رعب داخل السجن المركزي بالكويت.. ما حدث لنزيلة فارقت الحياة “كارثة” تهدد كل الكويتيين

يبدو أن السجن المركزي بالكويت أصبح كارثة كبيرة تهدد جميع الكويتيين، وذلك بعد تحوله إلى بؤرة لتفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد19) ووفاة إحدى النزيلات أمس متأثرة بمضاعفات الفيروس.

وفي هذا السياق كشفت إدارة العلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية، عن وفاة إحدى النزيلات بالسجن المركزي إثر تعرضها لمضاعفات فيروس كورونا المستجد ترافق مع أمراض مزمنة تعاني منها.

الإدارة أوضحت بحسب موقع وزارة الداخلية الكويتية، أنه بالكشف عن نزلاء السجن المركزي بصفة دورية، تبين وجود إصابة بفيروس كورونا المستجد لإحدى النزيلات في السجن المركزي تبلغ من العمر 59 عاما وتعاني من مضاعفات مرضية أخرى وضيق بالتنفس.

وقالت إنه تم اتخاذ التدابير والإجراءات الصحية والطبية اللازمة تجاهها ومن ثم تم نقلها إلى مستشفى الفروانية بتاريخ 15 يونيو الجاري وقد وافتها المنية الاثنين في 22 منه، أي بعد سبعة أيام من إدخالها المستشفى.

وذكرت الإدارة أن قطاع المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام يطبق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية والصحية لمنع تفشي الفيروس بالإضافة إلى الخطط الموضوعة للسيطرة على الوضع الصحي داخل السجن من قبل وزاره الصحة، حيث أن القطاع يعمل على الالتزام الكامل بتعليمات السلطات الصحية حرصا على صحة النزلاء وسلامتهم.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، الثلاثاء، تسجيل أربع وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة في البلاد جراء مرض “كوفيد-19” الناجم عن الإصابة بالفيروس إلى334 حالة.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور عبدالله السند، في مؤتمر صحفي اليوم، إنه تم تسجيل 742 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 41033 حالة.

ولفت إلى أن 165 مصابا يتلقون الرعاية الطبية في العناية المركزة.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية في وقت سابق اليوم أن 534 مصابا تماثلوا للشفاء خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين إلى 32304حالة .