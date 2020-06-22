“شاهد” مصير سعود المطيري بعدما أغضب السعوديين بفيديو وهو يتحرّش بفتاة قاصر!

بعد ساعات من تداول مقطع فيديو له وهو يستغلّ فتاة قاصر ويتحرش بها، أعلنت شرطة منطقة الرياض الاثنين القبض على الشاب سعود المطيري في العقد الثالث من العمر.

وش وضع اللي يقولون استرو عليه مشرب طفله ويتحرش فيها ويصورها ويفضحها ويفضح نفسه اخر شي نستر عليه الله لايبلانا بس #سعود_المطيري_متحرش_بطفله pic.twitter.com/LotjvOLZae — reema🕊 (@_oxu2) June 21, 2020

وأوضحت شرطة الرياض أنه قد تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته للنيابة العامة السعودية والتحقيق معه.

وكان نشطاء تفاعلوا عبر وسم “#سعود_المطيري_متحرش_بطفله” مطالبين بضبط سعود المطيري وحبسه، بعدما ظهر في بث مباشر عبر حسابه في تطبيق ”سناب شات”، وبرفقته فتاة صغيرة السنّ، وبدا أن علاقة خاصة تربطهما بحسب تعليقات كثير ممن شاهدوا البثّ.

وبحسب رواية بعض النشطاء فإن “المطيري” استغل الفتاة وتحرش بها وإنه يستوجب الملاحقة والمحاسبة.

وفي حال ادانته بتهمة استغلال القاصر والتحرش بها، سيواجه سعود المطيري عقوبات مشددة بالسجن والغرامات المالية.