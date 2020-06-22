هذا ما ضبط بحوزتهما.. كويتي “مستهتر” وفتاة تونسية في قبضة الأمن بعد ما فعلاه داخل سيارة سوياً!

كشف لواء سابق في الشرطة الكويتية، تفاصيل مثيرة حول عملية القبض على أحد المستهترين في منطقة قرطبة بالعاصمة الكويتية.

وقال اللواء حمد السريع في تغريدة له عبر “تويتر” رصدتها “وطن:” وصلة استهتار ورعونة وازعاج في منطقه قرطبة من قبل سيارة يقودها مواطن كويتي مواليد 1996 وترافقه فتاة تونسية مواليد 1994″.

وكشف “السريع” مفاجأة حول ماعُثر عليه داخل سيارتهم، ومصيرهم وعقوبة استهتارهم وتعريضهم حياة الآخرين للخطر، قائلاً: “استوقفتهم دورية أمن العاصمة وعند تفتيش السيارة عثر بحوزتهم على كمية من الحبوب المخدرة”.

و تم تحرير عدة مخالفات مرورية بحقهم وإحالتهم الي إدارة مكافحة المخدرات.

وصلة استهتار ورعونه وازعاج في منطقه قرطبه من قبل سيارة يقودها مواطن كويتي م 1996 وترافقه فتاة تونسيه م 1994. استوقفتهم دورية امن العاصمة وعند تفتيش السيارة عثر بحوزتهم على كمية من الحبوب المخدرة. تم تحرير عدة مخالفات مروريه واحالتهم الي إدارة مكافحة المخدرات. — حمد السريع (@bomshary871) June 22, 2020

وفي وقت سابق، ألقى رجال الأمن القبض على مستهتر في منطقة الأندلس بعد قيامه بوصلة استهتار ورعونة أيضاً.

وتوجهت دوريات المرور إلى مكان البلاغ الذي تلقته وزارة الداخلية، وتم ضبطه وحجز المركبة.

فيديو / مستهترالأندلس في قبضة الأمن. pic.twitter.com/F3olrobVAC — المجلس (@Almajlliss) June 21, 2020

الجدير بالذكر أن الكويت تشهد أزمة حوادث وطرق والسلامة المرورية وذلك بسبب عدم التوعية المرورية وظاهرة الزحمة والاختناقات المرورية التي تعاني منها شوارع وطرق الكويت بشكل عام، وهو ما يُسبب وفاة 450 شخصاً سنوياً بسبب حوادث الطرق، أغلبهم من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و25 عاما.