بعد استعراض السيسي.. تعليق ناري لـ حمد بن جاسم على الوضع الليبي وهذا ما قاله عن أصحاب “المصالح الضيقة”

علق رئيس وزراء قطر الأسبق الشيخ حمد بن جاسم، على تطورات الوضع الليبي خاصة بعد تهديد مصر بتدخل عسكري في ليبيا لإنقاذ حفتر المدعوم من الإمارات والذي مني بخسائر فادحة خلال الفترة الأخيرة نسفت آمال داعميه ومخططاتهم.

واعتبر “بن جاسم” في سلسلة تغريدات له بتويتر رصدتها (وطن) أن جامعة الدول العربية “ليست مؤهلة ولا محايدة” حتى تكون حكما في الأزمة الليبية، وذلك في الوقت الذي دعت فيه مصر إلى اجتماع طارئ للجامعة العربية بشأن الأوضاع في ليبيا.

الحالة الليبية والحالة العربية :

أتساءل عن جدارة جامعة الدول العربية التي سيجتمع مجلسها من أجل تداول الوضع في ليبيا.

وأنا أرى أنه من الأجدى والأولى قبل ذلك أن تجتمع الجامعة، وعلى أعلى مستوى للنظر في الحالة العربية المتردية. — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) June 22, 2020

وقال موضحا:”نحن بصدق نحتاج لدراسة الحالة العربية لتعرف شعوبنا من أوصلنا لهذا الوضع المتردي. أو ليس الضعف العربي وهواننا على الأمم هو من ألقانا في هذا المستنقع؟ فالأزمة الخليجية التي اختلقها بعضنا باطلا أليس المستفيدَ منها دول من خارج الجامعة العربية تستغلها لمصالحها؟”

فنحن بصدق نحتاج لدراسة الحالة العربية لتعرف شعوبنا من أوصلنا لهذا الوضع المتردي.

أو ليس الضعف العربي وهواننا على الأمم هو من ألقانا في هذا المستنقع؟

فالأزمة الخليجية التي اختلقها بعضنا باطلا أليس المستفيدَ منها دول من خارج الجامعة العربية تستغلها لمصالحها؟ — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) June 22, 2020

وتساءل رئيس وزراء قطر الأسبق:”والتدخلات التي نشهدها في سوريا واليمن من جانب دول من خارج منظومة الجامعة أليس سببها تخاذلنا وسعي بعضنا لتحقيق مصالح ضيقة تضر بالأمة؟”

والتدخلات التي نشهدها في سوريا واليمن من جانب دول من خارج منظومة الجامعة أليس سببها تخاذلنا وسعي بعضنا لتحقيق مصالح ضيقة تضر بالأمة؟

ولماذا نلوم تركيا ونحرض عليها ونتهمها بالتدخل في شؤون بعض بلداننا ونحن عاجزون عن مواجهة مشاكلنا بأنفسنا بل نضيف إليها زيتاً وناراً؟ — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) June 22, 2020

وأضاف مستنكرا الهجوم على تركيا لدعمها حكومة السراج الشرعية:”لماذا نلوم تركيا ونحرض عليها ونتهمها بالتدخل في شؤون بعض بلداننا ونحن عاجزون عن مواجهة مشاكلنا بأنفسنا بل نضيف إليها زيتاً وناراً؟”

ورأى حمد بن جاسم أنه في الحالة الليبية فإن “الجامعة العربية ليست مؤهلة ولا محايدة حتى تكون حكما”.

أما بالنسبة للحالة الليبية فالجامعة العربية ليست مؤهلة ولا محايدة حتى تكون حكما كما قلت سابقا. فما زلنا نتذكر عندما كانت قوات الطرف المدعوم من بعض الأطراف العربية تهدد باقتحام طرابلس ونرى الطرف الآخر في طرابلس يستنجد ولا مجيب. — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) June 22, 2020

وقال: “ما زلنا نتذكر عندما كانت قوات الطرف المدعوم من بعض الأطراف العربية تهدد باقتحام طرابلس ونرى الطرف الآخر في طرابلس يستنجد ولا مجيب”.

واختتم بن جاسم تغريداته بالقول:”فنحن نعرف أن هناك أطراف عربية تسعى لأن توصل أطراف معينة لسدة الحكم ليس في طرابلس فحسب ولكن في عواصم أخرى في العالم العربي.”

فنحن نعرف أن هناك أطراف عربية تسعى لأن توصل أطراف معينة لسدة الحكم ليس في طرابلس فحسب ولكن في عواصم أخرى في العالم العربي. ومن هنا أتساءل هل نجحت هذه الدول العربية في تطوير نفسها؟ أم إنها ترزح تحت سياساتها الخاطئة التي يجت أن تصلحها قبل إصلاح الغير؟ — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) June 22, 2020

وأكمل في رسالة مبطنة لداعمي حفتر من دول الخليج:”ومن هنا أتساءل هل نجحت هذه الدول العربية في تطوير نفسها؟ أم إنها ترزح تحت سياساتها الخاطئة التي يجت أن تصلحها قبل إصلاح الغير؟”

وكانت جامعة الدول العربية أعلنت تأجيل عقد الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب حول ليبيا، الذي كان مقرراً عقده برئاسة سلطنة عُمان، اليوم الاثنين.

ونقلت “وكالة أنباء الشرق الأوسط” المصرية عن الأمين العام المساعد بجامعة الدول العربية، حسام زكي، قوله إنه تقرر تأجيل الاجتماع من أجل استكمال الترتيبات التقنية لضمان مشاركة الوزراء ورؤساء الوفود، حتى يوم غدٍ الثلاثاء.

وكانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية قد نقلت، الجمعة (19 يونيو)، طلباً من مصر لعقد اجتماع افتراضي طارئ على مستوى وزراء الخارجية من أجل بحث تطورات الأوضاع في ليبيا.

وشنت قوات “حفتر”، بدعم من دول عربية وأوروبية، عدوانا على طرابلس، انطلاقا من 4 أبريل 2019؛ ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار مادي واسع، قبل أن تتكبد خسائر واسعة وتطرد من محيطها، وتبدأ دعوات حاليا للحوار والحل السياسي للأزمة المتفاقمة منذ سنوات.