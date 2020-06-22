سعود المطيري يستغل فتاة ويتحرش بها
سعود المطيري يستغل فتاة ويتحرش بها
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“شاهد” مصير سعود المطيري بعدما أغضب السعوديين بفيديو وهو يتحرّش بفتاة قاصر!

كتب وطن
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بعد ساعات من تداول مقطع فيديو له وهو يستغلّ فتاة قاصر ويتحرش بها، أعلنت شرطة منطقة الرياض الاثنين القبض على الشاب سعود المطيري في العقد الثالث من العمر.

وأوضحت شرطة الرياض أنه قد تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته للنيابة العامة والتحقيق معه.

وكان نشطاء تفاعلوا عبر وسم “#سعود_المطيري_متحرش_بطفله” مطالبين بضبط سعود المطيري وحبسه، بعدما ظهر في بث مباشر عبر حسابه في تطبيق ”سناب شات”، وبرفقته فتاة صغيرة السنّ، وبدا أن علاقة خاصة تربطهما بحسب تعليقات كثير ممن شاهدوا البثّ.

وبحسب رواية بعض النشطاء فإن “المطيري” استغل الفتاة وتحرش بها وإنه يستوجب الملاحقة والمحاسبة.
وفي حال ادانته بتهمة استغلال القاصر والتحرش بها، سيواجه سعود المطيري عقوبات مشددة بالسجن والغرامات المالية.

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