كويتيون يصبون جام غضبهم على الحكومة بعد محاولة طالب طب بدون إنهاء حياته بطريقة بشعة بسبب الظلم

شن ناشطون كويتيون هجوما عنيفا على الحكومة بعد تداول تفاصيل خبر محاولة شاب من البدون يدرس في كلية الطب، إنهاء حياته بالانتحار بعد الظلم الذي تعرض له بينما ذكر التحقيق الرسمي أنه أقدم على الانتحار لأنه يعاني مشاكل نفسية.

اللهم اني ابرأ إليك من الظلم الواقع على اخواني و اخواتي الكويتيين البدون ، لعنة الله على كل من ظلمهم .#انتحار_طالب_طب_بدون pic.twitter.com/XRik14ee7h — راجح نواف (@RajehNawaf) June 22, 2020

ووفق ما نقلته وسائل إعلام كويتية فقد حاول شاب بدون بكلية الطب التابعة لمنطقة “الصليبية” الانتحار، اليوم الاثنين، وتم نقله علي الفور إلي العناية المركزة، حيث كانت حالته الصحية حرجة.

يوم مات چلب مشاهير السوشل ميديا بجو

يوم مات جورج فلويد الكل حنى ضد العنصريه

يوم وقفتو مع الوافد الهندي والمصري عشان بچو

يوم مثليه🏳️‍🌈 تبچي الكل وقف معاها يعني حتى ب شي يغضب الله وقفتو معاه

زين البدون اللي ينتحرون من الظلم؟

معقوله عشان منكم وفيكم ماتقفون معاهم؟

#انتحار_طالب_طب_بدون pic.twitter.com/JbyaWxa1B8 — ناصر الفضلي🇰🇼/مقيد🙂💔 (@n087x) June 22, 2020

ولم يمضي وقت كثير على الخبر حتى أطلق المغردون الكويتيون وسم “#انتحار_طالب_طب_بدون” والذي تصدر قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر الكويت في ساعات قليلة.

لا تُخبرني عن حكم الانتحار، فأجهل الناس يعرفون ما حكم الانتحار.

أخبرني عن حُكم من يضطر إنساناً بريئاً في ريعان الشباب يُقدم على إنهاء حياته بهذه البساطة؟!!

#انتحار_طالب_طب_بدون pic.twitter.com/eATKE3oMAM — سعد بن ثقل العجمي (@SaadTheqal) June 22, 2020

أسهل معاملة تُقدم للبدون ( الموت )

والله إن شؤم الظلم خطير على البلاد والعباد؛ فاتقوا الله في الضعفاء!

قال ﷺ

«اتقوا دعوة المظلوم فإنها تصعد إلى السماء كأنها شرارة»#انتحار_طالب_طب_بدون — سياسي شرعي (@ok1aj) June 22, 2020

وهاجم النشطاء الحكومة التي لم تجد حلا لمشكلة “البدون” حتى الآن وتسببت في أزمات كارثية لهم، مشيرين إلى أن السلطات تتحرك للقضايا التافهة وتترك هذه القضايا المصيرية التي تهدد فئة كبيرة تعيش على أرض الكويت، حسب وصفهم.

محاولة #انتحار_طالب_طب_بدون لا تهز الرأي العام ولا تحرك مشاعر مدعي الحقوق الإنسانية بالكويت بس لبس المايوهات بالشاليهات تتسبب بترند وتفاعل المجتمع والنواب! لا حول ولا قوة إلا بالله pic.twitter.com/RxRmB7bU43 — Fahad Bohamad (@Fbohamad_) June 22, 2020

قبل اسبوع قبض على هذا الشاب وهو طالب طب. واليوم #انتحار_طالب_طب_بدون يبدو أن واقع "الصفوف الأولى" بين السجن أو الانتحار. "طبيب يداوي الناس وهو عليل" https://t.co/S4yCiwjH38 — أبوعسم (@abo3asam) June 22, 2020

اعتراف صريح بالضغط النفسي والأجتماعي



وعند الله تجتمع الخصوم #انتحار_طالب_طب_بدون pic.twitter.com/HSkl7zpC6Q — القـ عازمي ـراشي (@algarashy77) June 22, 2020

وعبر الوسم أيضا نشر العديد من فئة البدون مشاكلهم وتعنت الدولة ضدهم ولاقت تغريدات البدون عبر الوسم تفاعلا كبيرا وتضامنا من قبل الكويتيين.

#انتحار_طالب_طب_بدون



إن الله مع الصابرين … تخرجت من التمريض في ٢٠٠٨ .. الى الان لم امارس مهنة التمريض لان الردود كانت (( لسى معملناش لجنه ثلاثيه ! ))



وانا بين فتره وفتره اراجع المسؤول في الجهاز المركزي الذي يوجهني لنفس القانوني الذي يكرر (( لسى معملناش لجنه ثلاثيه !! ) pic.twitter.com/agidriiIGi — خالد الفضلي ⁦🇰🇼⁩ (@khaled_fadhly) June 22, 2020

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للأسف …

دائماً حالات إنتحار البدون

وإحراق أنفسهم تثبت زيف كلام النواب

والقياديين والجهاز المركزي وكل من يتاجر

في معاناة البدون بأنهم ينصفون هذه الفئة المظلومة

وها هو اليوم شاب بدون

يدرس بكلية الطب يحاول الإنتحار

لتنتحر بعدها جميع وعودكم المكذوبة💦#انتحار_طالب_طب_بدون pic.twitter.com/wErXRKoH50 — نــــــقطه⚫️ (@neq6ah) June 22, 2020

ورفض ناشطون البيانات الرسمية التي تصدر في مثل هذه الحوادث، وكتب أحد النشطاء منتقدا الحكومة:”سيظهر لنا بيان عن حالة المنتحر إما يعاني من أمراض نفسية او مدمن لتغطية ظلمهم وسوء معاملتهم اللا انسانية مع فئة البدون ويطلع لنا مرسال الفضالة يقول ( كل شي تمام وما قصر الجهاز) طالب في كلية الطب مريض نفسي والا مدمن هالمره بيانكم؟”

سيظهر لنا بيان عن حالة المنتحر إما يعاني من امراض نفسية او مدمن لتغطية ظلمهم وسوء معاملتهم اللا انسانية مع فئة البدون ويطلع لنا مرسال الفضالة يقول ( كل شي تمام وما قصر الجهاز)



طالب في كلية الطب مريض نفسي والا مدمن هالمره بيانكم؟#انتحار_طالب_طب_بدون pic.twitter.com/SHXFrGZd0U — سعودعبدالعزيز صفر (@saoud_safar) June 22, 2020

شاب في عمر الزهور ويدرس الطب يكره الحياة ويحاول الانتحار،ما هي الدوافع والأسباب؟

الظلم والقهر أحد الاسباب الرئيسية

.#انتحار_طالب_طب_بدون pic.twitter.com/N3VTBQrSjp — د. عبيد العنزي (@Dr_ObaidAlenezi) June 22, 2020

هذا وصرح مصدر مسؤول بالمستشفي التي استقبلت الشاب البدون الذي حاول الانتحار، انه تم عمل غسيل معدة، لتناوله العديد من الحبوب “الأقراص الطبية”، وسجل ذووه انه يعاني من اضطرابات نفسية، وتم تحرير قضية بالواقعة.

وبحسب موسوعة “ويكيبديا” فإن البدون أو غير محددي الجنسية أو عديمي الجنسية وأخيرًا حسب تسمية الحكومة مقيم بصورة غير قانونية أو أهل البادية هم فئة سكانية تعيش في الكويت لا تحمل الجنسية الكويتية ولا جنسية غيرها من الدول.

ومعظم “البدون” يخدمون في سلكي الجيش والشرطة في الكويت قبل إقدام العراق على غزو الكويت سنة 1990، وبلغت أعداد البدون ذروتها قبل الغزو العراقي للكويت عام 1990 حيث بلغ تعدادهم وفقا للتقديرات الرسمية نحو 350 ألف نسمة إلا أن هذا العدد انخفض بعد تحرير الكويت عام 1991 ليصل إلى حوالي 225 الف نسمة.

وتعتبر قضية البدون من القضايا المؤثرة بشكل كبير على سجل الكويت في حقوق الإنسان.