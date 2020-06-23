طفل
طفل
حياتنا

خادمة في الكويت انهالت بالضرب على رضيعين حتى كسرت جمجمتهما.. أحدهما مات والآخر نجا بمعجزة إلهية

كتب وطن
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سادت مواقع التواصل الاجتماعي في موجة غضب واسعة عقب تداول تفاصيل جريمة مروعة، لاعتداء على رضيعين بالضرب المبرح لدرجة وفاة أحدهما بينما نجا الآخر بمعجزة إلهية.

وبحسب ما نقلته صحيفة “الراي” الكويتية فقد أقدمت خادمة من الجنسية النيبالية على الاعتداء بالضرب على الطفلين، في منطقة صباح السالم دون توضيح سبب هذا الاعتداء.

وهرع والدا الطفلين إلى المستشفى برضيعيهما، اللذين يبلغان من العمر 7 أشهر، وحالتهما حرجة، وتمكن الأطباء من إنعاش أحد الرضيعين، بعد إعلانهم وفاته، إثر توقف عضلة القلب جراء الاعتداء، فيما توفي الرضيع الآخر.

هذا وكشف التقرير الطبي، تعرض الرضيعين لكسور في الجمجمة، نتيجة الاعتداء.

وافادت الصحيفة بأن الأجهزة الأمنية احتجزت الخادمة، بعد إلقاء القبض عليها، فيما سيواجه والدا الرضيعين تهمة ”الإهمال في رعاية قاصر“.

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