جريمة بشعة بكل تفاصيلها .. أب يُشارك ابنه وشاباً آخر في اغتصاب ابنته القاصر بشكلٍ متكرر!

هزّت واقعة اغتصاب طفلة فلسطينية لم تتجاوز من العرم 12 عاماً، الشارع الفلسطينيّ .

وفي التفاصيل التي أوردتها صحيفة مخلية، فإنّ والد طفلة تبلغ من العمر (12 عاما)، من إحدى مناطق رام الله وسط الضفة الغربية ساهم في اغتصاب ابنته بالشراكة مع ابنه وشاب آخر.

ونقلت صحيفة “الحدث” عن مصادر خاصة -فضلت عدم الكشف عن اسمها- أنّه قبل ثلاثة أيام، استغلت الطفلة غياب والدها عن المنزل وذهبت إلى منزل أحد الجيران لطلب المساعدة، وطلبت منه القدوم إلى المنطقة التي تسكن فيها لتخبره بتفاصيل ما يجري معها، ومن هنا تبين أن الفتاة تعرضت لاعتداءات جنسية متكررة من قبل شاب يأتي إلى الشقة التي تسكن فيها برفقة والدها وإخوتها، حيث يقوم بتقييد إخوتها وحبسهم في إحدى الغرف ومن ثم يباشر الاعتداء عليها جنسيا.

وبحسب المصادر فإن الأشخاص الذين اطلعوا على القضية بعد حديث الطفلة، كانوا يجدون صعوبة في إخبار الأب كي لا ينصدم من ما حدث، لكن المفاجأة كانت أنه (الاب) وشقيقها وشخص آخر هم من اعتدى عليها جنسياً وبشكل متكرر.

وذكرت المصادر أن النيابة العامة الفلسطينية اعتقلت المتورطين من بينهم والد الطفلة، وتم نقل الطفلة إلى البيت الآمن لحمايتها.