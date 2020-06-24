الزميل الصحفي والناشط الأردني محمد صيام في ذمة الله

انتقل إلى رحمة الله الصحفي والناشط السياسي الأردني من أصل فلسطيني محمد صيام، في ولاية كولارادو الأمريكية بعد معاناة طويلة من المرض.

والزميل صيام ساهم في تأسيس صحيفة (وطن) عام ١٩٩١ في العاصمة الأمريكية واشنطن وكانت له الكثير من المساهمات على صفحاتها وموقعها الإلكتروني.

وينحدر محمد صيام من بلدة سلوان القريبة من القدس وهو من مواليد (العقبة) الأردنية. وفي بدايات مشوار حياته امتهن التمثيل وشارك في عدد من المسلسلات والأعمال الفنية الأردنية.

وهاجر إلى امريكا قبل نحو ٢٥ سنة واستقر هناك وأسس مؤسسة لتوزيع الصحف العربية في الأسواق والمراكز العربية في الولايات المتحدة.

وأسس الزميل محمد صيام صحيفة (آخر خبر) من ولاية كولارادو وكانت تهتم بالشأن الأردني لكن سرعان ما حجبتها السلطات الأردنية مما اضطره لاغلاقها.

وفي السنوات الأخيرة تفرغ لملفات الفساد والمحسوبية في الأردن ونشر العديد من التقارير والحقائق في مواقع التواصل الإجتماعي وكان نشاطه تحت مراقبة السلطات هناك التي انزعجت من منشوراته لكنه ظل مواظباً ودافعه الوحيد هو عشقه الشديد للأردن الذي لم يفارقه لحظة واحدة رغم غربته الطويلة

أسرة (وطن) تنعي فقيدها وتدعو الله أن يسكنه مع الصالحين ويغفر له كل ذنوبه.