“الرز خط أحمر”.. مفكر سوداني شهير يفضح السيسي ويكشف هدفه من التهديد بالتدخل العسكري في ليبيا
فضح الفكر السوداني، الدكتور تاج السر عثمان، رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي، كاشفاً هدفه من إطلاق سيل التصريحات الأخيرة بشأن التدخل العسكري في ليبيا.
وقال تاج السر عثمان، في تغريدة رصدتها “وطن”، إن السيسي أجبن وقد يكون أذكى من أن يتورط في ليبيا، مستدركاً: “لكنه وجدها فرصة لحلب ما يمكن حلبه من حلفائه #الرز_خط_أحمر”.
رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع تغريدة المفكر السوداني، مؤكدين أن السيسي أجبن من التدخل العسكري بليبيا، وأن جيشه لا يقوى على الدخول في أي حرب بالوقت الراهن.
وفي وقت سابق، قال السيسي عقب تفقده وحدات من القوات الجوية بمحافظة مطروح المتاخمة للحدود مع ليبيا، مخاطباً قوات الجيش: “تجاوز مدينتي سرت شمال وسط ليبيا والجفرة جنوب شرق طرابلس خط أحمر”.
واعتبر السيسي، أن “أي تدخل مباشر من الدولة المصرية في ليبيا باتت تتوفر له الشرعية الدولية، سواء بحق الدفاع عن النفس، أو بناءً على طلب السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة في ليبيا وهو مجلس نواب طبرق”.
وأضاف السيسي في كلمته: “ستكون أهدافنا حال التدخل في ليبيا حماية الحدود الغربية لمصر وسرعة دعم استعادة الأمن والاستقرار على الساحة الليبية، باعتباره جزءاً من الأمن القومي المصري، وحقن دماء الشعب الليبي، ووقف إطلاق النار الفوري، وإطلاق المفاوضات الشاملة تحت رعاية الأمم المتحدة”