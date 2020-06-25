“أسد الكلمة البطل الذي لا يقدم على وطنه أحد”.. أردنيون ينعون الزميل محمد صيام وتفاعل كبير مع آخر تغريدة له

نعى العديد من النشطاء الأردنيين على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وفاة الصحفي والناشط السياسي الأردني من أصل فلسطيني محمد صيام، في ولاية كولارادو الأمريكية والذي توفي أمس بعد معاناة طويلة مع المرض.

عاش مناضلاً ومات صامداً

عاش مدافعاً عن وطن منهوب وشعب مظلوم

محمد صيام من أنبل المعارضين وأصدقهم اوجع الفاسدين وسارقي الاوطان وكشف الكثير من عهرهم وفسادهم



لروحك الرحمه وعند الله تجتمع الخصوم https://t.co/cmX5B3wVYd — kareem (@kareem89_) June 25, 2020

وأشاد العديد من الأردنيين بوطنية “صيام” ومعارضته البناءة بسبب حبه الشديد للأردن لدرجة أن بعضهم وصفوه بأنه “أسد الكلمة البطل الذي لا يقدم على وطنه أحد”.

#محمد_صيام_في_ذمة_الله

رحم الله اسد الكلمة الصحفي البطل الذي لا يقدم على وطنه احد — free (@touchupon1) June 24, 2020

ولاقت آخر تغريدة للزميل محمد صيام الذي ساهم في تأسيس صحيفة (وطن) عام ١٩٩١ وكانت له الكثير من المساهمات على صفحاتها وموقعها الإلكتروني، تفاعلا واسعا من قبل النشطاء.

وفاة صاحب هذا الحساب..

الصحفي محمد صيام..

وهذه آخر كلماته. pic.twitter.com/s3SEMsCund — khaldoun bedir (@KhaldounBedir) June 25, 2020

وكان “صيام” كتب في تغريدته الأخيرة موجها رسالة لمتابعيه قبل وفاته بساعات وكأنه كان يشعر بقرب الأجل، ما نصه:”انهضوا كالعنقاء من تحت الرماد أحبابي احبكم جميعا”

تغريده قبل ٩ ساعات للمرحوم محمد صيام.



الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته https://t.co/Kj7YGXEfPX — ابو الحيدر العويدي (احمد) 🇯🇴 (@ahmadmwoalabbad) June 24, 2020

ورد الكاتب الصحفي الفلسطيني ورئيس تحرير (وطن) نظام المهداوي، على تغريدة صديقه ورفيق دربه الأخيرة بقوله:”آثرت ان تكتب عن الحب بين صحواتك واغفاءاتك حتى قبض الله روحك. جميعنا نحبك يا صديقي وفراقك آلمني كثيرا. رحمك الله”

آثرت ان تكتب عن الحب بين صحواتك واغفاءاتك حتى قبض الله روحك. جميعنا نحبك يا صديقي وفراقك آلمني كثيرا. رحمك الله — نظام المهداوي (@NezamMahdawi) June 24, 2020

بينما كتب الكاتب الصحفي والإعلامي الأردني أحمد حسن الزغبي ناعيا صيام:”رحمك الله اخي محمد سننهض يوما ما…الراحة الابدية لروحك”

رحمك الله اخي محمد سننهض يوما ما…الراحة الابدية لروحك — احمد حسن الزعبي (@alzoubi_ahmed) June 25, 2020

كما انهالت على تغريدة محمد صيام الذي ينحدر من بلدة سلوان القريبة من القدس وهو من مواليد (العقبة) الأردنية، دعوات النشطاء له بالرحمة والمغفرة.

الى جنات الخلد محمد صيام — Enas JABER (@EnasJABER19) June 25, 2020

الله يرحمة

اختلفنا او اتفقنا

يبقى ابن الوطن

لروحة الرحمة

انا لله وانا الية راجعون — Raja,a Abbadi (@AbbadiRaja) June 25, 2020

رحمك الله وتقبلك وجعل الجنة دارك — جواهر حجاوي 🇵🇸 (@jawaherhajjawi) June 25, 2020

وفي شهادة بحق محمد صيام قال الصحفي نضال سلامة:”ربما البعض يختلف مع أخينا محمد صيام رحمه الله كونه كان بالخارج و لكن المرض لا شماتة فيه ويبقى ابن الوطن ونحن نختلف مع الحكومة ومع الساسة لا مع الوطن.. رحمه الله صيام والهم ذويه الصبر”

ربما البعض يختلف مع أخينا محمد صيام رحمه الله كونه كان بالخارج و لكن المرض لا شماتة فيه ويبقى ابن الوطن… ونحن نختلف مع الحكومة ومع الساسة لا مع الوطن.. رحمه الله صيام والهم ذويه الصبر — الصحفي نضال سلامه (@nidal_news) June 24, 2020

ويشار إلى إلى أن محمد صيام هاجر إلى امريكا قبل نحو ٢٥ سنة واستقر هناك وأسس مؤسسة لتوزيع الصحف العربية في الأسواق والمراكز العربية في الولايات المتحدة.

وأسس الزميل “صيام” أيضا صحيفة (آخر خبر) من ولاية كولارادو وكانت تهتم بالشأن الأردني لكن سرعان ما حجبتها السلطات الأردنية مما اضطره لاغلاقها، كما ساهم في تأسيس صحيفة وطن يغرد خارج السرب.

وفي السنوات الأخيرة تفرغ لملفات الفساد والمحسوبية في الأردن، ونشر العديد من التقارير والحقائق في مواقع التواصل الإجتماعي.

وكان نشاطه تحت مراقبة السلطات هناك التي انزعجت من منشوراته لكنه ظل مواظباً ودافعه الوحيد هو عشقه الشديد للأردن الذي لم يفارقه لحظة واحدة رغم غربته الطويلة.