رجاء الجداوي في أيامها الأخيرة وكورونا تمكن منها.. فقدت الوعي تماما وطبيبها يصدم الجمهور

تدهورت الحالة الصحية للفنانة المصرية القديرة رجاء الجداوي بشكل خطير، حيث فقدت وعيها تماما بحسب الفريق الطبي المعالج لها والذي أكد أن حالتها حرجة جدا وهي الآن في العناية المركزة بشكل دائم.

وأكد الأطباء أن الفنانة رجاء الجداوي المتواجدة حاليا بمستشفى “أبو خليفة” للعزل في محافظة الإسماعيلية، تم وضعها على “أنبوبة حنجرية” بعد فقدانها الوعي أثناء علاجها، اليوم الأحد، من فيروس كورونا بعد إصابتها في شهر مايو الماضي.

وتعاني “الجداوي” منذ إصابتها بفيروس كورونا، حيث أكد مصدر طبي أن درجة حرارتها 37 درجة، ونسبة الأكسجين في الدم تتراوح يوميا ما بين 98 و97، والضغط والنبض مستقران، مشيرا إلى أن حالتها النفسية السيئة هي سبب تأخر تحسن حالتها الصحية حتى الآن.

وتم حقن الفنانة المصرية مؤخرا بمصل البلازما حسب بروتوكول اللجنة العلمية المشرفة على علاج مصابي فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، بوزارة الصحة والسكان، لم يؤثر بالسلب ولا الإيجاب على حالتها الصحية.

وأشا رالمصدر الطبي إلى أن جهاز الـ “سيباب” التي تتواجد عليه الفنانة القديرة، هو سبب استقرار حالتها، وعدم تدهورها.

وكانت أميرة مختار، ابنة الفنانة المصرية رجاء الجداوي، قد قالت إن والدتها التي تعاني من فيروس كورونا، لا تزال على جهاز التنفس الإصطناعي.

وكتبت أميرة: “مامي ما زالت في الرعاية المركزة وعلى نفس الجهاز، بس للأسف تعبانة، ادعوا لها أرجوكم يشفيها ويشفي كل مريض”.