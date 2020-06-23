مغرد قطري شهير يشكك في “مسرحية” قصف الرياض ويفضح “13” هدفاً سعى ابن سلمان ورائهم
شكك حساب شهير، بالرواية السعودية حول قصف الحوثي للرياض، مشيراً إلى أن قيام الحوثي بعملية القصف كان عبارة عن “مسرحية” متفق عليها من الجانبين. حسب قوله.
وأعلنت الرياض اعتراض صاروخ باليستي كان في طريقه إلى الرياض، لكن وكالة رويترز نقلت عن شاهد قوله إنه “سُمع صوت انفجارين مدويين ورأى دخاناً في سماء المدينة في ساعة مبكرة من صباح اليوم”.
وقال بوغانم في سلسلة تغريدات رصدتها “وطن”، إن “قصف الحوثي للسعودية “مسرحية” متفق عليها بين الجانبين، ولا أصدقها نهائياً ولا حتى 1 بالمائة، بل هي ضربة متفق عليها بين الطرفين، والهدف “تشتيت*تشتيت”.
وأضاف كاشفاً الهدف من الرواية التي روجتها السعودية وهي تستند إلى عدة ملفات تراكمت مرة واحدة- حسب قوله- وهي ( فضيحة تسليم سقطرى للإمارات وصمت السعودية عن الأمر، 2- تشتيت ما يجري في محافظة أبين”
وتابع: “3- فضيحة السعودية وقنوات بي أوت كيو، 4- فضيحة المخابرات السعودية المعارض السعودي عمر عبد العزيز، 5- فضيحة نادي نيوكاسل، 6- انتشار فيروس كورونا بالسعودية”.
وزاد: “7- فضيحة السعودية مع مصر ضد حكومة ليبيا الشرعية، 8- فضيحة تجهيز ملفات إدانة من قبل محمد بن سلمان ضد محمد بن نايف”.
وتابع: “9- ضعف الاقتصاد السعودي بعد الانهيار لأسعار النفط ورفع الضرائب”.
وأضاف: “10- توقيت الضربة جاء متناغماً مع إعلان السعودية لجعل موسم الحج بشكل محدود للغاية بسبب كورونا، 11- استمرار التقارير التي تزعج بن سلمان عن حقوق الإنسان داخل المملكة، 12- فضيحة تقارب السعودية مع إسرائيل، 13- وعليه هذه الضربة التي وجهت للسعودية اليوم لتقوية قبضة بن سلمان أكثر”.
وأثارت سلسلة تغريدات بوغانم مجموعة من التفاعلات من قبل المغردين والناشطين عبر موقع تويتر، والذين أثنوا على ما جاء به الحساب الشهير، معتبرين بأنه استطاع الوصول لأماكن دقيقة جداً في القرار السعودي وحيثيات التأثير فيه.
ويشار إلى أن السعودية تشهد حالة اضطراب كبيرة سببتها عديد من الملفات الشائكة التي تعصف بالبلاد، والتي منها فيروس كورونا المستجد، الذي فرض حالة من حظر التجول ومنع موسم الحج من خارج المملكة لهذا العام، إضافة لتلك الأخطاء والعثرات السياسية التي تورّط بها بن سلمان في سياساته المراهقة تجاه دول المنطقة، والتي أثرت بشكل مباشر على الاقتصاد والنمو السعودي، وعكس ذلك على كافة المواطنين السعوديين بصورة سلبية للغاية.