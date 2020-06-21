رانيا يوسف
رانيا يوسف
حياتنا

“مفيش بطانة خالص” .. رانيا يوسف تتعرّى وتنشر صوراً “مثيرة” وتُشعل المواقع مجدداً!!

كتب وطن
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عادت الفنانة المصرية لتثير جدلاً واسعاً بعد نشرها صوراً ظهرت فيها بإطلالة “مثيرة” و”جريئة للغاية” حسب وصف الجمهور .

وظهرت يوسف وهي جالسة على الشاطئ بوضعية جانبية، مٌرتدية “كاش مايوه” ومُظهرة ساقيها بالكامل مع وضع نظارات شمس وقبعة من القش.

وتعرضت رانيا يوسف للهجوم بسبب جرأة الصور، فيما بدأ البعض بتوجيه أسئلة ساخرة حول البطانة، مستذكرين الفستان الأسود الذي ارتدته في مهرجان القاهرة السينمائي وكشف عن ساقيها، وبررت حينها أن البطانة ارتفعت وكانت سبب هذا الظهور الجريء.

ومن أبرز التعليقات على الصور “فين البطانة يا نجمة؟”، “خلي بالك البطانة مرفوعة خالص عشان متقوليش مش حد ينبهني”، “مفيش بطانة خالص”.

وكانت رانيا يوسف اثارت ضجة كبيرة فيما عرفت بـ”أزمة الفستان” في مهرجان القاهرة السينمائي 2018 التي جعلتها تتصدر حديث السوشال ميديا والصحافة لأيام.

ووصل الأمر إلى محاكمتها بتهمة “الفعل العلني الفاضح والإساءة للمرأة المصرية” وهي تهمة فضفاضة، جرى التنازل عنها لاحقًا.

وبررت يوسف الأمر حينها أن الفستان كان يوجد له بطانة إلا أنها ارتفعت عن طريق الخطأ؛ ما كشف عن جسدها، وأنها لم تتقصد الأمر.

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