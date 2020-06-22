“شاهد” شمس الكويتية تفضح أزواجها السابقين .. وهذا ما قالته عن “الفلوس” في ظهور مثير

عادت الفنانة الكويتية شمس لإثارة الجدل من جديد بتصريحاتها الغريبة حيث خرجت هذه المرة تفضح أزواجها السابقين، وتكشف سبب فشل هذه الزيجات كما تحدثت عن حبها للمال والشهرة ما عرضها لانتقادات كثيرة كالعادة.

وفي مقطع فيديو لها عبر حسابها الرسمي في “انستجرام” تحدثت “شمس” عن فشل تجاربها الزوجية السابقة، مشيرة إلى أن هذا الفشل السبب في نجاحها فنياً ودراسياً.

وقالت وفق ما رصدته (وطن) ما نصه “أنا هالمرحلة صرت أحب نفسي بشكل صح، وسبب فشلي في علاقتي الأخيرة لأن دي الوحيدة اللي أقدر أقول إنها فشلت.. قبل كدة مو كانت علاقات كانت دروس”.

وأضافت: “بشكرهم كلهم.. فشل العلاقات هو اللي قواني ولولا كدة كان زماني طقاقة في الأفراح.. وإلا كان زماني متجوزة واحد يصرف عليا كثير ملايينه ولا كنت درست ولا كنت اتعلمت.. هما كانوا جايين رسل يعلموني في كل دمعة في كل قهرة كانت درس”.

واعتبرت الفنانة الكويتية أن علاقتها الأخيرة كانت من المفترض أن تنجح “لأني المفروض إني فاهمة ولكن فجأة صحيت الصبح لقيت باي باي ما ننفع لبعض بقول تألمت ساعات وبكيت ساعات لكن فهمت الرسالة.”

واختتمت:”أنا حبيت نفسي الكبرى ولم أحب نفسي الصغرى حبيت السيارات والفن والفلوس وما اهتميت بشمس ذاتها”.

ودائما ما تتعمد الفنانة الكويتية إثارة الجدل بتصريحاتها الغريبة وظهورها المثير لجذب المتابعين، وزيادة شهرتها عبر مقاطع خالية من أي محتوى.

وخرجت شمس قبل أيام تهاجم بعض مشاهير مواقع التواصل، وتتهم بالتحرش والعلاقات المشبوهة خارج إطار الزواج ما تسبب في جدل بين نشطاء الكويت.