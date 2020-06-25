“شاهد” زين كرزون تحتفل بخطوبتها على رجل أعمال أردني شهير وما فعلته خلال حفل الحفل يثير السخرية!

تصدرت نجمة السوشيال ميديا الأردنية زين كرزون، التريند عبر مواقع التواصل، بعد إعلانها خبر خطوبتها على رجل الأعمال الأردني عبدالله كنعان.

ونشرت زين كرزون صورة تجمعها بخطيبها على حسابها عبر “انستجرام” وعلقت عليها: “الحمدالله الذي تتم بنعمته الصالحات تمت خطوبتي اليوم عقبالكم يا أحلى صبايا”.

وتداول ناشطون صوراً وفيديوهات لخطوبة زين التي ادعت أنها جاءت فجأة أثناء الاحتفال بعيد ميلادها، وظهرت بالفيديو الذي رصدته “وطن” تبكي وكأنها مُتفاجئة، بينما أكد المغردين أنها تُمثل، وأنها تعلم تماماً ماسيحدث، خاصة أنها ارتدت فستان خطوبة أخضر، وتسريحة شعر مُناسبة فقط لحفلات خطوبة.

وفي ذلك كتب مُغرد: “خلال حفل عيد ميلاد زين و هيا كرزون قام المدعو عبدالله كنعان ب طلب يد زين للخطبة و هي عملت نفسها متفاجئة و صارت تبكي و خواتها بكو و أمها بكت و ديانا بكت و قلبت معيطه”.

خلال حفل عيد ميلاد زين و هيا كرزون

قام المدعو عبدالله كنعان

ب طلب يد زين للخطبة

و هي عملت نفسها متفاجئة

و صارت تبكي و خواتها بكو

و أمها بكت و ديانا بكت

و قلبت معيطه

😂😂😂😂😂😂 pic.twitter.com/CSJjlXsbG8 — 𝕸𝕬𝕾𝕶 (@alooooo2a1) June 25, 2020

واستنكرت مُغردة كل هذا الاهتمام بخبر خطوبتها، فكتبت: “يا جماعة والله زين كرزون عادي بني آدمة طبيعية خطبت وين الإشي الغريب؟ مرحلة بالحياة طبيعي تمر فيها !يعني ما اجاني فضول حتى افتح صورها .. نفسي افرجيكم جروبات البنات شو عملوا ، ايش في جد؟”.

يا جماعة والله زين كرزون عادي بني آدمة طبيعية خطبت وين الإشي الغريب؟ مرحلة بالحياة طبيعي تمر فيها !يعني ما اجاني فضول حتى افتح صورها .. نفسي افرجيكم جروبات البنات شو عملوا ، ايش في جد؟ — Marah Natheef🇵🇸 (@MarahNatheef) June 25, 2020

بينما كشف مُغرد آخر الأعمال التي يقوم خطيبها عبدالله بإدارتها، وكتب ساخراً: “من هو عبدالله كنعان بطل الفيلم الهندي ل خطوبة زين كرزون”.

من هو عبدالله كنعان

بطل الفيلم الهندي ل

خطوبة زين كرزون pic.twitter.com/cr7lkiiGri — 𝕸𝕬𝕾𝕶 (@alooooo2a1) June 25, 2020

وتمنت نورة أن تهتم الحكومة الأردنية بهم، كما يهتم الناس بأخبار زين ركزون، وعلقت: “صحيت الدينا ملقوبة بتايم لاين ياريت الناس بتبع ورا الحكومة وحياتهم وَمستقبلهم، متل ما بتبعو ورا زين كرزون”.

صحيت الدينا ملقوبة بتايم لاين‼️



ياريت الناس بتبع ورا الحكومة وحياتهم وَمستقبلهم، متل ما بتبعو ورا زين كرزون#مش_هيك — Noura Qaimari (@nouraqaimari) June 25, 2020

ووافقها الرأي أبو كنان، والذي كتب: “لما زين كرزون تصير تريند اعرف انه الشعب واقع والحمدلله”.

لما زين كرزون تصير تريند اعرف انه الشعب واقع والحمدلله — ابوكنان ١٩٨٠ (@WaelMosleh1980) June 25, 2020

وفتحت إيمان خالد النار على الحكومة الأردنية بسببإقامة زين كرزون لحفلة كبيرة، رغم قرار إغلاق الصالات ، وكتبت: “زين كرزون خطبت وفي حفلة وناس وعجقة طب ما تفتحو صالات بما إنه في تجمع”.

زين كرزون خطبت 🙂

وفي حفلة وناس وعجقة

طب ما تفتحو صالات بما إنه في تجمع pic.twitter.com/44D6ls66kK — Eman Khaled 🇯🇴⚖️(Lawyer) (@Emankhal1999) June 24, 2020

ووافقتها الرأي سالينا، التي كتبت: “يعني زين كرزون تعمل حفلة خطبة و معازيم و كيك عادي … اما قرايبنا لازم يتزوجوا على السكيت و مخالف للقانون يعملوا حفلة”.

يعني زين كرزون تعمل حفلة خطبة و معازيم و كيك عادي … اما قرايبنا لازم يتزوجوا على السكيت و مخالف للقانون يعملوا حفلة 🤦🏻‍♀️ — سالينا | Salina (@qatasal) June 25, 2020

وهاجم مُغرد باسم “مواطن أردني” زين كرزون قائلاً: “عالعموم زين كرزون مش مخسر بالعكس منيح لقت قرن يضبها .. والله لو وزنها ذهب ما قبلت فيها خدامه حتى ببيتي”.

صار عمري 30 و انا بقول الف مبروك والف مبروك و منها للاعلى و يعطيك خيرها ويكفيك شرها 🙂🙂🙂

عالعموم زين كرزون مش مخسر بالعكس منيح لقت قرن يضبها .. والله لو وزنها ذهب ما قبلت فيها خدامه حتى ببيتي — مواطن اردني (@BBq9QKJttPGjX1Q) June 25, 2020

ومن حجارتها، قامت مغردة باسم بيان بحذف زين كرزون حين قالت: “زين كرزون خطبت.. بتمنى ما تلوم زوجها بيوم لو خانها لانه نسيت تمنكر أضافرها”.

زين كرزون خطبت.. بتمنى ما تلوم زوجها بيوم لو خانها لانه نسيت تمنكر أضافرها — بيان (@Bayan_Imad) June 24, 2020

وكانت زين كرزون قد أثارت الجدل قبل أيام بتصريح تبرر خلاله خيانة الزوج لزوجته.

وقالت زين كرزون في بثٍ على حسابها في سناب شات إنّ اكثر اسباب المشاكل بين الازواج تعود الى اهمال الزوجة لنفسها .

وتابعت: “من الطبيعي يطلع زوجك وتصير عينو زايغة ويشوف غيرك”.

الشهيرة زين كرزون:



"اذا كنتي مُهملة، الطبيعي الرجل يطلع ويشوف غيرك"! pic.twitter.com/vyaX6uiKnu — We Heard Rumors (@whrumor) June 10, 2020

وأشارت إلى أنها على الرغم من مناصرتها للمرأة لا تلوم الرجل فيما يفعل بسبب عدم اهتمام زوجته بنفسها من أجله .

الجدير بالذكر أن زين كرزون شاركت في مسابقة ملكة جمال العرب عام 2013 وحصلت على لقب “الوصيفة الاولى”، وقدمت بعدها العديد من الأعمال الفنية والإعلامية وكان لها إطلالات تلفزيونية محلية وعربية للحديث عن دخولها مجال الفن والترفيه والأزياء، وبعد شهرة شقيقتها ديانا ودخولها عالم الفن، دقت زين كرزون كل أبواب الشهرة لتنجح في صنع قاعدة جماهيرية من خلال تطبيق السناب شات.

واستطاعت أسرة كرزون كاملة أن تلفت الأضواء بما فيهم والدة وشقيقة كرزون الصغرى هيا حتى وصل الأمر لتشبيه بعض الصحافة عائلة كرزون بعائلة كيم كاردشيان خصوصا لاثارتهم الجدل حولهم بشكل كبير.