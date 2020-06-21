“شاهد” فيديو “مرعب” من الكويت لانتحار وافد من الطابق السابع وما حدث بعدها لجثته صادم!

تداول ناشطون بمواقع التواصل في الكويت مقطعا مصورا أثار جدلا واسعا، يوثق محاولة رجال الأمن في الكويت استخراج جثة وافد آسيوي من “منور” عمارة بعدما انتحر بإلقاء نفسه من الدور السابع.

حساب “جرائم ومحاكم” الموثق على تويتر نشر المقطع أثناء محاولة أفراد الإطفاء استخراج الجثة بإحداث فتحة في الحائط وعلق بقوله:”آسيوي ينتحر بإلقاء نفسه من الطابق السابع بمنور عمارة في المنقف”

فيديو | آسيوي ينتحر بإلقاء نفسه من الطابق السابع بمنور عمارة في «المنقف»



• الإطفائيون ثقبوا جدارا ملاصقا لإخراج جثته نظرا لضيق فتحة المنور#الكويت pic.twitter.com/VGLWlcGq6R — جرائم ومحاكم (@cckwt) June 20, 2020

وأوضح الحساب أن رجال الاطفاء ثقبوا جدارا ملاصقا لإخراج جثته نظرا لضيق فتحة المنور.

وكثرت حوادث انتحار الوافدين في الكويت مؤخرا بشكل مخيف، حيث بات لا يمر يوما إلا وتداول وسائل الإعلام الكويتية أخبارا عن انتحار وافدين بطرق مختلفة وفي أماكن متباينة خاصة الوافدين الآسيويين.

وتزايدت هذه الظاهرة تحديدا منذ تفشي فيروس كورونا وتحوله لوباء عالمي واتخاذ الكويت إجراءات استثنائية غير مسبوقة في تاريخها أثرت على الحالة الاقتصادية بشكل كبير.

وقبل أيام شهدت منطقة جابر الأحمد قضية انتحار جديدة لوافد هندي أقدم على إنهاء حياته شنقا.

وبحسب مصدر أمني نقلت عنه صحيفة “الأنباء” المحلية فقد تلقت عمليات الداخلية بلاغا بإقدام وافد على الانتحار في منزل كفيله.

ولدى توجه رجال الأمن إلى موقع البلاغ وبحسب المصدر، تبين أن المنتحر يبلغ من العمر 37 عاما، هندي الجنسية، وقد شنق نفسه داخل غرفته، وسجلت قضية انتحار.

وكانت منطقتا “مشرف واسطبلات الأحمدي”، شهدت أوائل يونيو الجاري واقعتي انتحار جديدتين على إثرهما توفي الأول من جنسية نيبالية، داخل محجر منطقة مشرف وهو حجر مخصص للوافدين.

فيما أقدم وافد ثاني في منطقة “اسطبلات الجهراء”، وهو من جنسية هندية، على الانتحار أيضاً، وتم تسجيل القضيتين بالواقعتين وفتح تحقيق فيهما، وتحديد أوجه القصور في واقعة محجر مشرف على وجه التحديد.

وكانت صحيفة “الأنباء” كشفت في خبر مستقل أيضا الشهر الجاري عن حالة انتحار وافدة بنغلادشية الجنسية، وصلت لمستشفى الجهراء في حالة حرجة، بعد أن قامت بإلقاء نفسها من علو الطابق الثالث، على الأرض.

ويأتي الارتفاع في حوادث الانتحار تلك للوافدين الأجانب في الكويت، بالتزامن بعد الظروف التي ولّدتها حالة الحظر والإغلاق المتبع في الكويت ومعظم بلدان العالم للوقاية من فيروس كورونا المستجد “كوفيد19”.