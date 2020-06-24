“يا فرحة الكويت بعد هذا الفيديو”.. “شاهد” ضبط مصري بحوزته عشرات العقود والوثائق المزورة لدخول الكويت!

تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالكويت، مقطع فيديو موجة غضب واسعة، يوثق عشرات الوثائق الرسمية المزورة لدخول الكويت، والتي قام بها أحد المواطنين المصريين، وتم القبض عليه في محافظة الجيزة بمصر.

ويظهر من المقطع المتداول، والذي رصدته “وطن”، عشرات جوازات السفر والوثائق الرسمية المزورة، التي تمنح الأشخاص القدرة على دخول الكويت.

#تعديل_التركيبة_السكانية #طرد_المصاروه_من_الكويت



هذي عينة من التزوير



مصري يعمل اذونات دخول الكويت



للمصاروة



ويجمع الالاف والملايين منهم



اكيد يا حكومتنا في احد



داخل الكويت يساعدة ويسهل دخول هذي العينات



اكيد اكثرهم بلطقية وعمال جهله



فينقلون ثقافتهم القذرة لبلادنا



!!!! pic.twitter.com/z1jDfXM0r5 — 🇰🇼 المدير 🇰🇼 (@alyousf2006) June 23, 2020

كما يسمع من المقطع حديث رجال الشرطة الذين قبضوا عليه، إذ يقول أحدهم: “ينتحل صفة باحث ورئيس مجلس إدارة شركة، بيضحك على الناس اللي عايزة تسافر الكويت، وبيعمل لهم عقود مزورة”.

فيما ظهر حديث ضابط آخر قال: “ضبطنا عنده كمية كبيرة من العقود المزورة”.

ونشر حساب “المدير” عبر تويتر، مقطع الفيديو ذلك وعلق عليه وقال: “هذه عينة من التزوير، مصري يعمل أذونات دخول الكويت للمصاروة، ويجمع الآلاف والملايين منهم، أكيد يا حكومتنا في أحد داخل الكويت يساعده ويسهل دخول هذه العينات، أكيد أكثرهم بالطاقية وعمال جهلة، فينقلون ثقافتهم القذرة لبلدنا”.

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وأثار المقطع ردود أفعال عديدة من قبل المتفاعلين عبر تويتر، والذين هاجموا بشدة ما يقوم به ذلك “المزور” المصري، معتبرين بأنه يجب أن يكون هناك شريك له في الكويت، ويجب على الحكومة الكويتية أن تكون متيقظة جداً من هذه القضايا.

وتشهد مواقع التواصل الاجتماعي بالكويت ومصر، حالة من التجاذب والتشاحن بين النشطاء المصريين والكويتيين، بالتزامن مع بداية وباء كورونا المستجد “كوفيد19″، حيث انتشرت مقاطع فيديو من كلا الطرفين، يهاجمان بعضهما، ويسيئان لتاريخ وأداء حكوماتهما، الأمر الذي انتقدته أطراف عديدة، مطالبين بضرورة تحكيم العقل وعدم الانجرار خلف المشاكل والمهاترات الإعلامية.

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