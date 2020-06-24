للأثرياء العرب فقط.. 5 آلاف جنيه في الساعة مع “كوكي” “وشوشو” في فندق شهير بالقاهرة!!

لم تكد مباحث الآداب في مصر تنتهي من ضجة صاحبة الفيلم الإباحي التي اشتهرت بعبارة ““اعملي باي باي يا جهاد لجمهورك”، حتى وجدت نفسها أمام شبكة دعارة جديدة تدير أعمالها داخل فندق شهير.

كانت البداية حين وردت معلومات إلى مدير مباحث الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، تفيد بقيام “سماح.إ” 27 عاماً، وشهرتها “كوكي” بإدارة صفحة على “الفيسبوك” لاستقطاب الساقطات وعرضهن على راغبي المتعة الحرام داخل فندق بالقاهرة، مقابل خمسة آلاف جنيه في الساعة الواحدة كما نقلت صحيفة “صدى البلد” المحلية.

وعقب تقنين الإجراءات وبعمل العديد من الأكمنة الثابتة والمتحركة تمكن ضباط مباحث آداب السياحة، من ضبط المتهمة وبصحبتها كل من “شيماء.س” 29 عاماً، و شهرتها “شوشو” و”منى.ق” 26 عاماً، وشهرتها “سارة” أثناء تواجدهم في الفندق.

وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بممارسة الدعارة مع الأثرياء العرب داخل الفنادق مقابل خمسة آلاف جنيه في الساعة الواحدة.

وأمر رئيس النيابة بحبس شبكة الدعارة أربعة أيام على ذمة التحقيق.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر قد ضجت بموجة غضب واسعة، عقب انتشار فيلم إباحي على مواقع التواصل لسيدة تمارس الفاحشة مع صديق زوجها بينما زوجها هو من يصورهما في هذه الأوضاع المخلة لرفع المقطع على وسائل التواصل وجني الأرباح.

وظهر بالمقطع الذي أثار جدلا واسعا في مصر سيدة ورجل يمارسان الفاحشة، وبجوارهما أحد الأشخاص يرتدي ملابسه ويقوم بالتصوير والذي تبين بعدها أنه زوجها.

الزوج “الديوث” ظهر أيضا يطلب من زوجته أن تنظر إلى الكاميرا ويوجه رسالة إليها قائلا “إعملي باي باي يا جهاد لجمهورك”.