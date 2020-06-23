“مفيش مية يعني مفيش”.. رسالة صارمة من سيدة إثيوبية للمصريين!

وجهت امرأة إثيوبية رسالة صارمة إلى المصريين الذين يتحدثون عن أحقيتهم في سد النهضة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت السيدة الإثيوبية في فيديو متداول، رصدته “وطن”: “أوصلوا رسالتي إلى المصريين الذين يثرثرون عبر السوشيال ميديا كثيراً، والذين يحلمون أن تحدث حرب في أثيوبيا”.

هاذي رساله من اثيوبيه حق المصرين pic.twitter.com/uegUFSShfC — ❤️🇰🇼ابوفهدالكويت🇰🇼❤️ (@bo_fahad09) June 20, 2020

ورغم أنها تتحدث العربية المكسرة بصعوبة، إلا أنها أصرت على إيصال رسالتها بغير لغتها الأمهرية قائلة: “تخسون تشربون ماءنا، مفيش ماء، والسد خط أحمر، هل تعلمون ماذا يعني خط أحمر، كم سنة وأنتم تشربون ماءنا؟ كم سنة استفدتوا؟”.

وكانت مصر قد أحالت ملف سد النهضة إلى مجلس الأمن، وهدد وزير الخارجية المصري سامح شكري إثيوبيا بأن القاهرة ستتخذ إجراء صريحا، إذا لم تعد أديس أبابا إلى طاولة التفاوض.

و رد وزير الخارجية الإثيوبي غيدو اندارغاشيو مؤكداً أن بلاده لن تقبل أي اتفاق باسم مفاوضات سد النهضة ينكر حقوقها التنموية المستقبلية على نهر النيل، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية.

وفي سياق متصل، اتهم الوزير الإثيوبي مصر بمحاولة التلاعب بالمفاوضات كذريعة للحد من حق إثيوبيا في سد النهضة الإثيوبي باسم “التفاوض”، وقال إن “أي قوى داخلية أو خارجية لن تمنع إثيوبيا من إنجاز سد النهضة الذي يتم بناؤه بجهد إثيوبي خالص على جميع مستويات الحياة”.

وتدور المحادثات الحالية وسط توتر واتهامات متبادلة بين مصر وإثيوبيا بشأن الطرف المتسبب في تعثر المفاوضات مع اقتراب موعد بدء إثيوبيا تعبئة خزان السد الذي تناهز كلفته 5 مليارات دولار، ويتوقع أن يكتمل العام المقبل.

وتؤكد إثيوبيا أن تعبئة خزان السد ستبدأ في يوليو/تموز، وتخشى مصر أن يؤثر ذلك على حصتها من مياه النيل، علما بأن 90% من احتياجاتها من المياه لسكانها البالغ عددهم 100 مليون تأتي من النيل.