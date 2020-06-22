حضر إلى منزلها وأراد أخذها بالقوة من زوجها .. تفاصيل صادمة عن الكويتي الذي دهس سيدة وقتلها!

كشف التحقيقات التي أجرتها الجهات المختصة في الكويت سبب قيام مواطن بدهس سيدة بمركبته في منطقة أبوفطيرة ما أدى لوفاتها.

وبينت التحريات أن الواقعة حصلت بسبب خلافات بين المتهم وزوج الضحية، وأن المتهم اعترف بإطلاق كلبه البوليسي في وجه الزوج.وفق صحيفة “الراي” المحلية

وأوضح مصدر أمني أن التحقيقات أسفرت عن أن الحادثة بدأت عندما حضر الجاني إلى منزل الضحية بسبب خلافات بينه وبين زوجها، وأراد أن يأخذها معه بالقوة قبل أن يتدخل الزوج ويتشاجر معه، عندها قام بإطلاق كلب بوليسي في وجهه (الزوج)، ثم حاول سحب الضحية إلى مركبته فسقطت منها وقام بدهسها لتتعرض لإصابات بليغة وتوفيت في المستشفى بعد نقلها إليه .

وأضاف أن الجاني أقر واعترف بالواقعة، وجار إحالته إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراء القانوني اللازم بحقه.

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