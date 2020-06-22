الملك محمد السادس يطرد “العربية وسكاي نيوز” من المغرب والأمر قد يصل لأبعد من هذا.. صحفي أردني يكشف التفاصيل

أكد الصحفي الأردني المعروف عبدالله السحيم، عضو حزب المؤتمر الوطني الاردني، الأنباء المتداولة بشأن طرد السلطات المغربية لقناتي “العربية وسكاي نيوز” التابعتين للسعودية والإمارات بعد إصرارهما على نشر الفتنة وإثارة البلبلة بين المغاربة بتقارير مفبركة وأنباء كاذبة.

وقال “السحيم” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) إنه تم التأكد من خبر قيام ملك المملكة المغربية بطرد قناتي العربية وسكاي نيوز، بسبب مواصلة اشعالهما للفتن في البلاد.

تم التأكد من خبر قيام ملك المملكة المغربية بطرد قناتي العربية وسكاي نيوز ، بسبب مواصلة اشعالهما للفتن في البلاد ، وقد يتعدى غضب جلالة الملك لحد طرد سفراء بعض الدول !!

مواقف الهاشميين محترمة وتستحق الذكر والشكر ويا ليت تلحق باقي الدول بملك المغرب في هذا القرار.#الملك_محمد_السادس — الصحفي / عبدالله السحيم (@abdullahalsahem) June 22, 2020

وتابع ملمحا إلى إجراءات أكثر حدة ضد السعودية والإمارات بسبب موقف القيادات هناك ضد المغرب لرفضه حصار قطر:”وقد يتعدى غضب جلالة الملك لحد طرد سفراء بعض الدول، مواقف الهاشميين محترمة وتستحق الذكر والشكر ويا ليت تلحق باقي الدول بملك المغرب في هذا القرار.”

ومؤخرا توترت العلاقات بشكل كبير بين المغرب من ناحية والسعودية والإمارات من ناحية أخرى، وذلك بسبب رفض الملك محمد السادس في 2017 الانضمام للرياض وأبوظبي وتأييد حصارهما الجائر ضد قطر.

ومنذ ذلك التوقيت تحول إعلام السعودية والإمارات إلى أبواق لبث الفتنة في المغرب ومحاولة تقليب الرأي العام على الملك والحكومة، عبر بث تقارير مفبركة وأخبار كاذبة أحدثت أزمة دبلوماسية ودفعت المغرب للرد أكثر من مرة.

ويشار إلى أن قناة “العربية” السعودية أثارت في أبريل الماضي موجة جدل واسعة بهجومها على رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، بعد نزعه الكمامة داخل البرلمان المغربي، واصفة ما جرى بأنه “مخالف للقانون”.

انشغلوا بانفسكم .. نحن راضون عن رئاسة الحكومة

تمام الرضى وشكرا — 🇲🇦 طوق ياسمين 🇲🇦 (@rekia_soussii) April 14, 2020

القناة التي تدار من داخل الديوان الملكي السعودي وتتعمد الإساءة للمغرب دائما ما تسبب في أزمة دبلوماسية بين البلدين، قال إن تصرف العثماني” تسبب بإشعال جلسة البرلمان وأثار الخلاف”.

وتابعت القناة غرابة تصرفها بأن تطرقت لمداخلة “العثماني” أمام أعضاء مجلس النواب في جلسة الاثنين الماضي، ولكنها لم تركز على المواضيع المهمة التي ناقشتها الجلسة، وإنما ركزت بمطالبات بعض أعضاء البرلمان المغربي من رئيس الحكومة ارتداء الكمامة خلال مداخلته.

حينها رد العثماني على النواب بأنه يحافظ على مسافة الأمان الضرورية، ومن ثم لا حاجة لارتدائه الكمامة أثناء الكلام، معتبراً بأن هذا الأمر يسري العمل به في كل البرلمانات بدول العالم.

ولم تكتفي القناة بذلك، بل ونسبت لأعضاء البرلمان المغربي غضبهم واستغرابهم من انتهاك رئيس الحكومة لقانون الحظر الصحي، بالرغم من أنه هو من صدّق عليه.

وأثار هجوم القناة حينها على رئيس الحكومة المغربية ردود فعل العديد من النشطاء والمتفاعلين عبر مواقع التواصل، حيث علّق العديد منهم مستنكراً لأداء القناة التحريضي على حد قولهم، مطالبين إياها بألا تتدخل في شؤون بلادهم.

وقناة “العربية الحدث” التي سبق أن تسببت في أزمة دبلوماسية بين الرياض والرباط، نشرت أيضا فيديو لامرأة مغربية في مارس، زعمت فيه إصابتها بفيروس كورونا، وظهرت مدعية أنها في الحجر الصحي بأحد المستشفيات، وهي تبكي وتصرخ جوعاً وتطلب من الأطباء الطعام والماء.

https://www.facebook.com/watch/?ref=external&v=830386067465254

من جانبها سارعت وزارة الصحة المغربية إلى تفنيد كل ما ورد بمقطع الفيديو، عقب تداوله عبر مواقع التواصل، لكن رغم التفنيد الرسمي لرواية المرأة، بثت قناة “العربية الحدث”، الفيديو يوم 29 مارس الماضي.

وفي بيانها التوضيحي حول الفيديو، قالت وزارة الصحة المغربية إن “السيدة استفادت من الأكل (تناولت الطعام) قبل تصويرها للفيديو، وأن المكان الذي صورته لا علاقة له بالمكان المخصص للعزل”.

وأبرزت الوزارة أن الأطباء والممرضين تكفلوا بهذه السيدة صحياً ونفسياً، خصوصاً أنها لم تستوعب بعد مخالطتها لإحدى المصابات، حيث قامت هذه السيدة بتكسير نافذة بالمستشفى.

ورغم ذلك كله تعمدت قناة “العربية” في تغطيتها عدم الإشارة إلى بيان وزارة الصحة المغربية في ردها على فيديو المرأة، ليفجر بث الفيديو استياءً في المغرب، حيث انتقد نشطاء بالمملكة ما اعتبروه “استغلال القناة للمقطع لضرب القطاع الصحي بالمملكة وإثارة فوضى اجتماعية.