“يريدون التخلص منا جميعاً”.. “شاهد” ما وجده كويتي داخل أحد الجمعيات التعاونية يثير موجة غضب واسعة

أظهر مقطع فيديو تم تداوله بشكل واسع في دولة الكويت، وأثار حالة من الجدل الكبير، لحظة اكتشاف مواطن كويتي انتهاء صلاحية منتج في جمعية ابو فطيرة التعاونية.

ويظهر من مقطع الفيديو المتداول الذي رصدته “وطن” حديث مواطن كويتي حول ما رصده داخل جمعية أبو فطيرة التعاونية، حيث قال: “اليوم نحن في 19 من شهر 6 عام 2020، وأنا داخل جمعية أبو فطيرة، وهذا المنتج انتهى منذ 11 شهر، هل هذا يجوز يا أبو صلاح”.

وتابع المواطن قائلاً: “أنا أكلت منه واحدة وشبعت، وكان طعمه غريب ولم يعجبني، ولكنني قلت مستحيل أن يكون منتهي تاريخه، لأن الناس أفرغوا الجمعية بسبب تهافتهم على الشراء”.

فيديو / شاب يكتشف انتهلاء صلاحية منتج في جمعية ابوفطيرة التعاونية. pic.twitter.com/pqt2769Xpg — المجلس (@Almajlliss) June 21, 2020

وأثار المقطع ردود أفعال عديدة عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، الذين طالبوا الرقابة بأداء دورهم الحقيقي في الدولة، والبُعد عن المجاملات، واعتبر آخرون أنها محاولة قتل جماعية للمواطنين من خلال تسميمهم والتسبب بالأمراض الخطيرة لهم جراء تناولهم منتجات غذائية منتهية الصلاحية.

للاسف لا يوجد رقابة على الشركات

شيل وحط والناس تثق بالجمعيات تاكل اخضر ويابس 🙈 — فزاع الويلان سعد العنزي (@SQ8AL_Anzi) June 21, 2020

يبون يخلصون علينا 😂😂 — سَدَنْ 🔪 (@No_Al64) June 21, 2020

ويطلع واحد بعد شوي يثني على مجلس الاداره وبو فلان وبو علان ،،

ثالث او رابع سالفه على الجمعيه 🤦🏽‍♂️

والبعض يشكوا من ارتفاع اسعارها ،، نفاق اجتماعي ،، — بسّام الوليد🇰🇼🇬🇧 (@Monaco92732079) June 21, 2020

الصراحة نفس الشي معاي بس الغريب طعمة يختلف مع ان انتهاء الصلاحية مو منتهي



الظاهر مبدلينة مع كيس ثاني



و يقولون ليش بالكويت سرطان



من كل تاجر يسممنا و يسمم نفسة

يعني ليمن كل تاجر يبيع اكل منتهي صلاحيتة

وين بتشتري اكل؟ 😏

من جيبوتي

انت راح تاكل منتهي من تاجر ثاني انت راح تاكل قصب — Darkwings (@DeadpoolQ82) June 21, 2020

الهدف واضح 😂👍🏻 يبون فلوس ما يهمهم عرفت ان منتهي ولا ما عرفت اهم شي خذو الفلوس منك 😂 يلا معوض خير والله يشافيك عقب التسمم اللي بيحوشك

سلملي علي البلديه والتجاره والرقابه ✌🏻😉 — بو فتيني (@qking_q8) June 21, 2020

جمعية ابو فطيرة عليها وعلى اعضائها علامات استفهام كثيرة ..

حتى اللبن والروب دايمن تواريخه منتهيه ويبيعونه علني عادي .. ماني عارف وين الرقابه — سويد الدوسري (@Chelsawy87) June 21, 2020

ويأتي هذا المقطع بعد يوم من اكتشاف مواطن كويتي لثمار برتقال تالفة وبداخلها دود بعدما قام بشرائها، ليتضح بعدها بأنها في الأساس مستوردة من مصر.

مواطن كويتي إشترى برتقال مصري من إحدى الجمعيات التعاونية وعثر بداخله على دود



نكرر للمرة الألف :

نصيحة إبتعدوا عن المنتجات المصرية حفاظاً على سلامتكم pic.twitter.com/qEInvqznyJ — مبارك البغيلي (@M__albugaily) June 20, 2020

الجدير بالذكر أنها ليست المرة الأولى التي يوثق فيها مواطنون كويتيون شكاوى بشأن المنتجات الغذائية، سواء المستوردة من مصر أو غيرها.