“شاهد” نايف الحربي سعودي أكلت النار جسده قبل 15عاما حديث السعوديين بعد وفاته اليوم وقصة مؤلمة تهز الأبدان

أصبح الشاب السعودي “نايف جازي الحربي” حديث مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، بعد إعلان وفاته اليوم، الاثنين، متأثرا بمرضه الشديد جراء حريق تعرض له قبل 15 عاما وأضر بمعظم جسده وظل في معاناة منذ عام 2005 يبحث عن علاج لحالته حتى توفاه الله اليوم.
وتصدر وسم “#نايف_جازي_الحربي_في_دمة_الله” قائمة الوسوم الأكثر تداولا في تويتر السعودية، بعد إعلان وفاة “الحربي” والذي اشتهر بحادثة عرفت إعلاميا بـ“حريق سميراء“ قبل 15 عاما ولاقى اهتماما كبيرا لحالته من قبل السلطات.
وأعلن عبدالمانع العجمي مدير إدارة العمل الإنساني، وجمعية الصفا الخيرية الإنسانية، عبر حسابه في ”تويتر“، وفاة نايف الحربي، مؤكدا أنه حاول جهده بتقديم كافة أنواع المساعدة لنايف، كما توجه معه في رحلة إلى الهند استمرت 10 أيام؛ في محاولة لإيجاد علاج له.
وعبر العديد من النشطاء عن حزنهم الكبير لوفاة الحربي ودونت آلاف التغريدات في نعيه عبر الوسم.
ونايف الحربي بدأت قصته عندما تعرض لحريق من مدفأة منزله وهو نائم في عام 2005، أتى على معظم جسده وتسبب له بتشوهات كبيرة بالفم والوجه والرقبة.
كما أعاقه الحريق عن الحركة ومنعه من ممارسة حياته بشكل طبيعي، وتسبب له بفقد أعضاء من جسمه كاليد وبعض الأطراف.
وكان الأمير الراحل نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية آنذاك، وجه في عام 2011 بنقل ”الحربي“ إلى مركز المريض الدولي بمستشفى ”ماساسوتش العام“، بالولايات المتحدة الأمريكية.
وقبل 3 أعوام أيضا أمر ابن سلمان بعلاج ”الحربي“ في أحد المراكز المتخصصة في الولايات المتحدة، لكن الأمر يبدو أنه كان للشو الإعلامي فقط، حيث خرج نايف الحربي في أواخر عام 2019 في مقطع فيديو، تم تداوله من قبل ناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتحدث فيه عن مشكلته وعدم التجواب معه ويناشد فيه بتسهيل معاملات علاجه.
لتصلك الأخبار أولاً بأول انضم الى قناتنا على التيلغرام من خلال الرابط التالي: https://t.me/watanserb