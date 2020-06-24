تركيا باتت “كابوس” ابن سلمان الأكبر.. صبيانية النظام مستمرة و”السجاد التركي” يفضح تفاهة “أمير ألعاب الفيديو”

يبدو أن النظام السعودي بقيادة ولي العهد محمد بن سلمان مستمر في سياسته الصبيانية، تجاه خصومه فبعد أيام قليلة من تغيير اسم شارع بالرياض كان يحمل اسم السلطان العثماني سليمان القانوني، ها هي حملة سعودية جديدة تنطلق بدعم صحيفة مقربة من النظام إزالة السجاد التركي من مساجد السعودية.

وفي هذا السياق نشرت صحيفة “سبق” السعودية المحلية خبرا أثار موجة سخرية واسعة بعنوان “كيف تسلل السجاد التركي لجامع “القبة” بتبوك؟”، زاعمة أن بعض النشطاء السعوديين يستغربون وجود سجاد تركي الصنع في الجامع المذكور.

كيف تسلل السجاد التركي لجامع "القبة" بـ #تبوك؟ مغردون يتساءلون والجامعة ترد بـ"الكراسة".https://t.co/jmETnftltk pic.twitter.com/8bO5CmLjQk — صحيفة سبق الإلكترونية (@sabqorg) June 22, 2020

هذا وضمن سياسة شيطنة تركيا لجأت الصحيفة إلى “نظرية المؤامرة”، حيث قالت إن السجاد الجديد “تم تغييره قبل فترة قصيرة وبعد عامين وعدة أشهر من تركيب السجاد السابق، حيث تم افتتاح الجامع في عام 2017، وفي منتصف 2020 دشنت أول صلاة جمعة فيه وبالسجاد الجديد الذي تسبب في ضجة في أوساط المغردين” مشيرة إلى أن جامعة تبوك (شمال السعودية) أكدت أنها اقتنت السجاد من شركة سعودية”.

وأثار هذا التقرير سخرية واسعة بين النشطاء الذين أخذوا من خبر الصحيفة مادة للتندر، مستنكرين صبيانية النظام السعودي ووسائل إعلامه ووصوله لهذه الدرجة من الانحدار.

اقسم بمن احل القسم ان التفاهة بلغت مبلغها



الله يعيننا على ما بلانا ويعوضنا خير ان شاء الله في صحافة تحترم قرائها وتحترم المادة اللي تقدمها — Malik غoog (@Speed55sa) June 22, 2020

سجاد تركي مو يهودي او هندوسي؟



وإن أخطأ الأتراك كحكومة و دبلوماسيين هذا ما يعني إن الأتراك كشعب كفار او معادين للسعودية..



الله يصلح حال المسلمين — ابو حميد (@123451216) June 22, 2020

معقولة العقليات وصلت لهدرجة يعني شي موجود في الاسواق من سنين وشي فاخر وتقولو من وين تسلل مافي اي اعتراض دامه في الاسواق ونعترف انه فاخر واذا وجد البديل وقتها تقدر تستنكر 🌹 — Y77ya (@ya777ya77_y77ya) June 22, 2020

يشار إلى أن هذه الحملة تأتي بعد أيام من إزالة السلطات السعودية لشارع “سليمان القانوني” من مدينة الرياض، وهو ما أثار موجة من الجدل، تحولت إلى سجال كبير بين نشطاء سعوديين وأتراك حول حقائق تاريخية تتعلق بهذا السلطان العثماني، الذي يُنسب له الفضل بتأسيس أقوى وأكبر دولة إسلامية في العالم.