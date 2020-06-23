#اقالة_مريم_العقيل .. كويتيون يطلقون حملة ضد وزيرتهم للشؤون الاجتماعية بعد هذه التصريحات الاستفزازية

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بدولة الكويت بحملة تحت وسم #اقالة_مريم_العقيل ، وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية، عقب تصريحات لها أثارت استفزاز الناشطين عبر مواقع التواصل، ليطلقوا الحملة المطالبة بإقالتها وبشكل فوري وعاجل.

وفي التفاصيل قالت الوزيرة الكويتية مريم العقيل في تصريحات سابقة لها والتي تسببت بهذه الحملة الغاضبة ضدها، بأن هناك قانون بمجلس الأمة الكويتي لخفض الرواتب، راجية من المجلس إقرار هذا القانون.

وتابعت الوزيرة الكويتية في تصريحاتها بأن هناك أكثر من ثمانية آلاف كويتي مسجلون للوظائف الحكومية، وأن الجهات الحكومية الكويتية لا تتسع لهم. كما أكدت بأنها لا تمتلك أي مشكلة مع الوافدين المصريين، وتعتذر منهم على أي “قصور” من قبل الحكومة الكويتية.

تصريحات الوزيرة تلك أثارت موجة من التفاعلات من قبل المغردين والنشطاء، الذين أطلقوا الحملة المناهضة لها والمطالبة بإقالتها، وهذا ما شهدته مواقع التواصل واستطاعت “وطن” أن ترصده وتوثق جزءاً منه.

#اقاله_مريم_العقيل مطلب شعبي ::

1تسببت بأزمة بطالة بين المواطنين

2تستميت بالدفاع عن الوافد

3تحاوط نفسها بمستشارين (بص حضرتك)

4تصريحاتها كلها استفزاز للشعب

5تعمل خلاف توجيهات حضرة صاحب السمو بشأن التكويت



طفح الكيل pic.twitter.com/BITQlPzG5o — مكافح البلح (@Mkaff7) June 23, 2020

وزيره الشئون استمرارها تحدي للشعب والتستر علي فسادها بالوزاره مع هالوافدين واللعب بمشاعر المواطنين اقالتها مطلبنا #اقاله_مريم_العقيل — Fahad69 (@fahad69kw) June 23, 2020

#اقالة_مريم_العقيل



مصالح الشعب وأمواله خط أحمر

وفوق كل اعتبار



لا للمقصرين

لا للمتهاونين

لا للمتخاذلين



نعم وألف نعم للقوي الأمين

نعم وألف نعم للقوي الأمين pic.twitter.com/fXZ1JotQR5 — قتيبه مطلق بو سامي (@duyqqA2RSV93qVS) June 23, 2020

ومن التغريدات التي نشرت حول الوسم “إقالة_مريم_العقيل”، قول أحد المغردين: “أتوقع التصريح الجاي لسعادة الوزيرة تقول لنا مبروك يا أبناء الكويت لقيت لكم وظائف بدول مجاورة وشقيقة، لأنه الحكمة قول لي من مستشارك أقول لك من أنت، فهذا النهج الذي يمارسونه مستشارين “بص حضرتك” وربعهم، فالحل هو الحلقة الأضعف، جيب المواطن”.

#اقاله_مريم_العقيل اتوقع التصريح الجاي لسعادةالوزيرة مبروك ياابناء #الكويت لقيت لكم وظايف بدرل مجاوره وشقيقه لانه الحكمة قولي من مستشارك اقولك من انت فاهذاالنهج اللي يمارسونه مصطشارين بص حضرتك وربعهم الحل الحلقه الاضعف جيب المواطن مافي وظايف هجرهم يشتغلون بره و خفض رواتهم — Hamooralkuwait🇰🇼 (@hamooralkuwait) June 23, 2020

فيما قال مغرد آخر: ” مع احترامي الشديد لها لكن تصريحاتك متناقضة، لا نستطيع الإستغناء عن الوافدين بعدين مانحتاج الكويتيين. ليش يكون في وافد بوظيفه معينه و الكويتيين بالالاف موجوديين و يبون الوظيفه، ليش تبدين الوافد على الكويتي”

#اقاله_مريم_العقيل مع احترامي الشديد لها

لكن تصريحاتج متناقضه … لا نستطيع الإستغناء عن الوافدين بعدين مانحتاج الكويتيين … ليش يكون في وافد بوظيفه معينه و الكويتيين بالالاف موجوديين و يبون الوظيفه … ليش تبدين الوافد على الكويتي؟ pic.twitter.com/NevzqEjT17 — 🕸 (@mhal3azmi) June 23, 2020

أما الثالث فقال: “يجب علاجها من عقدة رواتب الموظفين، قبل إقالتها من الوزارة، عندما كانت وزيرة المالية كانت تطالب الحكومة بتخفيض رواتب المواطنين، وعندما أصبحت وزيرة الشؤون تطالب المجلس بإقرار قانون تخفيض الرواتب”.

يجب علاجها من عقده رواتب المواطنين

قبل إقالتها من الوزاره

عندما كانت وزيره الماليه كانت تطالب الحكومه بتخفيض رواتب المواطنين

وعندما اصبحت وزيره الشؤون تطالب المجلس باقرار قانون تخفيض رواتب المواطنين



#اقاله_مريم_العقيل pic.twitter.com/0bTY6ENlFL — F . AL MARZOG (@etyfdhfrtffjert) June 23, 2020

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي بالكويت على فترات عديدة، مطالبات بضرورة” تكويت” الوظائف في الدولة، من قبل عديد من النشطاء والمغردين، والذين اعتبروا بأن الوافدين من جنسيات مختلفة وبالأخص المصريين، يستحوذون على جزء من “حقوق” المواطنين الكويتيين بوظيفة توفر لهم حياة كريمة.