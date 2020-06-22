“الرز خط أحمر”.. مفكر سوداني شهير يفضح السيسي ويكشف هدفه من التهديد بالتدخل العسكري في ليبيا

فضح الفكر السوداني، الدكتور تاج السر عثمان، رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي، كاشفاً هدفه من إطلاق سيل التصريحات الأخيرة بشأن التدخل العسكري في ليبيا.

وقال تاج السر عثمان، في تغريدة رصدتها “وطن”، إن السيسي أجبن وقد يكون أذكى من أن يتورط في ليبيا، مستدركاً: “لكنه وجدها فرصة لحلب ما يمكن حلبه من حلفائه #الرز_خط_أحمر”.

السيسي أجبن وقد يكون أذكى من أن يتورط في #ليبيا ولكنه وجدها فرصة لحلب ما يمكن حلبه من حلفائه #الرز_خط_احمر — د. تاج السر عثمان (@tajalsserosman) June 20, 2020

رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع تغريدة المفكر السوداني، مؤكدين أن السيسي أجبن من التدخل العسكري بليبيا، وأن جيشه لا يقوى على الدخول في أي حرب بالوقت الراهن.

قال كلمتين مدفوعتين لرفع معنويات شعوبهم اللتي بدأت تتساءل عن مدى صلاحية حكامها ،،لكن هو اخبث من ان يدخل حرب تهدد وجوده على الكرسي — Hany JaGuA 🖊🖌🦅🇩🇿🇹🇳🇵🇸🇱🇾🇲🇦🦅 (@HanyMaammer) June 20, 2020

بالضبط….يريد حصته فقط لا غير👌👌 — بشير السويحلي (@BSewehli) June 20, 2020

تحيط بنا 7 دول جارة لم تشكل ليبيا خطرا على أي منها.. ولم نشكل تهديدا على أمن أحد ، حتى الإرهاب والإرهابيين جاءنا ولم نصدره



فعلى من يرانا نشكل تهديدا له ولو غذائيا ومائيا أن يغلق حدوده ويمسك عنا سلاحه ومدرعاته وطائراته ومرتزقته ولسانه #مصر#نواعم الامارات#ليبيا — Kamal Musrati (@kamalmusrati1) June 20, 2020

وعدهم بالسابق ب مسافة السكة فأغرقوه بالمليارات وضاعت السكة واليوم خط احمر "سرت" والحال محلك سرت اقصد سر — Kha Black#الأقصى (@kha_black) June 20, 2020

#الجيش# المصري في عهد السيسي أصبح أكثر قوه وتطورا#نعم فهو يمتلك #صواريخ بعيدة المدى #من نوع جمبري#وطائرات من نوع كفته#ومدرعات من نوع فول وبندوره — Ali Alghweal (@ali48808165) June 20, 2020

الحدود المصرية الليبية الطويلة جدا ١٠٠٠ كلم اكبر رادع للسيسي والجيش المصري من الاعتداء علي ليبيا .. لو حدث اختراق لهذه الحدود من مجموعات مسلحة ليبية .. لن يأمن السيسي شخصيا علي نفسه . — حسني المصري (@Hosny1961) June 20, 2020

وفي وقت سابق، قال السيسي عقب تفقده وحدات من القوات الجوية بمحافظة مطروح المتاخمة للحدود مع ليبيا، مخاطباً قوات الجيش: “تجاوز مدينتي سرت شمال وسط ليبيا والجفرة جنوب شرق طرابلس خط أحمر”.

واعتبر السيسي، أن “أي تدخل مباشر من الدولة المصرية في ليبيا باتت تتوفر له الشرعية الدولية، سواء بحق الدفاع عن النفس، أو بناءً على طلب السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة في ليبيا وهو مجلس نواب طبرق”.

وأضاف السيسي في كلمته: “ستكون أهدافنا حال التدخل في ليبيا حماية الحدود الغربية لمصر وسرعة دعم استعادة الأمن والاستقرار على الساحة الليبية، باعتباره جزءاً من الأمن القومي المصري، وحقن دماء الشعب الليبي، ووقف إطلاق النار الفوري، وإطلاق المفاوضات الشاملة تحت رعاية الأمم المتحدة”