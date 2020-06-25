“شاهد” سلفي ليبي يُطبل للفاشل حفتر ويكشف لماذا أبقاه الله على قيد الحياة طوال هذه الفترة؟!

أثار مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لسلفي ليبي يزعم أن النصر في ليبيا سيكون من نصيب الانقلابي خليفة حفتر رغم الهزائم المتوالية له ولجيشه، ويُكيل المديح على حفتر باعتباره صاحب أعلى رتبة على وجه الأرض سخرية واسعة بين النشطاء.

وأظهر الفيديو، الذي رصدته “وطن”، حديث الرجل السلفي عن حفتر وجيشه بالقول: “النصر سيكون بإذن الله، والعاقبة ستكون بإذن الله حليفة لجيشنا الليبي، بقياداته، وعلى رأسهم المشير خليفة حفتر، الذي يعاديه الناس ويعاديه قادة العالم، أتعلمون لماذا، لأنه بعد تحريره لطرابلس، سيحمل أعلى رتبة عسكرية في العالم”.

وأضاف: “هذا الرجل الاستثنائي الذي أبقاه الله على قيد الحياة طوال هذه المدة الطويلة، حتى ينصر به هذا الشعب، وسيحصل بإذن الله عز وجل.

ونشر حساب “أحمد خليفة” عبر تويتر، مقطع الفيديو معلّقاً عليه بما نصّه: “دعاة على أبواب جهنم، سلفي مدخلي ليبي: حفتر رجل استثنائي سيكون النصر حليفه لأن الله أبقاه لينصر به هذا الشعب”.

دعاة على أبواب جهنم ..

سلفي مدخلي ليبي : #حفتر رجل استثنائي سيكون النصر حليفه لأن الله أبقاه لينصر به هذا الشعب.#ليبيا pic.twitter.com/Zj4AXPaSq6 — أحمد خليفة (@ahmad_khalifa78) June 24, 2020

وأعادت الإعلامية بقناة الجزيرة القطرية، خديجة بن قنة، نشر تغريدة خليفة، وعلّقت عليها قائلة: “المداخلة لا دين لهم، فكر ضال مضلل”.

المداخلة لا دين لهم…فكر ضال مضلل https://t.co/ktVCsvg7qQ — خديجة بن قنة (@Benguennak) June 25, 2020

وأثار المقطع ردود أفعال عديدة من قبل المتفاعلين عبر تويتر، والذين اعتبروا حديث السلفي مجرد “تطبيل” لخليفة حفتر، الذي لم يسبق وان ربح معركة واحدة في حياته، على حد قول أحد المعلقين.

حفتر الذي لم يسبق وان ربح أي معركة في حياته متخصص في إلحاق الهزائم بجيشه يتقلد أعلى رتبة في عسكرية في العالم ههههههههههه فلنسميها رتبة إنهزامية . — محمد شريكي (@6DpFGPOLAEADQVE) June 25, 2020

فيما قال آخر: “يا ظالم، على وجه الأرض، بحبحها أعلى رتبة على مجرة درب التبانة، يعني الكواكب الثانية مش أحسن منا”.

😂😂 يا ظالم على وجه الأرض

بحبحها اعلى رتبة على مجرة درب التبانة 😂 يعني الكواكب الثانيه مش احسن منا😌🙃 — بيارق الحق (@H8dPPQUfQNH2SZw) June 24, 2020

وسجّلت قوات حكومة الوفاق الوطني انتصارات عديدة خلال الأيام والأسابيع الماضية، في معاركها ضد قوات الجنرال الليبي المنقلب “خليفة حفتر” المدعوم مصرياً وإماراتياً وفرنسيا، والذي أطلق حملة عسكرية قبل أكثر من عام وشهرين للسيطرة على مدينة طرابلس ونزعها من يد حكومة الوفاق الوطني، إلا أن الأمور جاءت في غير هوى حفتر، وبدلاً من أن يتقدم تراجع أكثر، وخسر محاور قتالية عديدة، وصولاً لمشارف مدينة سرت الليبية.