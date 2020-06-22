من طرائف كورونا في لبنان.. “شاهد” ماذا فعل اللبنانيون بـ”وزير الصحة” في بعلبك وسط “الزمر والطبل”

كافئ أهالي بلدة بعلبك اللبنانية، وزير الصحة الدكتور حمد حسن، على مجهوداته الكبيرة ونجاحه في محاربة فيروس كورونا “كوفيد19″، بطريقة غريبة أثارت تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك وسط شارع رأس العين في البلدة.

وحضرت فرقة “الأمجاد” والخيالة، للوزير اللبناني، وأعدت لوحات فلوكلورية و دبكة تراثية، وقدم منظمو الحفل للوزير العباءة البعلبكية، ودرعاً تكريمياً باسم أهالي البلدة.

وفي تعليقه على ما جرى عبّر وزير الصحة اللبناني حمد حسن عن شكره لكل مواطن متواضع ومضح، ولكل مسعف وكشاف ومتطوع لخدمة مجتمعه”.

وأضاف: “الشكر كل الشكر لمن ابتهل ودعا في الليل ومع كل بزوغ فجر، لكل من نذر وصام وصلى، نحن قمنا بواجبنا، هذه بعلبك وأصالتها، وهذه القيم والتضحية والالتزام والوفاء”.

وتابع: “لن أنسى من ثوق بقدراتنا والتزاماتنا ووفائنا، وأعطانا الفرصة لنتكلف بالوزارة، ونتمثل لكي نمثل هذا الشعب الأصيل ونخبه الصادقة، وكل من لديه القدرة والكفاءة للعمل من أجل وطننا لبنان، الذي نحبه جميعاً، وكل واحد من موقعه يضحي للمحافظة عليه”.

وشهدت لبنان منذ بداية جائحة كورونا حالة من الطوارئ وحظر التجول والتزام الحجر المنزلي، ومجموعة إجراءات اتخذتها الحكومة اللبنانية لمواجهة خطر انتشار الفيروس المستجد، الأمر الذي عكس سلباً على آلاف المواطنين اللبنانيين، وفاقم معاناتهم أكثر، في ظل حالة التردي الاقتصادي السابقة أصلا للجائحة، وما خلفته الجائحة من وقف وظائف وأعمال الكثيرين منهم.