“شاهد” ناشطة كويتية تدعو الكويتيات لارتداء “المايوهات” على شواطئ الكويت وهذا ما قالته عن السعوديات!

أثارت ناشطة كويتية جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد دعوتها للسماح بارتداء المايوه في الكويت، واتهام السعوديين بنقل الفكر المتشدد إليهم.

وبدأت القصة بتغريدة الناشطة هند ملاحسين التركيت، رصدتها “وطن” قالت فيها: “المايوهات طول عمرها مسموحة بشواطئنا! اللي عنده عيب حر ولا يلبس! واللي عنده عادي هم كيفه”.

وتابعت: “لكن سالفة ان الإخوان اللي تركوا السعودية وجاؤوا استقروا عندنا هذا مو مسموح”.

المايوهات طول عمرها مسموحة بشواطئنا!

اللي عنده عيب حر ولا يلبس!

واللي عنده عادي هم كيفه !

لكن سالفة ان الإخوان اللي تركوا السعودية ويو استقروا عندنا هذا مو مسموح.. — هند ملاحسين التركيت (@hcode11) June 23, 2020

وفجرت هند موجة جدل عبر “تويتر” بهذه التغريدة، ودخلت في نقاش حاد مع المُتابعين، فوجه لها مُغرد سؤال صريح: “وانتي ياهند تلبسين مايوه بالكويت؟”.

وانتي ياهند تلبسين مايوه بالكويت⁉️ — السنعوسي-بوضاري (@adel_aldhubaeb) June 23, 2020

لتجيب هند: “لو بلبس كيفي ولو ما البس هم كيفي.من انتم تحكمون على الناس بدل الله! عفواً من اعطاكم صكوك توكيل؟ كل واحد وتمسّكه بدينه وعاداته بكيفه! مو لازم الكل نفس رأيكم عشان يكون صح!! انا عند كلامي واللي يبي يروح وايد أماكن بفهم الكويتيات اللي تارسين البحر منو عيل؟ اذا كلكم تطبون بعباية!”.

لو بلبس كيفي ولو ما البس هم كيفي.

من انتم تحكمون على الناس بدل الله!

عفواً من اعطاكم صكوك توكيل؟

كل واحد وتمسّكه بدينه وعاداته بكيفه! مو لازم الكل نفس رأيكم عشان يكون صح!!

انا عند كلامي واللي يبي يروح وايد أماكن بفهم الكويتيات اللي تارسين البحر منو عيل؟🤣 اذا كلكم تطبون بعباية! — هند ملاحسين التركيت (@hcode11) June 23, 2020

وكتب أحدهم لها: “بعد إذنك انتي بحجابك هذا ارهابيه فالحضارة و الرقي يتطلب منك أن تكشفي أكثر من ذلك”.

وأضاف: “ما دمتي ترين المايوه البكيني أمر عادي فهل تستطيعين لبسه و التصوير به و تري متابعينك هذه الصور .آسف و لكن هذا ما تنادين به و لا تستطيعين تطبيقه “.

بعد إذنك انتي بحجابك هذا ارهابيه فالحضارة و الرقي يتطلب منك أن تكشفي أكثر من ذلك .

ما دمتي ترين المايوه البكيني أمر عادي فهل تستطيعين لبسه و التصوير به و تري متابعينك هذه الصور .



آسف و لكن هذا ما تنادين به و لا تستطيعين تطبيقه . — محمد آل حسين ( بو عبدالرحمن ) (@pbd6gVhHdxEsBoG) June 23, 2020

لترد هند عليه قائلة: “ماجبرت احد على شي كلامي واضح انا أدافع عن “فكرة وفكر” ولا ننكر أن الكويت فيها كل الناس سواء وكل الديانات بتلونهاومثل مافيها المتديّن فيها المنفتح وكل المذاهب والملل لها احترامها! ونرفض أن يستولي “الفكر” الصحونجي المتطرف المتعصب الذي تعّب السعودية عشرات السنين ان يستولي على البلد.”.

ماجبرت احدعلى شي

كلامي واضح

اناأدافع عن "فكرة وفكر"

ولاننكر أن الكويت فيها كل الناس سواء وكل الديانات بتلونهاومثل مافيها المتديّن فيها المنفتح وكل المذاهب والملل لها احترامها!

ونرفض أن يستولي "الفكر" الصحونجي المتطرف المتعصب الذي تعّب السعوديةعشرات السنين ان يستولي على البلد. — هند ملاحسين التركيت (@hcode11) June 24, 2020

واتهمها آخر بوضع دين جديد، وهاجمها قائلاً: “ياسلام بركاتك يا شيخة، اوكي فرض الاثنين لازم نطبق غض البصر وما نطبق الاحتشام عدل؟ الحين نبدا نألف بالدين … طبق الاثنين السالفة مو عالمزاج”.

ياسلام بركاتك يا شيخه



اوكي فرض الاثنين لازم نطبق غض البصر وما نطبق الاحتشام عدل؟



الحين نبدا نألف بالدين …



طبق الاثنين السالفة مو عالمزاج — ‏﮼بوأحمد،شمس،الدين (@ashamsaldeen) June 23, 2020

فكان رد هند عليه حاداً، وكتبت: بس مافي قانون يقر بفقء عين اللي يخز؟ نفس الفكرة. شرايكم نحط قانون كل واحد يخز بنت نبط عينه؟”.

بس مافي قانون يقر بفقء عين اللي يخز؟🤔

نفس الفكرة. شرايكم نحط قانون كل واحد يخز بنت نبط عينه؟🤔 — هند ملاحسين التركيت (@hcode11) June 23, 2020

ورأت مُغردة أن هند المُحجبة يجب أن تطبق الفكرة على نفسها أولاً، وكتبت: “معتقداتج لازم تطبيقنها على نفسج بالاول مايصير لابسه حجاب وتدافعين عن المايوه”.

معتقداتج لازم تطبيقنها على نفسج بالاول مايصير لابسه حجاب وتدافعين عن المايوه 🤣🤣 — ✍🏼 (@alsabriiQ8) June 23, 2020

فردت هند: “أدافع عن “فكر” و “فكرة” ضد القمع والتعصب الفكري اللي يتدرّج عندنا لين يمنعونا من السواقة. وفكرة “البنت ما تطلع”.

أدافع عن "فكر" و "فكرة"

ضد القمع والتعصب الفكري اللي يتدرّج عندنا لين يمنعونا من السواقة. وفكرة "البنت ما تطلع" — هند ملاحسين التركيت (@hcode11) June 23, 2020

ورأى عبدالرحمن الأسلمي أن كره هند للإخوان جعلها تنسى حدودها، وكتب: “كرهك حق الاخوان لايخليك تنسين حدود دينك وعاداتك وتقاليدك والحرية لها حدود والقانون الكويتي يمنع هذه الممارسات”.

كرهج حق الاخوان لايخليج تنسين حدود دينج وعاداتج وتقاليدج والحريه لها حدود والقانون الكويتي يمنع هذيه الممارسات . — عبدالرحمن الأسلمي . (@hamany9a3b) June 23, 2020

وطالبها ناشط سعودي بعدم إقحام السعودية بهذا الأمر وكتب: “لو تكرمتي لاتقحمين أسم السعودية بموضوع يخصكم”.

لو تكرمتي لاتقحمين أسم السعودية بموضوع يخصكم. — 🇸🇦 عُمر الروقي 🇰🇼 (@omarrr999999) June 23, 2020

فردت عليه هند قائلة: “السعودية اكبر مثال واقوى دولة شلعت الضرس المسوّس – الإرهابي المتنكر بوشاح الدين – من بعد قمع فكري وحياتي دام عشرات السنين.”

يأتي كلام الناشطة هند بعد عام من انتشار فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أثار غضب الكويتيين بعد ظهور فتاة تتعرى أمام أبراج الكويت في حدث وصفوه بالمبتذل والغير مقبول ويسىء للشعب الكويتي.

وأظهر الفيديو آنذاك فتاة بالمايوه، تخلعه لتستعرض جسدها أمام أبراج الكويت بطريقة مثيرة.

فيديو متداول لفتاة بلباس البحر أمام أبراج الكويت يثير استياء رواد مواقع التواصل | #أوّل pic.twitter.com/0d23THocw1 — #أوّل نيوز (@Awwalkwt) October 1, 2019

وذكر مصدر أمني وقتها أن إدارة الجرائم الالكترونية والمباحث الجنائية ستقوم بملاحقة الفتاة، مع احتمالية إبعادها عن البلاد لتعمدها تصوير مثل هذا المقطع مقابل أحد معالم الكويت المهم.

الجدير بالذكر أن الكويت تعتبر من الدول الخليجية الأكثر تحرراً، ويعيش فيها نحو أربعة مليون نسمة بينهم أكثر من 2.7 مليون وافد أجنبي من مختلف دول العالم.

واتجهت الكويت قبل أعوام لإقرار قانون جديد يحظر ارتداء الملابس الخادشة للحياء في الأماكن العامة ويشمل منع ارتداء المايوه على شواطئ البلد الخليجي.