في أفضل هدف في تاريخ كأس العالم، والذي سُمي بهدف القرن، وهو ثاني هدف سجله في مباراة ربع نهائي كأس العالم 1986 لصالح منتخبه الأرجنتيني ضد المنتخب الإنجليزي في 22 يونيو 1986، في ملعب إستادو أزاتيكا في مدينة مكسيكو سيتي، وقد تم تسجيل الهدف بعد تسجيل مارادونا هدف يد الله الشهير الذي سجله بيده.
الجدير بالذكر أن مارادونا يثير الجدل دائماً من خلال حديثه عن نفسه، آخرها حين قال إن القميص رقم 10 سيظل ملكًا له إلى الأبد.