مغرد قطري شهير يشكك في “مسرحية” قصف الرياض ويفضح “13” هدفاً سعى ابن سلمان ورائهم

شكك حساب شهير، بالرواية السعودية حول قصف الحوثي للرياض، مشيراً إلى أن قيام الحوثي بعملية القصف كان عبارة عن “مسرحية” متفق عليها من الجانبين. حسب قوله.

وأعلنت الرياض اعتراض صاروخ باليستي كان في طريقه إلى الرياض، لكن وكالة رويترز نقلت عن شاهد قوله إنه “سُمع صوت انفجارين مدويين ورأى دخاناً في سماء المدينة في ساعة مبكرة من صباح اليوم”.

وقال بوغانم في سلسلة تغريدات رصدتها “وطن”، إن “قصف الحوثي للسعودية “مسرحية” متفق عليها بين الجانبين، ولا أصدقها نهائياً ولا حتى 1 بالمائة، بل هي ضربة متفق عليها بين الطرفين، والهدف “تشتيت*تشتيت”.

قصف الحوثي للسعوديه .. ( مسرحيه )

متفق عليها بين الجانبين ولا اصدقها نهائيا"

ولا .. حتى بنسبة 1%

بل هي ضربه متفق عليها بين الطرفين

والهدف .. ( تشتيت × تشتيت )

لعدة ملفات تراكمت مرة واحده ..!! — بوغانم (@bu_GHANIM73) June 22, 2020

وأضاف كاشفاً الهدف من الرواية التي روجتها السعودية وهي تستند إلى عدة ملفات تراكمت مرة واحدة- حسب قوله- وهي ( فضيحة تسليم سقطرى للإمارات وصمت السعودية عن الأمر، 2- تشتيت ما يجري في محافظة أبين”

1- فضيحة تسليم سقطرة للامارات

وصمت السعوديه عن الامر

2- تشتيت مايجري في محافظة ابين

3-فضيحة السعوديه وقنوات بي اوت كيو

4-فضيحة المخابرات السعوديه

المعارض السعودي عمر عبدالعزيز

5-فضيحة نادي نيوكاسل

6-انتشار فايروس كورونا في السعوديه — بوغانم (@bu_GHANIM73) June 22, 2020

وتابع: “3- فضيحة السعودية وقنوات بي أوت كيو، 4- فضيحة المخابرات السعودية المعارض السعودي عمر عبد العزيز، 5- فضيحة نادي نيوكاسل، 6- انتشار فيروس كورونا بالسعودية”.

وزاد: “7- فضيحة السعودية مع مصر ضد حكومة ليبيا الشرعية، 8- فضيحة تجهيز ملفات إدانة من قبل محمد بن سلمان ضد محمد بن نايف”.

7-فضيحة السعوديه مع مصر ضد

حكومة ليبيا الشرعيه

8-فضيحة تجهيز ملفات ادانه من قبل

محمد بن سلمان ضد محمد بن نايف

9-ضعف الاقتصاد السعودي بعد انهيار

سعر النفط ورفع الضرائب

ملاحظه قد .. يفرض محمد بن سلمان

ضرائب اخرى على المواطن والمقيم

في السعوديه..!! — بوغانم (@bu_GHANIM73) June 22, 2020

وتابع: “9- ضعف الاقتصاد السعودي بعد الانهيار لأسعار النفط ورفع الضرائب”.

وأضاف: “10- توقيت الضربة جاء متناغماً مع إعلان السعودية لجعل موسم الحج بشكل محدود للغاية بسبب كورونا، 11- استمرار التقارير التي تزعج بن سلمان عن حقوق الإنسان داخل المملكة، 12- فضيحة تقارب السعودية مع إسرائيل، 13- وعليه هذه الضربة التي وجهت للسعودية اليوم لتقوية قبضة بن سلمان أكثر”.

10-توقيت الضربه جااااء متناغما" مع

اعلان السعوديه لجعل موسم الحج

بشكل محدود للغايه بسبب فايروس كورونا

11-استمرار التقارير التي تزعج بن سلمان

عن حقوق الانسان داخل السعوديه

12-فضيحة تقارب السعوديه مع اسرائيل

13-وعليه هذه الضربه التي وجهت للسعوديه

اليوم لتقوية قبضة بن سلمان اكثر..!! — بوغانم (@bu_GHANIM73) June 22, 2020

وأثارت سلسلة تغريدات بوغانم مجموعة من التفاعلات من قبل المغردين والناشطين عبر موقع تويتر، والذين أثنوا على ما جاء به الحساب الشهير، معتبرين بأنه استطاع الوصول لأماكن دقيقة جداً في القرار السعودي وحيثيات التأثير فيه.

صدقت



ابحث عن المستفيد لتعرف خبايا الامور



هي مجرد (محاولة للهروب للامام) تم الترتيب لها مسبقا بغرض تمرير اجندات (داخلية) تشكل ترتيبات البيت السعودي بين امراء ال سعود



و ايضا اجندات (خارجية) تشمل اليمن وما حولها



على ما يبدو شهر (يوليو) سيكون حافلا بالاحداث الملتهبة — مكافح المهايطة (@Mokafe73) June 22, 2020

اما صواريخ الحوثي اكبر نكته في تاريخ السعوديه — الأصيلة القطرية🇶🇦 (@Almusk12) June 23, 2020

المخرج نفسه والممثلين نفسهم. قديمة — هداف القحطاني (@meemooooooomm) June 22, 2020

ويشار إلى أن السعودية تشهد حالة اضطراب كبيرة سببتها عديد من الملفات الشائكة التي تعصف بالبلاد، والتي منها فيروس كورونا المستجد، الذي فرض حالة من حظر التجول ومنع موسم الحج من خارج المملكة لهذا العام، إضافة لتلك الأخطاء والعثرات السياسية التي تورّط بها بن سلمان في سياساته المراهقة تجاه دول المنطقة، والتي أثرت بشكل مباشر على الاقتصاد والنمو السعودي، وعكس ذلك على كافة المواطنين السعوديين بصورة سلبية للغاية.