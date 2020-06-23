“الإمارات تستطيع تدمير إيران في ساعات”.. “شاهد”: ناشط إماراتي “سكر زيادة عن اللزوم” وهذا ما قاله عن قوة عيال زايد

ادعى ناشط إماراتي أن دولته قادرة على تدمير إيران في ساعات، وهو ما فجر موجة سخرية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الناشط الإماراتي بفيديو رصدته “وطن”: “دولة الإمارات تمتلك قوات جوية تدمر المنشآت الحيوية في إيران في أقل من ثمان ساعات يعني نستطيع أن نسيطر في ثمان ساعات على جو إيران بالكامل، فما بالك لو أتت السعودية العظمى معنا”.

هذا الإماراتي يقول دولة الإمارات

تمتلك قوات جوية تُدمّر المنشأت

الحيوية إلي في إيران في اقل من

ثمان ساعات 😂😂

طيب ليش تضربوا العمق الإيراني

ما الجزر الثلاث أقرب لكم 😂😂 pic.twitter.com/cPpPtkblSH — الزِّنَاد العُماني (الوفاء لقابوس الولاء لهيثم ) (@Omani_Kin5V) June 22, 2020

وتابع قوله: “لمن يقول أننا لا نستطيع أن ننتهي منها في يوم، نقول له نستطيع أن نُخلصها في أقل من شهر، ولكن هناك أمور ومنظمات دولية، وأمور خارجية سيتدخلون ويعرقلون هذا الأمر”.

وختم كلامه قائلاً: “نستطيع تطهير اليمن في شهر فقط، وإيران أقل من 24 ساعة”.

وانقلب “هياط” الناشط على رأسه، حين سخر المغردون من تصريحاته، وتساءلوا ساخرين لماذا تضرب الإمارات العمق الإيراني بينما الجزر الثلاثة أقرب لهم، بينما وصف آخرون كلامه بأنه من وحي خياله أثناء لعبة “ببجي” الشهيرة.

ووصف مُغرد آخر الناشط الإماراتي بأنه كثير الكلام قليل الأفعال، وكتب: “من قال سوف ندمر إيران في نصف ساعة طبل الشعب ورقص على الشيلات بعدم كم يوم نزل لعبة بلاستشين وجلس الصاحب يحارب ايران عن طريق البلاستيش.وهلل الشعب وكبر”.

كثير الكلام قليل الأفعال من قال سوف ندمر إيران في نصف ساعة طبل الشعب ورقص على الشيلات بعدم كم يوم نزل لعبة بلاستشين وجلس الصاحب يحارب ايران عن طريق البلاستيش.وهلل الشعب وكبر. — سعيد بن ناصر (@nasser505060) June 22, 2020

وسخر آخر قائلاً: “بهذا الكلام الان اتوقع الاتحاد السوفيتي بيخاف ما إيران وحدها”.

بهذا الكلام الان اتوقع الاتحاد السوفيتي بيخاف ما إيران وحدها

😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 — Abu Kholoud (@khalidalsiyabi1) June 22, 2020

ورأى مُغرد باسم سيف النوفلي، أن المثل القائل “صماء عن الرعد عوراء عن البرق” ينطبق عليه، وتابع: “اش عنه بويه لو كلامه صحيح ان لديهم القوة التي بإمكانها تدمير إيران في ثمان ساعات كما يزعم لما كانت بقت ايران إلى اليوم محتلة جزرهم!”.

المثل يقول صماء عن الرعد عوراء عن البرق، اش عنه بويه لو كلامه صحيح ان لديهم القوة التي بإمكانها تدمير إيران في ثمان ساعات كما يزعم لما كانت بقت ايران إلى اليوم محتلة جزرهم! — Saif Alnofli (@saifalnofli9) June 23, 2020

وسخرت مُغردة أخرى فقالت: “زين يردوا جزرهم بنص ساعه يوم يقدروا ليش مخلين ايران تحلبهم وساكتيين. يمكن شكلهم مشغولين بالتسامح وبول البقر”.

وكان قائد القوات البحرية في الحرس الثوري الأميرال علي رضا تنغسيري قد كشف لأول مرة عن عزم بلاده تنفيذ مشروع للتوطين في عدد من الجزر في المياه الخليجية.

وجزيرتا طنب الكبرى وطنب الصغرى وجزيرة أبو موسى متنازع على ملكيتها مع الإمارات، إذ تطالب الأخيرة إيران بإرجاعها، في حين تؤكد طهران أن ملكيتها للجزر “غير قابلة للنقاش”.

ورغم صغر مساحة الجزر الثلاث، فإن أهميتها الإستراتيجية والاقتصادية كبيرة جدا، وهي سبب النزاع عليها، فهي تقع في منطقة حساسة من المياه الخليجية بالقرب من الممرات الآمنة للملاحة البحرية.

ومن الناحية الاقتصادية فإن هذه الجزر تزخر ببعض الثروات الطبيعية المهمة مثل البترول، وأكسيد الحديد الأحمر، وكبريتات الحديد، والكبريت.