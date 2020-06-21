الحزن يخيم على سلطنة عُمان.. وفاة الطفلة العُمانية ومُحاربة السرطان عائشة الهوتي بعد سنوات من حربها مع المرض

خطف السرطان روح الطفلة العُمانية ومُحاربة السرطان الشهيرة عائشة الهوتي، عن عُمر يناهز الـ7 أعوام، بعد حرب طويلة مع المرض الذي داهمها أربعة مرات.

وكانت عائشة الهوتي تتلقى العلاج في ألمانيا، على نفقة السلطان الراحل قابوس بن سعيد، بعدما ناشده المغردين العمانيين بالتدخل لتوفير العلاج للطفلة، والذي تُقدر تكلفته بنصف مليون ريال عماني، ولم يكن المبلغ المطلوب متوفر لدى ذويها.

واستمرت عائشة الهوتي بتلقي العلاج في ألمانيا، حتى بعد وفاة السلطان قابوس، إلى أن توفاها الله صباح اليوم الأحد.

هل تذكرون الطفلة عائشة التي ابتلاها الله بمرض السرطان ، يوم الأحد بمشيئة الله تتوجه إلى ألمانيا لاستكمال العلاج على نفقة المغفور له بعون الله جلالة السلطان قابوس طيب الله ثراه

————————– #قابوس_بن_سعيد_بن_تيمور pic.twitter.com/ihrXl743nS — عادل الكاسبي (@adil_alkasbi) January 17, 2020

وأثار وفاة عائشة الهوتي، صدمةً وحزناً كبيرين بين الناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فدشنوا هاشتاج #عائشه_الهوتي_في_ذمة_الله، والذي تصدر التريند عبر “تويتر” بعد الإعلان عن وفاة عائشة الهوتي.

رحيل الطفلة عائشة احد ضحايا مرض السرطان؛ رحمها الله وجعل الجنة دار قرا ها#عايشه_الهوتي_في_ذمه_الله pic.twitter.com/0uuFcWjJRc — عُمان الحدث (@oman_event) June 21, 2020

وصدم رحيل عائشة التي تصدرت قضيتها حديث العُمانيين قبل عام، الناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذين قاموا برثائها بكلمات مُبكية، فكتب مُغرد: “خبر محزن جدآ محاربه السرطان عائشه الهوتي في ذمة الله رحمة الله عليك يا صغيرة طير من طيور الجنة بإذن الله، جرعة الكيماوي التي تعطى في الوريد لمرضى السرطان لو سقطت قطرة على جلد إنسآن لأذابته فعن أي وجع تتحدثون اللهم لا تذر فينا مريضاً إلا شفيته”.

خبر محزن جدآ #محاربه_السرطان * #عائشه_الهوتي_في_ذمة_الله رحمة الله عليك يا صغيرة طير من طيور الجنة بإذن الله 😭 جرعة الكيماوي التي تعطى في الوريد لمرضى السرطان لو سقطت قطرة على جلد إنسآن لأذابته فعن أي وجع تتحدثون

اللهم لا تذر فينا مريضاً إلا شفيته 🕊💔#كلمه_اخيره_لكورونا pic.twitter.com/oe9PIcRlhJ — ‏ﺑصـﻣـβÃŞṂĤـةأمڷ 🇴🇲❤ (@amal555535) June 21, 2020

وعلقت ناشطة أخرى في محاولة لمواساة حزنها: “لم يَهزمها السرطان وانما اشتاقت لها الجنه اللهم الخلود في جناتك لروحك الطاهرة “.

لم يَهزمها السرطان

وانما اشتاقت لها الجنه

اللهم الخلود في جناتك لروحك الطاهرة 🙏🏻💔#عائشة_الهوتي_في_ذمة_الله pic.twitter.com/oOTlsJDgRY — ღآنــســة قــهــ☕ـوةღ (@Miss_Cooffee94) June 21, 2020

ونشرت سنا برقة صورة جميلة لعائشة، وعلقت: “حمامة سلام عادت إلى ربها نامي بسلام إنكِ بين يدي الرحيم الغفور .. رحمها الله وجعلها شفيعة لوالديها”.

حمامة سلام عادت إلى ربها 🙏

نامي بسلام إنكِ بين يدي الرحيم الغفور ..

رحمها الله وجعلها شفيعة لوالديها 🤲#عائشة_الهوتي_في_ذمة_الله pic.twitter.com/27UeLlNlp6 — سَنَا بَرْقِهِ🌸🎈 (@AlABRI_1998) June 21, 2020

ونشر الإعلامي العُماني محمد المخيني، فيديو لحظة تدخل وزير ديوان البلاط السلطاني لإنهاء معاناتها، وعلق قائلاً: “صباح حزين يخبرنا أن الحياة لا تدوم وأن الفقد سيبقى أسوء شعور على الاطلاق #عائشة_الهوتي_في_ذمة_الله تعازينا لأسرة عائشة ولكل من وقف بجانبها وساندها دعواتكم لها وتعازيكم لذويها”.

صباح حزين يخبرنا أن الحياة لا تدوم

وأن الفقد سيبقى أسوء شعور على الاطلاق #عائشة_الهوتي_في_ذمة_الله



تعازينا لأسرة عائشة ولكل من وقف بجانبها وساندها



دعواتكم لها وتعازيكم لذويها pic.twitter.com/mgxCNc3aIa — محمد المخيني M.Almukhaini (@Mmukhaini_TV86) June 21, 2020

وكذلك، نشرت الناشطة رقية الحديدي صورتين لعائشة قبل وبعد أن يتمكن المرض الخبيث منها، ونعتها بكلمات مؤثرة: “طير من طيور الجنة أيتها الأميرة الشجاعة

هيه الجنة أشتاقت لروحك تحفك الملائكه إلى الحياة السرمديه بعيداً عن آلام الدنيا ومتاعبها هناك حيث الحياة الخالدة بجمالها جبر الله قلب والديك وأحبابك يارب العالمين”.

طير من طيور الجنة أيتها الأميرة الشجاعة

هيه الجنة أشتاقت لروحك

تحفك الملائكه إلى الحياة السرمديه بعيداً عن آلام الدنيا ومتاعبها هناك حيث الحياة الخالدة بجمالها

جبر الله قلب والديك وأحبابك يارب العالمين#عائشة_الهوتي_في_ذمة_الله 😔💔 pic.twitter.com/ICq221bXoo — Rouqaya Alhadidi (@alnada332) June 21, 2020

وعبر ابراهيم الجهضمي عن عميق حزنه، فكتب: “نجمةٌ أُخْرى تأفلُ من سمائِنا لتشرقَ في مكانٍ آخر وتبدأ حياتها الأبدية الأكثر سعادة تصطفُ مع نجومٍ أُخرى سبقتها إلى حيث الهدوء والطمأنينة والراحة بعد عناء المرض عوض الله أهلها خيراً على صبرهم واحتسابهم وجمعهم بها في مستقر رحمته إنا لله وإنا إليه راجعون”.

نجمةٌ أُخْرى تأفلُ من سمائِنا لتشرقَ في مكانٍ آخر وتبدأ حياتها الأبدية الأكثر سعادة

تصطفُ مع نجومٍ أُخرى سبقتها إلى حيث الهدوء والطمأنينة والراحة بعد عناء المرض

عوض الله أهلها خيراً على صبرهم واحتسابهم وجمعهم بها في مستقر رحمته

إنا لله وإنا إليه راجعون #عايشه_الهوتي_في_ذمه_الله pic.twitter.com/bffMliVhTL — ابراهيم الجهضمي (@AboAlhajras) June 21, 2020

وفجر رحيل عائشة صدمة وحزن كبيرين في جميع أرجاء عُمان، ونضحت التغريدات بصورها ودعوات لها بالنعيم.

"أتعبهم مرض السرطان وغير ملامحهم" 💔

"ارقدي بسلامٍ في مكان لا يشوبه ألم"



جبر الله قلب والديك ومحبيك جميعًا ..

طير من طيور الجنة بإذن الله ❤💚#عايشه_الهوتي_في_ذمه_الله pic.twitter.com/mua4m3XSDp — Zainab 🎓👩🏻‍💻 (@al_tobi1997) June 21, 2020

#عايشه_الهوتي_في_ذمه_الله

إنا لله وإنا اليه راجعون 😔😔😔

اللهم صبر قلب والديها

طير من طيور الجنة 🤲🤲🤲 pic.twitter.com/ExslVtbFtb — طارف ت (@ybpAKyDTYVUHUYT) June 21, 2020

#عائشة_الهوتي_في_ذمة_الله

"عائشة إشراق الأمل والحياة"

طفولتك في الجنة أجمل لا ألم ولا خوف ولاحزن رحمك الله وأبدلك نعيما ورضآ وسرور💔🌿 pic.twitter.com/Ngv8Vgxmjq — ‏ ‏ ‏﮼آمنه ﮼♥️🕊 (@a97mna) June 21, 2020

نسأل الله لها الرحمة والمغفرة

والله يصبر أهلها وذويها وكل من عرفها يارب#عايشه_الهوتي_في_ذمه_الله pic.twitter.com/6XEmkYS0PX — سعيد النعماني (@saedalnaamani) June 21, 2020

.. أنتصر السرطان و رحلت عائشه ولاكنها ستبقا في قلوبنا طير من طيور الجنه 💔#عايشه_الهوتي_في_ذمه_الله pic.twitter.com/IRwrB2kVvw — آمنة المعمرية•°♡°• (@AmnaAlma3mari) June 21, 2020

محاربه شجاعة تحملت الالم و تعايشت معه

علمتنا الكثير أسعدتنا ببراءتها و جمال أحلامها رحلت و ابقت فينا الأمل و العزيمة

رحمك الله و اسكنك الجنان#عائشة_الهوتي_في_ذمة_الله pic.twitter.com/2ggzumeHjk — 🌺ناصر العدوي🌺 (@saa12345ass) June 21, 2020

اللهم ابدلها داراً خير من دارها واهلن خيراً من اهلها اللهم ازرقها جنات النعيم مع شهداء والصالحين 😪😪

طير من طيور الجنة بإذن الله يا عائشه 💔



احزنا خبر وفاتها والله 😪😓 #عائشة_الهوتي_في_ذمة_الله pic.twitter.com/tat8HKpqsL — إبراهيم بن حمد ❤🇴🇲 (@20Roes) June 21, 2020

#عايشه_الهوتي_في_ذمه_الله اللهمّ أنزله منزلاً مباركاً، وأنت خير المنزلين طير من طيور جنة حبيبتي 💔' pic.twitter.com/cCAv3fDPlX — ميم☁️. (@a4iieb) June 21, 2020

اللهم أرحم من مات بالسرطان، اللهم جازهم جزاء الصابرين،وأجعل مرضهم كفارة عن كل ذنوبهم،و اجعل آخر عذابهم عذاب الدنيا.

اللهم اجبر قلوب اهلها على فراقها،وارزقهم صبراً وسلوان#عائشة_الهوتي_في_ذمة_الله pic.twitter.com/wzBhCDfk40 — مُهند🇴🇲. (@_muh2020) June 21, 2020

#صباح_أليم ويبقى الفقد أسوء شعور على الإطلاق ، جبر الله قلوباً أحبتكِ وتتألم لفقدك

إنا لله وإنا إليه راجعون#عائشة_الهوتي_في_ذمة_الله pic.twitter.com/ASU3O845EH — عبدالله الهاجري (@Alhajri1221) June 21, 2020

إلى جنة الخُلد يالغالية.💔

إنا لله وإنا إليه راجعون.

#عائشة_الهوتي_في_ذمه_الله pic.twitter.com/bCBR3rnrSP — محمد الذهلي (@mr_mh101) June 21, 2020

وكانت قضية عائشة الهوتي، قد ذاع صيتها العام الماضي، حين قال والدها إنّ المرض عاد إليها أربع مرّات، إذا بدأ في الدّم، ثم انتقل للنخاع، ثم العيون، والآن عاد إليها في النخاع الشوكي مرّة أخرى.

وكان من المفترض أن تسافر “عائشة إلى الخارج، إذ أنّ العلاج متوفر في أمريكا وألمانيا وتكلفته عالية جداً ويقدر بنصف مليون ريال عماني، لكنّ المبلغ المطلوب غير متوفر لدى ذويها.

وناشد مغرّدون آنذاك عبر هاشتاغ #عايشه_من_حقها_تعالج السلطان قابوس بن سعيد بالتدخل لتوفير العلاج اللازم للطفلة .

سيدي المبجّل صاحب الجلالة، إبنتك الطاهرة،لن ينفعها في عُمان إلاك، فلن ينفعها الوزير ولا رجل الأعمال، أدعو الله أن تصل كلماتي لجلالتكم والكل يعلم ما الذي سيحدث بعدها، حفظكم الله وبارك في عمر جلالتكم . pic.twitter.com/jR8jktJExl — عادل الكاسبي (@adil_alkasbi) November 9, 2019

واستجاب السلطان قابوس بن سعيد للطفلة عائشة، فأوعز وزير ديوان البلاط السلطاني، توجيهاته لاستكمالها رحلة علاجها في الخارج، قبل أن يتمكن منها المرض.