أطفال ونساء دفنوا مكبلين وهم على قيد الحياة.. “شاهد” ماذا فعلت قوات الفاشل حفتر قبل هروبها من ترهونة

نشرت قناة “TRT” التركية اليوم الأربعاء تقريراً صادماً، يوثق جريمة حرب قامت بها مليشيات اللواء الليبي المنقلب “خليفة حفتر” في مدينة ترهونة الليبية، تم اكتشافها بعد تحرير المدينة من قبل قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية.

ويُظهر التقرير الذي نشرته القناة، أماكن استخدمت كمقابر جماعية في المدينة، دُفن فيها عشرات الجثث، التي منها تعود لنساء وأطفال، وجميعهم تم قتلهم بشكل جماعي على يد قوات حفتر المدعومة من مصر وفرنسا والإمارات، خلال سيطرتهم على المدينة وقبل طردهم منها.

جثث لنساء وأطفال في مقابر جماعية خلفتها مليشيات حفتر بمدينة #ترهونة الليبية pic.twitter.com/jmldLYecsU — TRT عربي (@TRTArabi) June 24, 2020

وأضاف التقرير بأن أعداد الجثث التي تم العثور عليها في هذا المكان قدرت بالعشرات، وأنه لا يزال البحث جار من قبل طواقم تم تشكيلها بناءً على بلاغات وردت بوجود حالات دفن جماعي في تلك المواقع.

وقال التقرير بأنه تم استخراج جثث من الموقع كانت مكبلة وتم دفنها بشكل غير لائق.

وأوضح التقرير بأن أكثر من 8 مواقع بالأرض تلك تم فيها العثور على جثث لقتلى ليبيين مدنيين، مشيراً لأنه يجري البحث في المدينة على مقابر ومواقع جديدة تمت فيها مثل هذه الجرائم ولم يتم اكتشافها بعد.

كما أكد التقرير بأنه منذ تحرير المدينة من مليشيات حفتر، تم العثور على ثماني مقابر جماعية في المدينة، في إشارة واضحة على كمية الجرائم التي كانت تقوم بها مليشيات حفتر بحق المواطنين الليبيين.

وكانت قوات حكومة الوفاق الوطني أعلنت في وقت سابق سيطرتها على مدينة ترهونة الليبية، وتحريرها من قبضة قوات اللواء المنقلب خليفة حفتر، والذي أطلق قبل أكثر من عام وشهرين عملية عسكرية كان يحلم بها بالسيطرة على العاصمة الليبية طرابلس من قبضة حكومة التوافق، الأمر الذي انقلب عليه، وبعد أكثر من عام من الفشل، بدأت قوات حكومة الوفاق هي بالتقدم، لتحرر كامل محيط طرابلس، وتكمل نحو ترهونة وقاعدة الوطية وغيرها من المحافظات، وصولاً لمشارف مدينة سرت الليبية، والتي استدعى الوصول لها من قبل قوات حكومة الوفاق، تهديداً مصرياً أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتدخل مصري عسكري مباشر، في حين تجاوزت قوات حكومة الوفاق المدعومة تركياً، “الخط الأحمر” للأمن القومي المصري، المتمثل في مدينتي سرت والضفرة الليبيتين.