“ليس دليل أخلاق أو شرف” .. الإعلامية السعودية نادين البدير تحرض السعوديات على خلع الحجاب!

شن ناشطون بمواقع التواصل في السعودية هجوما عنيفا على الإعلامية السعودية نادين البدير بعد ظهورها في مقطع فيديو تنتقد فيه الحجاب وأنه ليس مقياس للأخلاق والشرف فيما اعتبره ناشطون تحريضاً غير مباشر منها للسعوديات على خلع الحجاب.

“البدير” ظهرت خلال مقطع الفيديو الذي نشرته على صفحتها بتويتر ورصدته (وطن) وهي تقول إن الحجاب ليس دليل أخلاق أو شرف المرأة، مشيرة إلى رفضها الحكم على المرأة من خلال غطاء شعر “أو مترين قماش لفه فيه شعر أو متنقبة فيه” حسب وصفها.

الأخلاق بنظرهم قطعة قماش تغطي شعر المرأة

وبنظري #الأخلاق هي قيم الصدق والأمانة، الإخلاص، احترام الآخر، التفكير، الإبداع، حب الغير، عدم إيذاء الغير



لكنهم لا يروجوا سوى لقطعة القماش #نادين_البدير pic.twitter.com/VDANMYmErp — نادين البدير (@nadinealbdear) June 20, 2020

وأضافت الإعلامية السعودية المثيرة للجدل: “لا تقدر تحكم على الشخص من خلال مظهره الخارجي أو اللبس عيب هذا الموضوع ولازم يقف، الأخلاق بمعياري احترام رأي الآخر وعدم إيذاء الآخرين والصدق والأمانة والوفاء والخلق في التعامل”.

وفيما اعتبره ناشطون تحريض للسعوديات على خلع الحجاب ودس للسم بالعسل، قالت نادين البدير في حديثها إن الشوارع العربية كانت تكاد تخلو من الحجاب خلال منتصف القرن العشرين وما قبله.

واستطردت متسائلة:”النساء في هذا الوقت كيف كانوا عايشين.. بعيدا عن الحشمة؟”.

وقوبلت تصريحات نادين بانتقادات حادة من قبل متابعيها الذين اتهموها بالتمرد على تعاليم الإسلام ومحاولة سلخ السعوديات من دينهم، بمثل هذه التصريحات التي تحمل أهداف خبيثة، حسب وصفهم.

قطعة قماش!!! الحجاب حاله حال الصلاة واجبة علينا ومافيها نقاش كيف ينقال على شي ربنا فارضه علينا قطعة قماش!! — Samar❄️ (@samarthani1) June 20, 2020

لو اردتي احترام الناس لاخلاقك فالاولى ان تحترمي الحجاب ولا تتحدثي باستهزاء عنه كما تفعلي

الأخلاق نعم غير مرتبطه بالمظهر و لكن نسأل الله أن نجمع الاثنين وان تكون أخلاقنا خير ممثل لحجابنا

الحجاب عزيزتي ليس رمز أخلاقي ولكنه رمز لانسانه تفتخر بدينها رغم التحديات ضده

هداك الله وايانا — ريم الدخيل (@9ZlNi0gkvdbXG3a) June 21, 2020

وفي محاولته للتغيير بالمملكة، فرض محمد بن سلمان منذ توليه ولاية العهد، في يونيو 2017، حالة جديدة غير مسبوقة في مجتمع بلاده؛ تجسّدت في انفتاح هائل بمجالات الموسيقى والغناء والمرأة، في حين قيّد من جانب آخر، الأصوات الرافضة لهذا الانفتاح.

ودعم بن سلمان سلسلة قرارات تقضي بالتخلّي عن عدد من القوانين والأعراف الرسمية التي اعتمدتها البلاد على مدار عقود، أبرزها السماح للنساء بقيادة السيارة، وكذلك دخولهن ملاعب كرة القدم، فضلاً عن إقامة عرض للأزياء وافتتاح دور للسينما.

وتشهد المملكة تحولات اجتماعية غير مسبوقة منذ تأسيس هيئة الترفيه، عام 2016، والتي نزعت، وفق منتقدين، الرداء الديني الذي طالما تمسكت به المملكة، في محاولة لدعم صورة ولي العهد محمد بن سلمان لدى الغرب.

وتواجه تلك التحولات غضبًا مكتومًا ونداءات تحذيرية وانتقادات ومخاوف من طمس الهوية الثقافية والمساس بالقيم والتقاليد والعادات في المملكة، وفق معارضين.