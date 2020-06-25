النظام السعودي يُصر على استفزاز سلطنة عُمان ويضغط على صبر السلطان هيثم.. هذا ما حدث وينذر بأزمة

يبدو أن النظام السعودي بقيادة ولي العهد محمد بن سلمان، الحاكم الفعلي للمملكة ، يصر على استفزاز سلطنة عمان، بتصريحات غير مسؤولة عبر كتاب وأقلام مقربة من الديوان بسبب موقف السلطنة المحايد من الأزمة الخليجية وقبلها حرب اليمن.

ورغم إدانة السلطنة رسميا للاستهداف الأخير الذي تعرّضت له السعودية من قبل مليشيا الحوثي، وإعرابها عن أسفها العميق لاستهداف مناطق مدنية في السعودية، من خلال طائرات مفخخة من دون طيار وصواريخ باليستية، إلا أن هذا البيان لا يكفي من وجهة نظر كتاب سعوديين محسوبين على ابن سلمان خرجوا يهاجمون السلطنة بشدة عبر مزاعم وأكاذيب معتادة.

تابعت السلطنة باهتمام بالغ وأسف عميق الهجمات التي تعرضت لها المملكة العربية السعودية الشقيقة. — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) June 23, 2020

وفي هذا السياق لمز كاتب البلاط السعودي خالد الهيل المقرب من ابن سلمان سلطنة عمان، في تغريدة خبيثة قال فيها:”أدان مجلس التعاون الخليجي صاروخ الحوثيين على السعودية. بريطانيا أدانت أيضاً، وكذلك فرنسا. لكن الشقيقة عُمان، وهي شقيقة حقاً، عبرت عن أسفها لهذا الاستهداف. والفرق بين الإدانة والأسف واضح. كأن عُمان أرادت بذلك القول بأن بيان مجلس التعاون لا يمثلها.”

أدان مجلس التعاون الخليجي صاروخ الحوثيين على السعودية. بريطانيا أدانت أيضاً، وكذلك فرنسا. لكن الشقيقة عُمان، وهي شقيقة حقاً، عبرت عن أسفها لهذا الاستهداف. والفرق بين الإدانة والأسف واضح. كأن عُمان أرادت بذلك القول بأن بيان مجلس التعاون لا يمثلها. — خالد الدخيل (@kdriyadh) June 23, 2020

فيما هاجم الكاتب مصطفى النعمي السلطنة بشكل صريح وتطاول على القيادة العمانية:”الموقف العماني . سبق وان عبر عنه يوسف بن علوي بن عبدالله من خلال حديثه مع القذافي “

ليرد عليه الكاتب العماني عباس المسكري في تغريدة نارية:”ملينا وأحنا نقولكم ،،، عمان لا تتبع خرفان ،، عمان دولة ذات سيادة لا يديرها ريكي ،، عمان يا ورعان ليست شراع يلعب به الريح”

ملينا وأحنا نقولكم ،،، عمان لا تتبع خرفان ،، عمان دولة ذات سيادة لا يديرها ريكي ،، عمان يا ورعان ليست شراع يلعب به الريح ، عمان لم ولن تكون في بوم من الأيام ربيع من خطف وغويز من رده ،، انت واسيادك تعلموا إن مشاركة عمان لكم يعطيكم شرف ولكن عمان لا تشرف من ليس له شرف — صوت الحق العماني (@abbasalmaskari) June 24, 2020

وتابع:”عمان لم ولن تكون في بوم من الأيام ربيع من خطف وغويز من رده ،، انت واسيادك تعلموا إن مشاركة عمان لكم يعطيكم شرف ولكن عمان لا تشرف من ليس له شرف”

وعلى نفس الخط صار الكاتب السعودي المتصهين عبداللطيف آل الشيخ، الذي خرج يهاجم السلطنة بشكل مبطن ويتهمها بتهري بالسلاح للحوثيين.

يستنزفون ألعابهم النارية كلما ضاق بهم الخناق و حاصرتهم التسريبات .. مجرد إستعراض قوة مزيّفة لم و لن تفلح بإلحاق أي ضرر بنا .

حلاوة الروح هي التي جعلتهم في حالة هستيرية للنيل منّا .. و ليعلموا هم و من موّلهم و من أوصل الصواريخ و المسيرات لأرضهم أن #السعودية إذا ضربت أوجعت و أوجعت. — عبداللطيف بن عبدالله آل الشيخ 🇸🇦 (@Alshaikh2) June 23, 2020

ليحرجه المغرد العماني الشهير “بن سعيد” بالرد قائلا:”5 سنوات نسمع مثل هذه الاسطوانات السعودية إذا ضربت اوجعت وقادمون يا صنعاء وانزال مظلي في ميناء الحديدة، والسعودية العظمى وصغيرة جدا جدا وسننقل المعركة بالداخل الايراني والسعودي همته .. زي همة جبل طويق. ماشفنا شيوجه مفكر لسه ننتظر.”

5 سنوات نسمع مثل هذه الاسطوانات

السعودية إذا ضربت اوجعت وقادمون

يا صنعاء وانزال مظلي في ميناء الحديدة

والسعودية العظمى وصغيرة جدا جدا وسننقل

المعركة بالداخل الايراني والسعودي همته

زي همة جبل طويق.



ماشفنا شي🤔

لسه ننتظر. https://t.co/qa4qFokYGx — 🇴🇲 #بن_سعيد 🇴🇲 (@bins_aid) June 23, 2020

والثلاثاء الماضي أعلنت جماعة أنصار الله “الحوثيين”، تنفيذها عملية واسعة في العمق السعودي، في حين قالت الرياض إنها اعترضت صاروخاً باليستياً أطلقه الحوثيون باتجاه أراضي عاصمة المملكة.

وقالت قناة “المسيرة” اليمنية إن المتحدث العسكري باسم الحوثيين سيصدر بياناً خلال الساعات المقبلة للإعلان عن الهجوم ضد المملكة، دون مزيد من التفاصيل.

أما وكالة الأنباء السعودية فقالت إن التحالف الذي تقوده السعودية باليمن اعترض صاروخاً باليستياً كان في طريقه إلى الرياض، لكن وكالة رويترز نقلت عن شاهد قوله إنه “سُمع صوت انفجارين مدويين ورأى دخاناً في سماء المدينة في ساعة مبكرة من صباح يوم الثلاثاء”.

وأشارت الوكالة السعودية، نقلاً عن المتحدث باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، إلى أن الصاروخ تم إطلاقه من العاصمة اليمنية صنعاء، مضيفاً أن هذا الهجوم هو “امتداد للمحاولات العدائية والإرهابية المستمرة التي كان آخرها بإطلاق 8 طائرات بدون طيار مفخخة و3 صواريخ باليستية باتجاه المملكة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية والتي تم التصدي لها وإفشالها من قِبل القوات المشتركة للتحالف”، وفق تعبيره.