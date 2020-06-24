السلطان هيثم بن طارق يصدر قراره لإنقاذ هذه الفئات التي تضررت من جائحة كورونا في عُمان

أصدر سلطان عمان هيثم بن طارق أوامره للجهات المختصة في البلاد، لتقديم قروض مصرفية بلا فوائد، للفئات المتضررة من تفشي جائحة كورونا محليا.

وأوردت وكالة الأنباء العمانية الرسمية، الثلاثاء، أن قرار القروض بفائدة صفرية، يأتي “في إطار الاهتمام السامي بتداعيات جائحة كورونا على الوضع الاقتصادي في السلطنة”.

وسيستفيد من الأمر، رواد ورائدات الأعمال وخاصة الحاصلين على بطاقة ريادة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والعاملين لحسابهم الخاص.

كما تشمل الاستفادة، الحاصلين على قروض بنك التنمية العماني، وصندوق الرفد وفق الضوابط والإجراءات المحددة من قبل اللجنة العليا.

وتضررت المالية العامة للسلطة من التبعات الاقتصادية السلبية لتفشي جائحة كورونا، التي تسببت كذلك في تراجع أسعار النفط الخام التي تمثل مصدرا هاما للدخل.

ولمواجهة تبعات كورونا، أصدرت وزارة المالية العمانية في أبريل/ نيسان الماضي، 13 منشورا ماليا تستهدف خفض الإنفاق العام بقيمة 500 مليون ريال (1.301 مليار دولار) بميزانية السلطنة خلال عام 2020.