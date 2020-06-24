رسميا.. رد ناري من الوفاق على رئيس تونس بعد تشكيكه بشرعيتها في تصريح مستغرب منه

في رد ناري من حكومة الوفاق الليبية والمعترف بها دوليا على تصريحات رئيس تونس قيس سعيد، الأخيرة المستغربة منه والتي شككت بتلك الشرعية، قال رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري إن “القبيلة في ليبيا مظلة اجتماعية وليست طرفا سياسيا، ولا يمكن تطبيق تجربة أفغانستان على البلاد”، مشددا على أن شرعية الوفاق نتجت عن حوار بين الليبيين استمر عدة أشهر.

وأضاف “المشري” أن “الذي يعرقل الانتخابات هو من حاول الاستيلاء على السلطة بالقوة”، مضيفا أن بلاده لا تحتاج “إلى كثرة المبادرات، بل نحتاج إلى تفعيل الاتفاق السياسي وبسط سيطرة حكومة الوفاق على كامل التراب الليبي”.

وكان قيس سعيد شدد على ضرورة أن يكون حل الأزمة “ليبيا ـ ليبيا”، مجددا رفض تونس تقسيم البلد الجار، خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الإثنين.

واعتبر سعيد أن “السلطة القائمة في ليبيا تقوم على الشرعية الدولية” لكنه أردف بالمقابل أن “هذه الشرعية لا يمكن أن تستمر، لأنها شرعية مؤقتة، ويجب أن تحل محلها شرعية جديدة تنبع من إرادة الشعب الليبي”.

وتطرق سعيد في هذا الخصوص إلى المبادرة التي قادها شخصيا بجمعه أكثر من 35 من زعماء القبائل الليبية في قصر قرطاج في ديسمبر/ كانون الأول 2019، ودعوته لهم لوضع دستور شبيه بالدستور الأفغاني يكون بمثابة “محطة انتقالية” يقررها الليبيون، دون تدخل جهة خارجية.

وردا على ذلك قال المشري، في المؤتمر ذاته، إن “الوفد الذي استقبله الرئيس التونسي لا يمثل القبائل الليبية، وإن تصريحه (الرئيس التونسي) يعد دعوة لإنهاء السلطة الشرعية في العاصمة طرابلس”.

ودعا المشري إلى محاسبة اللواء المتقاعد خليفة حفتر على جرائمه، مطالبا بضرورة تفعيل مقررات مؤتمر برلين الذي عقد في يناير الماضي، فيما يتعلق بتوقيف مرتكبي الجرائم ضد المدنيين في بلاده.

والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى إمكانية تنفيذ جيش بلاده “مهام عسكرية خارجية إذا تطلب الأمر ذلك”، معتبرا أن أي “تدخل مباشر في ليبيا باتت تتوفر له الشرعية الدولية”.الأمن القومي المصري والتونسي وعلى أمننا القومي أيضا”.

وكان رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي ألمح قبل ايام إلى إمكانية تنفيذ جيش بلاده “مهام عسكرية خارجية إذا تطلب الأمر ذلك”، معتبرا أن أي “تدخل مباشر في ليبيا باتت تتوفر له الشرعية الدولية”.

ومؤخرا، حقق الجيش الليبي انتصارات أبرزها تحرير كامل الحدود الإدارية لطرابلس ومدينة ترهونة وكامل مدن الساحل الغربي وقاعدة الوطية الجوية وبلدات بالجبل الغربي.

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