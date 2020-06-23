“صور عارية وسهرات حمراء مُقابل آلاف الدولارات”.. “شاهد” حساب شهير يفضح الفنانة المغربية جليلة

نشر أحد الحسابات المُختصة بفضائح المشاهير، صوراً فاضحة للفنانة المغربية جليلة، كشفت عن ماضيها “الأسود” قبل أن تُصبح فنانة مشهورة.

وظهرت جليلة في الصور التي رصدتها “وطن”، وهي ترتدي ملابسها الداخلية فقط، وتكشف جزءاً حساساً من صدرها، وادعت الصفحة أن جليلة كانت ترسل هذه الصور للعملاء مقابل المال.

الفنانة القديرة جليلة ايام الرخص يوم كانت ترسل صورها للعملاء عشان تترزق من ع@رها لدرجة انها كانت ترسل صورها بدون لبس عشان الخرفان يسهرو معها واليوم مسوية فيها شريفة العفيفة المشهورة الكلاس pic.twitter.com/9sxNJSU9IA — موجز المشاهير الاحتياطي (@m_gez2) June 22, 2020

وقالت الصفحة إن جليلة استمرت على الرخص لفترة طويلة، ثم تعرفت على رجل أعمال عراقي، فتغيرت حياتها بعدما أغدقها بالأموال، وأصبحت تدعي أنها عراقية، وأصبحت مشهورة ثم خدعته وتركته.

طبعا جليلة استمرت على رخص لفترة طويلة ومع ايام تعرفت على رجل اعمال عراقي طبعا كان خروف نادر صرف عليها وتغيرت حياتها لدرجة انها صارت تقول انا عراقية رغم عدم صحة ذالك وكان سبب في شهرتها لما اخذت منه الى تبي وانشهرت سحبت عليه يتبع .. — موجز المشاهير الاحتياطي (@m_gez2) June 22, 2020

وأضافت الصفحة أن رجل الأعمال العراقي نفذ لها أول فيديو كليب، ثم تعرفت على المطرب المصري تامر حسني، وخدعته لتتزوجه، لكنه كشفها.

الخروف العراقي كان مسوي لها كل شي كان ما يرفض لها طلب طلبت منه تبي تسوي فيديو كليب تغني فيه ونزلت اغنية وبدات شهرة تلعب عشان صوتها الخايس طبعا انشهرت بعدها تعرفت على تامر حسني وسوت نفسها الفنانة الشريفة عشان تبي تتزوجه طبعا اخذ حاجته منها وسحب عليها تامر pic.twitter.com/lQJBt533h3 — موجز المشاهير الاحتياطي (@m_gez2) June 22, 2020

ورغم الشهرة والنجاح، قالت الصفحة إن جليلة المغربية لا زالت تُمارس الأعمال المنافية للآداب، حيث أقامت في مراكش قبل أربعة أشهر من مجموعة شباب قطريين، لمدة ثمانية أيام مقابل 40 ألف دولار.

حتى بعد الشهرة واعلانات جليلة للحين الرخص في دمها قبل 4 شهور كانت في مراكش عند شباب من الجنسية القطرية مقابل مبلغ 40 الف دولار وجلست معهم 8 ايام حتى انها توقفت عن تصوير في السناب pic.twitter.com/4w4CpTOWzA — موجز المشاهير الاحتياطي (@m_gez2) June 22, 2020

وكانت جليلة قد اعترفت في أحد اللقاءات أن كل ما تقوم به حرام، وقالت: “طبعًا هذا يعني لبسي بمجرد اليوم طالعة قدام الملايين الناس قاعدين يشوفوني وسفور ومو محجبة، هذا غلط، هذا حرام، وجودي بالوساشل ميديا هذا حرام، يعني الناس تشوف معالم جسمي مبينة، وشعري طالع، هذا حرام، يعني انا ما اطلع ادافع واقلك لا، يعني انا اقدر اقلك حرام”.

وأضافت: “بس من النواحي الاخرى انا مو مقصرة مع ربي، انا قاعدة اسوي شغلات وايد حرام، بس فيه شغلات بيني وبين ربي اسويها، ان الله غفور رحيم مثل ماهو شديد العقاب، يمكن رب العالمين بيوم من الايام اتمنى يهديني وابتعد عن هذا كله”.

وكانت جليلة قد هاجمت بسمة بوسيل زوجة الفنان تامر حسني بشكل غير صريح، وقالت: “سوف أرد على واحدة، وضعت مولوداً أخيراً، ولا يوجد لديها “شغلة أو عملة، كلنا نعرف من تكونين ومن أين أتيت، فلا تلعبي دور البنت الراقية، ولو كنت جريئة وقوية واجهيني وهاجميني، لكنك جبانة وتلعبين دور الفتاة الكلاس”.

وهددت جليلة بسمة بوسيل آنذاك بفضح بعض الرسائل التي وصلتها من تامر حسني، وقالت: “أنت يا مايكل جاكسون شدي على زوجك مع أنك لن تنجحي في ذلك أبداً. يوجد لديّ رسائل منه، فلا تجبرينني على نشرها لكي لا أجرحك أكثر مما أنت مجروحة. أنا دائماً فوق رغماً عن أي أحد يريد أن يشوّه سمعتي ورغما عنك يا مايكل جاكسون. سوف أتصدى لك دائماً”.

الجدير بالذكر أن جليلة ولدت في المغرب ، وتعيش في الإمارات بدبي، منذ طفولتها بسبب ظروف عمل عائلتها، واشتهرت بأغانيها ، لكن لم يعرفها أهل المغرب كثيرا بسبب عدم تواجدها هناك كثيرا، ولم تظهر في الوسط الفني كثيرا ، رغم أن جنسيتها هي المغربية لكنها تعتبر نفسها من الخليج، بسبب إنها عاشت في الإمارات، كما إنها اختارت عرض أعمالها باللون الخليجي قبل أن تقوم بالغناء باللهجات الأخرى .