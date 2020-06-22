“يريدون التخلص منا جميعاً”.. “شاهد” ما وجده كويتي داخل أحد الجمعيات التعاونية يثير موجة غضب واسعة
أظهر مقطع فيديو تم تداوله بشكل واسع في دولة الكويت، وأثار حالة من الجدل الكبير، لحظة اكتشاف مواطن كويتي انتهاء صلاحية منتج في جمعية ابو فطيرة التعاونية.
ويظهر من مقطع الفيديو المتداول الذي رصدته “وطن” حديث مواطن كويتي حول ما رصده داخل جمعية أبو فطيرة التعاونية، حيث قال: “اليوم نحن في 19 من شهر 6 عام 2020، وأنا داخل جمعية أبو فطيرة، وهذا المنتج انتهى منذ 11 شهر، هل هذا يجوز يا أبو صلاح”.
وتابع المواطن قائلاً: “أنا أكلت منه واحدة وشبعت، وكان طعمه غريب ولم يعجبني، ولكنني قلت مستحيل أن يكون منتهي تاريخه، لأن الناس أفرغوا الجمعية بسبب تهافتهم على الشراء”.
وأثار المقطع ردود أفعال عديدة عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، الذين طالبوا الرقابة بأداء دورهم الحقيقي في الدولة، والبُعد عن المجاملات، واعتبر آخرون أنها محاولة قتل جماعية للمواطنين من خلال تسميمهم والتسبب بالأمراض الخطيرة لهم جراء تناولهم منتجات غذائية منتهية الصلاحية.
ويأتي هذا المقطع بعد يوم من اكتشاف مواطن كويتي لثمار برتقال تالفة وبداخلها دود بعدما قام بشرائها، ليتضح بعدها بأنها في الأساس مستوردة من مصر.
الجدير بالذكر أنها ليست المرة الأولى التي يوثق فيها مواطنون كويتيون شكاوى بشأن المنتجات الغذائية، سواء المستوردة من مصر أو غيرها.