كاتب سعودي “مُطبل” يتطاول على سلطنة عُمان ويتهمها بالتواطؤ مع الحوثيين ولكن هكذا جرى لجمه

هاجم الكاتب السعودي، خالد الدخيل، سلطنة عُمان، متطاولاً على السيادة العمانية بعد بيان مجلس التعاون الخليجي الذي أدان قصف جماعة الحوثي للرياض أمس الثلاثاء.

وزعم الدخيل، في تغريدة له على تويتر رصدتها “وطن”، أن سلطنة عُمان تعتبر أن بيان مجلس التعاون الخليجي بشأن قصف الحوثيين للعاصمة السعودية “الرياض” لا يمثلها، وذلك بسبب بيانها الخاص باستنكار القصف.

وقال الدخيل: “أدان مجلس التعاون الخليجي صاروخ الحوثيين على السعودية، بريطانيا أدانت أيضاً، وكذلك فرنسا، لكن الشقيقة عُمان، وهي شقيقة حقاً، عبرت عن أسفها لهذا الاستهداف، والفرق بين الإدانة والأسف واضح، كأن عُمان أرادت بذلك القول بأن بيان مجلس التعاون لا يمثلها”.

أدان مجلس التعاون الخليجي صاروخ الحوثيين على السعودية. بريطانيا أدانت أيضاً، وكذلك فرنسا. لكن الشقيقة عُمان، وهي شقيقة حقاً، عبرت عن أسفها لهذا الاستهداف. والفرق بين الإدانة والأسف واضح. كأن عُمان أرادت بذلك القول بأن بيان مجلس التعاون لا يمثلها. — خالد الدخيل (@kdriyadh) June 23, 2020

رواد مواقع التواصل الاجتماعي ردوا على تغريدة كاتب البلاط الملكي، رافضين ما جاء فيها ومعتبرين ذلك بمثابة زرع بذور الفتنة بين الشعوب الخليجية .

لاتسمع كلام المغرضين المفتنين الفتنه أشد من القتل مثل عبدالخالق عبدالله وشلتهم، عمان نتمنالكم الخير ولا نتدخل في شؤون الغير الله يرحم صاحب الجلالة قابوس بن سعيد طيب الله ثراه في هذا اليوم الطيب وادخله فسيح جناته اللهم امين يارب العالمين.. pic.twitter.com/NogZVJ0Hjs — عمان خط أحمر (@Hammedoman20193) June 24, 2020

مررت بمعظم التعليقات بما فيها التغريده نفسها وماكنت متوقعه وجدته هي اسطوانه مشروخه يعاد تدويره مع حدث سلطنة عمان باقيه وشامخه ولا يضرها هراء المغردين فهي اعلى من أن ترد. انا شماعة التسجيل المفبرك فطبيعي جدا بان لا ترد عليه عمان فهي أكبر من ذلك — ‏﮼صامد،الغساني (@k7_sa) June 23, 2020

أظن أن السياسةالخارجيةلعمان لم تتغير منذالسلطان قابوس،ومايُقال بأنها تغيرت مع مجيئ سلطانهاالموقر السلطان هيثم غير صحيح،يؤكد ذلك أمرين:

الأمر الأول:هو ماتفضلتم به ياكتور.

والأمر الثاني:تجاهل وزير الخارجيةفي حديثه لسكاي نيوز-قبل قليل-تجاهله للجيش الليبي وتأييده الضمني لحكومةالوفاق. — فهد (@f_h_d_85) June 23, 2020

#عُمان_خط_أحمر

وجدتم من عُمان اقترحات سلمية وحثتكم نهاية الخلاف سياسياً وما زالت، أفضل من الحروب العبثية.



ونذكر لك بما قاله معالي #يوسف_بن_علوي

نحن العرب مسلمون ينبغي علينا ان نجد الاعذار لبعضنا البعض وأن نفتح أبواب الخير ونغلق أبواب الشر.



وأخيراً عمان ليست من ضمن التحالف — نمر 🇴🇲 (@Tiger_omani) June 23, 2020

شقيقة حقا ،، تقصد جابت لكم صداع ،، كن شجاعا و لا تخف من السيديهات اللي صادوك فيها ،، حسافة — BU MOHAMMED (@BUMOHAMEDYEMEN) June 24, 2020

وفي وقت سابق، أعلنت جماعة أنصار الله “الحوثيين”، تنفيذها عملية واسعة في العمق السعودي، في حين قالت الرياض إنها اعترضت صاروخاً باليستياً أطلقه الحوثيون باتجاه أراضي عاصمة المملكة، في ساعة مبكرة من صباح أمس.

وقالت قناة “المسيرة” اليمنية إن المتحدث العسكري باسم الحوثيين سيصدر بياناً خلال الساعات المقبلة للإعلان عن الهجوم ضد المملكة، دون مزيد من التفاصيل.

أما وكالة الأنباء السعودية فقالت إن التحالف الذي تقوده السعودية باليمن اعترض صاروخاً باليستياً كان في طريقه إلى الرياض، لكن وكالة رويترز نقلت عن شاهد قوله إنه “سُمع صوت انفجارين مدويين ورأى دخاناً في سماء المدينة في ساعة مبكرة من صباح اليوم”.

أشارت الوكالة السعودية، نقلاً عن المتحدث باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، إلى أن الصاروخ تم إطلاقه من العاصمة اليمنية صنعاء، مضيفاً أن هذا الهجوم هو “امتداد للمحاولات العدائية والإرهابية المستمرة التي كان آخرها بإطلاق 8 طائرات بدون طيار مفخخة و3 صواريخ باليستية باتجاه المملكة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية والتي تم التصدي لها وإفشالها من قِبل القوات المشتركة للتحالف”، وفق تعبيره.