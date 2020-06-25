“شاهد” زين كرزون تحتفل بخطوبتها على رجل أعمال أردني شهير وما فعلته خلال حفل الحفل يثير السخرية!
تصدرت نجمة السوشيال ميديا الأردنية زين كرزون، التريند عبر مواقع التواصل، بعد إعلانها خبر خطوبتها على رجل الأعمال الأردني عبدالله كنعان.
ونشرت زين كرزون صورة تجمعها بخطيبها على حسابها عبر “انستجرام” وعلقت عليها: “الحمدالله الذي تتم بنعمته الصالحات تمت خطوبتي اليوم عقبالكم يا أحلى صبايا”.
وتداول ناشطون صوراً وفيديوهات لخطوبة زين التي ادعت أنها جاءت فجأة أثناء الاحتفال بعيد ميلادها، وظهرت بالفيديو الذي رصدته “وطن” تبكي وكأنها مُتفاجئة، بينما أكد المغردين أنها تُمثل، وأنها تعلم تماماً ماسيحدث، خاصة أنها ارتدت فستان خطوبة أخضر، وتسريحة شعر مُناسبة فقط لحفلات خطوبة.
وفي ذلك كتب مُغرد: “خلال حفل عيد ميلاد زين و هيا كرزون قام المدعو عبدالله كنعان ب طلب يد زين للخطبة و هي عملت نفسها متفاجئة و صارت تبكي و خواتها بكو و أمها بكت و ديانا بكت و قلبت معيطه”.
واستنكرت مُغردة كل هذا الاهتمام بخبر خطوبتها، فكتبت: “يا جماعة والله زين كرزون عادي بني آدمة طبيعية خطبت وين الإشي الغريب؟ مرحلة بالحياة طبيعي تمر فيها !يعني ما اجاني فضول حتى افتح صورها .. نفسي افرجيكم جروبات البنات شو عملوا ، ايش في جد؟”.
بينما كشف مُغرد آخر الأعمال التي يقوم خطيبها عبدالله بإدارتها، وكتب ساخراً: “من هو عبدالله كنعان بطل الفيلم الهندي ل خطوبة زين كرزون”.
وتمنت نورة أن تهتم الحكومة الأردنية بهم، كما يهتم الناس بأخبار زين ركزون، وعلقت: “صحيت الدينا ملقوبة بتايم لاين ياريت الناس بتبع ورا الحكومة وحياتهم وَمستقبلهم، متل ما بتبعو ورا زين كرزون”.
ووافقها الرأي أبو كنان، والذي كتب: “لما زين كرزون تصير تريند اعرف انه الشعب واقع والحمدلله”.
وفتحت إيمان خالد النار على الحكومة الأردنية بسببإقامة زين كرزون لحفلة كبيرة، رغم قرار إغلاق الصالات ، وكتبت: “زين كرزون خطبت وفي حفلة وناس وعجقة طب ما تفتحو صالات بما إنه في تجمع”.
ووافقتها الرأي سالينا، التي كتبت: “يعني زين كرزون تعمل حفلة خطبة و معازيم و كيك عادي … اما قرايبنا لازم يتزوجوا على السكيت و مخالف للقانون يعملوا حفلة”.
وهاجم مُغرد باسم “مواطن أردني” زين كرزون قائلاً: “عالعموم زين كرزون مش مخسر بالعكس منيح لقت قرن يضبها .. والله لو وزنها ذهب ما قبلت فيها خدامه حتى ببيتي”.
ومن حجارتها، قامت مغردة باسم بيان بحذف زين كرزون حين قالت: “زين كرزون خطبت.. بتمنى ما تلوم زوجها بيوم لو خانها لانه نسيت تمنكر أضافرها”.
وكانت زين كرزون قد أثارت الجدل قبل أيام بتصريح تبرر خلاله خيانة الزوج لزوجته.
وقالت زين كرزون في بثٍ على حسابها في سناب شات إنّ اكثر اسباب المشاكل بين الازواج تعود الى اهمال الزوجة لنفسها .
وتابعت: “من الطبيعي يطلع زوجك وتصير عينو زايغة ويشوف غيرك”.
وأشارت إلى أنها على الرغم من مناصرتها للمرأة لا تلوم الرجل فيما يفعل بسبب عدم اهتمام زوجته بنفسها من أجله .
الجدير بالذكر أن زين كرزون شاركت في مسابقة ملكة جمال العرب عام 2013 وحصلت على لقب “الوصيفة الاولى”، وقدمت بعدها العديد من الأعمال الفنية والإعلامية وكان لها إطلالات تلفزيونية محلية وعربية للحديث عن دخولها مجال الفن والترفيه والأزياء، وبعد شهرة شقيقتها ديانا ودخولها عالم الفن، دقت زين كرزون كل أبواب الشهرة لتنجح في صنع قاعدة جماهيرية من خلال تطبيق السناب شات.
واستطاعت أسرة كرزون كاملة أن تلفت الأضواء بما فيهم والدة وشقيقة كرزون الصغرى هيا حتى وصل الأمر لتشبيه بعض الصحافة عائلة كرزون بعائلة كيم كاردشيان خصوصا لاثارتهم الجدل حولهم بشكل كبير.
طيب بهالمناسبة اهديلها اغنية سعد الفهد..# لوماتبيني جان ماتسئل علي وش صار فيني#…
طيييييب بهالمناسبة اهديلكها اغنية سعد الفهد… #لوماتبيني #