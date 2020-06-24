الكويت وعُمان هدف ابن سلمان القادم بعد قطر.. “شاهد” السعودية تعبث بالأمن الكويتي عبر تسريب جديد مزعوم للقذافي

يبدو أن الكويت صارت هدفا جديدا لابن سلمان بعد قطر بتوجيه إماراتي، ويظهر ذلك جليا في توجيه الإعلام السعودي لإثارة البلبلة في الكويت عبر نشر تقارير ومواد غير موثوقة تضر بالأمن القومي الكويتي.

ومنذ يومين تروج وسائل الإعلام السعودية وعلى رأسها قناة “العربية”، لتسريب صوتي مزعوم للرئيس الليبي الراحل معمر القذافي مع حاكم المطيري رئيس حزب “الأمة” الكويتي وأستاذ التفسير والحديث في جامعة الكويت.

تسريب حصري – #حاكم_المطيري ٤



– القذافي يوافق على دعم مشروع حاكم التخريبي لاسقاط الانظمه.



– حاكم يتملق : بيض الله وجهك



"اجل بلاشك المشروع قائم منذ سنوات"



فقط تابعوا نفاق حاكم و #ماخفي_اعظم والقادم اكبر واخطر ..



تحياتي خالد الهيل 👍 pic.twitter.com/nw74eSKQxD — Khalid Al-Hail خالد الهيل (@khalidalhaill) June 23, 2020

التسريب المزعوم الذي نشره الهارب القطري خالد الهيل المدعوم والموجه من ولي عهد ابوظبي محمد بن زايد، يظهر في صوت القذافي والمطيري وهما يتجاذبان أطراف الحديث، ويتفقان على ضرورة استغلال “الفوضى الخلاقة” لإحداث تغيير كبير في الخليج وقياداته، بحسب التسريب المزعوم.

وبحسب التسريب الذي نشره الهارب القطري الهيل والذي سبقه بتسريبات أخرى الشهر الماضي، للقذافي زعم أنها مع وزير خارجية عمان يوسف بن علوي وأمير قطر السابق حمد بن خليفة، وعد القذافي حاكم المطيري بتقديم الدعم من أجل تنفيذ هذا المخطط.

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وكانت وسائل الإعلام السعودية والإماراتية أول من تلقفت هذا التسريب المزعوم وروجت له على نطاق واسع، رغم عدم تأكيد صحة هذه التسريبات من أي مصدر حتى الآن.

وانتشرت في الفترة الأخيرة عبر مواقع التواصل تسريبات عديدة للقذافي مع مسؤولين عرب وخليجيين تحديدا، ولكن لم يتسن لأي جهة التأكد من صحة تلك التسجيلات.

وقتل القذافي في عام 2011، بعد احتجاجات تحولت إلى حرب أهلية تدخل فيها حلف شمال الأطلسي “الناتو”، ولا تزال تعاني ليبيا من عدم الاستقرار حتى الآن.

ويبدو أن هذه التسريبات المفبركة والتي كثرت مؤخرا لعبة جديدة من السعودية والإمارات هدفها شيطنة الكويت وسلطنة عمان بعد قطر.

حيث سبق أن نشر العُماني الهارب في لندن سعيد جداد تسجيلاً صوتياً اتضح أنه مفبرك، للوزير “بن علوي” و”القذافي”، يزعم فيه “تآمرها” على تفتيت السعودية الى مجموعة دول.

#تسجيلات_بن_علوي_مفبركه

نقول للشعب السعودي أن جهاز ابوظبي فاشل في تركيب المقطع

وعليكم أن لا تقبلوا أن تظهر صورتكم بهذا الشكل وتصبحوا أضحوكة للشعوب أن الامارات تتحكم بعقولكم#بن_علوي_يتآمر_ضد_السعوديه pic.twitter.com/UGdOSILOUY — أبو مستهيل (@abu_musthil) May 22, 2020

وأكد متابعون ومغرّدون عُمانيون مؤثرون أنّ المقطع عبارة عن دمج لعدة مقاطع قام به جهاز أمن أبوظبي وكلّف الخائن “سعيد جداد” بنشره، ثمّ تحريك الذباب الإلكتروني الإماراتي والسعودي، وبعض الإعلاميين السعوديين المرتزقة لدى الإمارات لتداول التسجيل على نطاقٍ واسع.

ومما يؤكد ايضاً أن الإمارات وجهازها الأمني هم من يقف خلف نشر التسريب، هو تعليق مستشار محمد بن زايد الأكاديمي الإماراتي عبدالخالق عليه، وتأكيد الإتهام لـ”بن علوي”، إضافةً إلى تعليق المغرّد البذيء حمد المزروعي.

وسبق أن علّق رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري السابق، حمد بن جاسم، على التسريبات الشهيرة المنسوبة للزعيم الليبي معمر القذافي، وأمير قطر السابق حمد بن خليفة.

التسريبات التي استخدمها الإعلام السعودي الرسمي وغير الرسمي بشكل متكرر خلال الأزمة الحالية، قال حمد بن جاسم إن جزءا منها كان صحيحا.

وقال في مقابلة مع تلفزيون قطر في 2017، إن القذافي “تكلّم مع الإماراتيين والسعوديين قبل أن يتكلم معنا”.

وتابع بأن القذافي كان يطلب من الأمير حمد أن ينشر أشرطة ضد السعودية عبر “الجزيرة”، إلا أن الأمير رفض نشرها.

وأضاف: “كنا نضحك عندما يعرض خططه لاجتياح السعودية بخمسين سيارة”.

الجديد في تصريحات حمد بن جاسم، قوله إن الدوحة أبلغت الرياض حينها بما دار بين الأمير حمد بن جاسم والقذافي، متابعا: “أخبرناهم بأننا مضطرون لمسايرته؛ لأن هناك موضوعا ماليا معه”.

وأردف قائلا: “أبلغت الملك عبدالله أننا أطلعنا مسؤولين سعوديين في السابق عن خطط القذافي ضد السعودية، وتفهم الموضوع، وأغلق في حينه”.

واليوم، الأربعاء، شن أستاذ التفسير والحديث الكويتي، حاكم المطيري، هجوماً لاذعاً على الحكومة السعودية فور إعلانها إقامة مناسك الحج 2020 بأعداد محدودة للموجودين داخل المملكة.

وقال المطيري في سلسلة تغريدات رصدتها “وطن” إن السعودية حولت المسجد الحرام إلى متحف وطني، مضيفاً: “هذا حج صوري وتحويل المسجد الحرام إلى متحف وطني لا يزوره إلا من تسمح له الحكومة السعودية!”.

وتابع: “ليس هو الحج الذي شرعه الله بقوله ﴿وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق﴾ وقال ﴿ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين﴾!”.

ويبدو أن تغريدات المطيري الهجومية هي السبب وراء نشر مثل هذه التسجيلات المفبركة له، لضرب عصفورين بحجر عبر إسكاته من جهة ومن جهة أخرى إثارة بلبلة في الكويت.

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