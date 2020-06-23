“جواب خارق حارق” .. المتحدث باسم غرفة عمليات سرت الجفرة يسخر من قدرات قادة الجيش المصري

سخر العميد الليبي عبدالهادي دراه المتحدث باسم غرفة عمليات سرت الجفرة، من قدرات وخبرات قادة الجيش المصري .

جاء ذلك بعدما طرح الإعلامي المصري محمد ناصر، سؤالاً على “دراه” قائلاً: “هل لديك خبرة عسكرية كافية تُمكنك وتؤهلك من الوقوف أمام القائد فريق أول محمد زكي وزير الدفاع المصري”.

فأجابه “دراه” بسؤال أثناء مداخلة له مرئية عبر برنامج “مصر النهاردة” على قناة “مكملين” الفضائية، قائلاً: “ماذا تقصد بسؤالك؟”، ليجيب محمد ناصر: “لدينا في مصر قادة عسكريين لديهم شهادات وخبرات عسكرية، هل الجيش الليبي يملك ذلك؟”.

من الاكثر خبرة عسكريا الظباط الليبيون ام جنرلات مصر ؟؟؟ pic.twitter.com/baygRPsu7H — Layla 🇱🇾🇾🇪🇹🇷🇶🇦 🇰🇼ⵍⵢⵍⴰ (@Layla62260823) June 23, 2020

وقال “دراه” في إجابته إنه خاض العديد من الحروب، وأصيب خلالها بثلاث إصابات خطيرة آخرها في معركة “البنيان المرصوص”، وأضاف: “وإذا فرضت علينا الحرب مع السيسي، ولن أقول الشعب المصري، فنحن لها ، والليبيون لها”.

وهو ما طرح تساؤلاً بين المغردين عبر “تويتر” حول صاحب الخبرة العسكرية الأكبر من ما بين ضباط ليبيا، أو مصر، خاصة بعدما وصف الرئيس السيسي الجيش المصري بأنه من أقوى جيوش المنطقة، لكنه “جيش رشيد” بحسب تعبيره.

وفي ذلك كتب أحد المغردين: “الجنرالات المصريين آخر حرب خاضوها هي حرب بيع الخضراوات”.

الجنرالات المصريين آخر حرب خاضوها

هي حرب بيع الخضراوات — قطر (@Ali_QATAR__) June 23, 2020

ورجحت مُغردة أخرى أن النصر سيكون حليف الليبين ما إذا اندلعت حرب بين الطرفين، وعلقت: “الضباط الليبين اكيد من حرب لحرب الله غالب”.

الضباط الليبين اكيد من حرب لحرب الله غالب — 🇱🇾Awatef🇱🇾Sh🇱🇾 (@Awateff70) June 23, 2020

بينما سخر آخر من خبرات مصر العسكرية، وعلق: “الضباط المصريين أكثر خبرة بالكفتة”.

الضباط المصريين أكثر خبرة بالكفته — 𐩬𐩣𐩺𐩥𐩨𐩱 (@NMGS55) June 23, 2020

وعلى نفس النهج، كتب آخر: “جنرالات مصر خبرتهم. ف الخيار والطماطم. فقط انا مصري واقول لك الحقيقة”.

جنرالات مصر خبرتهم. ف الخيار والطماطم. فقط 🇪🇬🇱🇾

انا مصري واقول لك الحقيقة — يحيى عياش (@Sh1200Sh120) June 23, 2020

ونوه أحد المغردين إلى أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، حصل على رتبة مارشال في الجيش رغم أنه لم يخض أي حرب، وكتب: “بلحة و لا مرة حارب و صار مارشال. يعني فنكوش”.

بلحة و لا مرة حارب و صار مارشال. يعني فنكوش — Abdel (@AgadirMouini) June 23, 2020

وكان رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي قد لوح بالتدخل عسكرياً في ليبيا .

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وقال السيسي في كلمةٍ له خلال تفقد عناصر المنطقة الغربية العسكرية إن أي تدخل مصري مباشر في ليبيا باتت تتوفر له الشرعية الدولية حسب زعمه.

واعتبر “السيسي” أنّ تجاوز سرت والجفرة خط أحمر بالنسبة لمصر.

#السيسي: أي تدخل من #مصر في #ليبيا باتت تتوفر له الشرعية الدولية.. ويدعو الجيش للاستعداد لأداء مهام عسكرية داخل #مصر أو خارجها "إذا اقتضت الحاجة" pic.twitter.com/p3tIos0shr — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 20, 2020

وزعم رئيس النظام المصري أن أي تدخل مصري في ليبيا يهدف لتأمين الحدود وحقن دماء الشعب الليبي.

وقال ان جاهزية القوات المصرية للقتال باتت أمرا ضروريا.

وأعلن “السيسي” إن نظامه سيقوم بتدريب وتسليح القبائل الليبية.

وادّعى أن جيشه لن يكون غزاة، “وليس لدينا أي أطماع في ليبيا” على حد تعبيره.

ويأتي ذلك في وقت تعثرت فيه مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، حيث أعلنت مصر، الجمعة، أنها طلبت من مجلس الأمن التدخل لحل الأزمة.

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