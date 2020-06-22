“شاهد” نايف الحربي سعودي أكلت النار جسده قبل 15عاما حديث السعوديين بعد وفاته اليوم وقصة مؤلمة تهز الأبدان

أصبح الشاب السعودي “نايف جازي الحربي” حديث مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، بعد إعلان وفاته اليوم، الاثنين، متأثرا بمرضه الشديد جراء حريق تعرض له قبل 15 عاما وأضر بمعظم جسده وظل في معاناة منذ عام 2005 يبحث عن علاج لحالته حتى توفاه الله اليوم.

وتصدر وسم “#نايف_جازي_الحربي_في_دمة_الله” قائمة الوسوم الأكثر تداولا في تويتر السعودية، بعد إعلان وفاة “الحربي” والذي اشتهر بحادثة عرفت إعلاميا بـ“حريق سميراء“ قبل 15 عاما ولاقى اهتماما كبيرا لحالته من قبل السلطات.

#نايف_جازي_الحربي_في_دمة_الله

احسن الله عزاء والديه وجبر مصابهم كان يريد ان يتم علاجه في امريكا ولكن مشيئه الله وكنت اتواصل معه واتطمن عليه من فتره وفتره .

رحم الله نايف واسكنه فسيح جناته

وجزى الله خير من سعى في علاجه وخاصه الاخ @Abdulmane pic.twitter.com/u2lDP19VYk — عادل مفلح بن ثامر بن فضيل (@Bn_fdeel) June 21, 2020

وأعلن عبدالمانع العجمي مدير إدارة العمل الإنساني، وجمعية الصفا الخيرية الإنسانية، عبر حسابه في ”تويتر“، وفاة نايف الحربي، مؤكدا أنه حاول جهده بتقديم كافة أنواع المساعدة لنايف، كما توجه معه في رحلة إلى الهند استمرت 10 أيام؛ في محاولة لإيجاد علاج له.

#نايف_جازي_الحربي_في_دمة_الله

أول لقاء جمعني به في منزله

في مدينة حائل وبعدها سافرا معا

إلى الهند بحثا عن العلاج

مكثنا تقريبا ١٠ أياما في الهند

من ولاية إلى ولاية بحثا عن علاج له

رحمه الله pic.twitter.com/35d9vMPHkL — 🇸🇦عبدالمانع العجمي🇰🇼 (@Abdulmane) June 21, 2020

أنا ونايف وفايز المالكي في الرياض

قبل خمس سنوات#نايف_جازي_الحربي_في_دمة_الله



pic.twitter.com/Kso7DDxqVf — 🇸🇦عبدالمانع العجمي🇰🇼 (@Abdulmane) June 21, 2020

وعبر العديد من النشطاء عن حزنهم الكبير لوفاة الحربي ودونت آلاف التغريدات في نعيه عبر الوسم.

#نايف_جازي_الحربي_في_دمة_الله إنا لله وإنّا إليه لراجعون ، توفي اليوم نايف بن جازي الحربي ، رحمه الله رحمة واسعة وجعل ما أصابه كفارة للذنوب ورفعة في الدرجات..



ولا نقول سوى ما قال الرسول ﷺ : إن العين لتدمع والقلب ليحزن وإنّا لفراقك يا نايف لمحزونون.. — أبو تركي (@abuturki20133) June 22, 2020

نايف الحربي هذه أول ليلة له في قبره

أسأل الله أن يثبته عند السؤال

ويتجاوز عنه ويغفر له

#نايف_جازي_الحربي_في_دمة_الله — 🇸🇦عبدالمانع العجمي🇰🇼 (@Abdulmane) June 22, 2020

رحمه الله تعالى وغفر له وعوضه الله الجنه

ضاحكا مستبشرا بما وعد الله عباده المتقين



#نايف_جازي_الحربي_في_دمة_الله — #محمد_السمين (@m_alsmeen) June 22, 2020

ونايف الحربي بدأت قصته عندما تعرض لحريق من مدفأة منزله وهو نائم في عام 2005، أتى على معظم جسده وتسبب له بتشوهات كبيرة بالفم والوجه والرقبة.

اللهم اخلف عليه شبابه وعافيته وكل مافقده ب هذه الدنيا ب جنه الفردوس .. اللهم اجبر كسر من فقده واربط على قلوبهم .. #نايف_جازي_الحربي_في_دمة_الله — ‏يَمـامْ | عود العرعره (@Waragh2) June 21, 2020

كما أعاقه الحريق عن الحركة ومنعه من ممارسة حياته بشكل طبيعي، وتسبب له بفقد أعضاء من جسمه كاليد وبعض الأطراف.

#نايف_جازي_الحربي_في_دمة_الله



اللهم اغفر له ورحمه وعوضّه عن كل ما اصابه في الدنيا بجنات عرضها السموات والأرض اُبتلي فصبر واحتسب وعلى الله جزاء الصابرين. #نايف_جازي_الحربي_في_دمة_الله — سعد السليمي (@alprince122) June 21, 2020

وكان الأمير الراحل نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية آنذاك، وجه في عام 2011 بنقل ”الحربي“ إلى مركز المريض الدولي بمستشفى ”ماساسوتش العام“، بالولايات المتحدة الأمريكية.

رحم الله الأمير نايف بن عبدالعزيز

أول من تكفل بعلاج نايف الحربي

رحم الله نايف بن عبدالعزيز

ورحم الله نايف بن جازي



#نايف_جازي_الحربي_في_دمة_الله pic.twitter.com/T087GVAxhx — 🇸🇦عبدالمانع العجمي🇰🇼 (@Abdulmane) June 21, 2020

وقبل 3 أعوام أيضا أمر ابن سلمان بعلاج ”الحربي“ في أحد المراكز المتخصصة في الولايات المتحدة، لكن الأمر يبدو أنه كان للشو الإعلامي فقط، حيث خرج نايف الحربي في أواخر عام 2019 في مقطع فيديو، تم تداوله من قبل ناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتحدث فيه عن مشكلته وعدم التجواب معه ويناشد فيه بتسهيل معاملات علاجه.

#نايف_جازي_الحربي_في_دمة_الله



الله يرحمه ويغفرله ، الموت رحمه له من الحياه الصعبه اللي عاشها وباذن الله سبحانه ان يعوضه بالفردوس الاعلى من الجنه . — محمد (@sob7_4) June 22, 2020

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